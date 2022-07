A hatalmas kiigazítás, recessziós félelmek, elszálló forint közepette a kormány talált 100 milliárd forintot, de gyorsan el is költi azt

Csiki Gergely 2022. július 08. 16:30

Kifejezetten érdekes, a fiskális politika szigorúságát megkérdőjelező költségvetési módosító javaslatot terjesztettek be a kormánypártok a 2023-as büdzséhez, a kormány támogatásával. Miközben a kormány azt hirdeti, hogy a 2000 milliárd forintos csomagjával helyre teszi a költségvetés egyensúlyát idén és jövőre is, és közben néhány hét alatt akkorát változott a gazdasági környezet (energiaárak, infláció, euró-forint árfolyam, növekedés), hogy a jövő évi büdzsé tervezete már most ingatag, a kormány talált 97 milliárd forintnyi plusz bevételt a jövő évi büdzsében. Ezzel még nem is lenne gond, de azzal már annál inkább, hogy mit csinál vele.