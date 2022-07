Súlyos ára van a forint vesszőfutásának: drágulnak a befizetett nyaralások is

Nagy Károly 2022. július 09. 18:15

Sorra élnek az utazási irodák a hónapokkal korábban lefoglalt külföldi utaknál is az áremeléssel, mert enélkül már sok esetben veszteségesen jönnének csak ki az utaztatásból. Az ok nem más, mint a forint vesszőfutása, ami drágítja a külföldi utakat. Az idei, nyári kapacitásokat még tavaly ősszel, év végén kötötték le az irodák partnereiknél. Csakhogy akkor 350 forint alatt is volt az euró, de az átlagárfolyam is mindössze 360-370 között mozgott, most viszont már 400 forint feletti a kurzus. Ehhez jön még hozzá az egy év alatt gyakorlatilag duplájára emelkedő kerozinár. Az utazási irodák partnerei, a hotelek és a charterutakat bonyolító légitársaságok emelik az áraikat, amit az utazásszervezők és közvetítők kénytelenek tovább hárítani. A menetközben emelkedő árak miatt kevesen mondják le a befizetett útjaikat, mert hatalmas az igény a külföldi utazásokra.