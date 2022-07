Csak Magyarországot büntetik? Miközben a forintból menekülnek a befektetők, külföldön jele sincs a pániknak

Mélypontról mélypontra szakadt a forint árfolyama ezen a héten, és a forintgyengülés, valamint az MNB arra adott válasza visszaköszönt a kötvénypiacon is. A magyar kötvényhozamok az MNB szigorítása és a növekvő kockázat miatt meredeken emelkednek, és rövid távon további emelkedés benne van a pakliban. A forint gyengélkedése a kormány szerint a nemzetközi helyzetre, elsősorban a gázárak emelkedésére, valamint a nyugati orosz szankciókra vezethető vissza. Ebben kétségkívül van igazság, de az előző napok meredek esése már nem fogható erre: miközben a magyar eszközökből folyik el a pénz, nyugaton, de még a szűkebb régiónkban sem látunk emelkedő hozamkörnyezetet. Így tehát ez egyértelműen arra utal, hogy magyarspecifikus okai is vannak a szenvedő magyar eszközáraknak.

Lejtőn a forint – de miért?

Sorra kapja a pofonokat a forint, a magyar fizetőeszköz árfolyama már stabilan 400 felett jár az euróval szemben, a héten 416,78-nál új történelmi mélypontra zuhant. A forint gyengülése az előző napokban rendkívül gyors volt, egyes napokon több százalékot gyengült az euróval szemben, a dollárral szembeni gyengülés pedig még látványosabb volt.

A magyar fizetőeszköz megítélését több tényező rontja egyszerre. Kétségkívül szerepet játszik benne a rossz nemzetközi hangulat is, amelynek egyik jele – a részvénypiaci csökkenő trend mellett – a dollár ütemes erősödése, az EURUSD villámgyorsan közelít a paritáshoz. Ezen felül a forint viharos leértékelődésében szerepet játszik a kormány által hivatkozott tényező, a gázárak emelkedése is, amely értelemszerűen növelni fogja az import összegét, euró keresletet teremtve ezzel.

A forint gyengülésének viszont a nemzetközi helyzet mellett bőven vannak hazai okai is, és nem tévedünk, ha azt sejtjük, hogy a magyar-specifikus tényezők erősebbek jelenleg, mint a nemzetközi okok (persze már az utóbbiak is elegendőek a forintgyengüléshez, de magyar-specifikus tényezők hiányában messze nem látnánk ekkora leértékelődést). A hazai tényezők között megemlítendő a többi régiós országhoz képest kedvezőtlenebb sérülékenységi mutatók (magasabb államadósság, nagyobb államháztartási- és külkereskedelmi deficit), de politikai okok is szerepet játszanak – úgy mint a kiszámíthatatlan rendeleti kormányzás (amely már egyszer eredményezett egy minden egyeztetést nélkülöző, nem épp piacbarát kiigazító csomagot a különadók formájában, amely ráadásul veszteséges szektorokat is érint), és az EU-val zajló viták.