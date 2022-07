Ilyet még nem csinált az Orbán-kormány

A kormány lényegében egyetlen nap alatt átalakította több százezer ember adózását. Az érintettek a következő 1,5 hónapban értékelik saját lehetőségeiket, lázasan számolgatnak könyvelőikkel (akiknek a relatív pozíciója szintén változik). A kisadózók sok esetben előre nem látható reakciójukból áll majd össze az intézkedés teljes hatása. Cikkünkben azt mutatjuk be, hogy az egész átalakítás miért és mennyire szokatlan a kormánytól és milyen makrogazdasági, költségvetési hatásai lehetnek.

Olyan rendkívüli gyorsasággal fogadta el a kormány és a parlament a kata-szabályok módosítását (jogtechnikailag egyébként valójában egy új adónemet alkotott a kormány és a régit megszüntette), hogy azt még mindenki emészti: a 450 ezer érintett, az őket segítő könyvelők és tanácsadók, a makroközgazdászok, elemzők és folyamatosan jelennek meg az ezzel kapcsolatos szakértői értelmezések.

Ha nagyon leegyszerűsítve közelítjük meg a kérdést, akkor azt mondhatnánk, hogy (csak kamarai becslésekre alapozva)

100-150 ezer ember visszaélésszerű kata-használó lekapcsolása érdekében vállalta fel a kormány azt, hogy hátrányosabb helyzetbe hoz 200 ezer további adózót,

ha azt feltételezzük, hogy körülbelül egy 100 ezres kisadózói kör bent maradhat az új kedvezményes adózásban.

Hatások mikro szinten

Ezek után adódik a legfontosabb kérdés: a 450 ezres körből kikerülő legalább 350 ezer ember hogyan fog minderre reagálni. A naponta megjelenő Checklist podcast adásunkban már bemutattuk, hogy

Az átalányadózásra való áttérés lehet az egyik lehetőség az érintettek számára, akik meg akarják tartani a vállalati ügyfeleiket is. A másik lehetőség, hogy a céges ügyfelekkel rendelkező katás vállalkozó lemond a vállalati megrendeléseiről és csak a magánszemélyeknek teljesít. (Itt azonban bennük adódik a jogos kérdés: ha ő neki ezt a megkülönböztetést meg kell hoznia, akkor a taxisoknak miért nem.) A harmadik lehetőség, hogy tevékenységének egy részét (a céges megrendeléseket) áttereli a feketegazdaságba, vagyis nem ad számlát a vállalati megrendelőnek a szolgáltatásról. A negyedik lehetőség, hogy a saját területén vagy más szektorba, de beáll munkaviszonyba egy céghez.

Az első csoportba tartozók, vagyis az átalányadózást választók adóterhelése emelkedni fog az eredeti katás adóteherhez képest, ami - egyébként megjegyezzük, hogy - abszurd módon volt előnyös. Hiszen azon kisadózók, akik ki tudták maxolni a 12 milliós árbevétel-határig a kedvezményt, ők havonta 50 ezer forintos kata-fizetési kötelezettséggel, éves szinten 600 ezer forintos adófizetéssel 5%-os adóterhet viseltek, eddig. Az ő terheik becslések szerint (ha bevételeik maradnak a régi szinten) a 3-4-szeresére fognak emelkedni, vagyis

esetükben egy effektív, közvetlen adóemelés valósul meg, és az elmúlt években ilyet nem csinált a kormány.

Magánszemélyek (és a cégek) jövedelemadóztatása tekintetében a kormány eddig az adócsökkentés politikáját hirdette és ennek mentén is haladt következetesen. Elég ha csak a világbajnoknak mondható társasági nyereségadókulcs mértékére gondolunk, vagy az egykulcsos szja-ra.

Az egyének szintjén jelentkező további hatásokat is érdemes összeszedni. Mi történik, ha az átalányadózásra áttérő érintett önfoglalkoztató nem akar elszenvedni jövedelemcsökkenést és jólétvisszaesést, ezért erre reagál. Reagálhat úgy, hogy bizonyos bevételeket nem fog a tiszta zónában tartani (vagyis nem vallja be), így csökkenti az adóterhelését, másrészt reagálhat úgy is, hogy a magasabb adóterhet beépíti a szolgáltatások és termékek árába, amennyiben a szerződéses partnerei ezt megengedik. A rendkívül szűk határidő miatt azonban kérdéses, hogy az ilyen szolgáltatási áremelésre mekkora lehetősége van, kérdés, hogy az érintettek az év közben már fennálló szerződéseket mennyiben tudják módosítani (gondoljunk csak itt a közvetítő szolgáltatást ellátó személyekre, akik egész évre szerződtek, vagy egy építőipari felújításra, amely szerződést még más adóterhelés mellett kötötték).

A másik hatás az egyének szintjén az az egyszeri adminisztrációs tevékenység jelentkezése (adónemről történő átállás), valamint a tartósan magasabb adminisztrációs feladatok és így az érintetteknek a könyvelési szolgáltatások várható drágulása (a kata másik lényeges előnye az egyszerűségében rejlett).

Amiről kevesebb szó esik



Azzal minden szervezet, szakértők és még az érintettek többsége is egyetért, hogy a kata eddigi formája fenntarthatatlan volt és a fenntarthatatlanság csak fokozódott az évek során. Az alacsony adómérték annyira vonzó volt, hogy egyre több foglalkoztatott került át bujtatott munkaviszonyba, vagyis katás szerződés alá. Ez pedig jogosan szúrhatta a szemét azoknak a munkavállalóknak és foglalkoztatóknak, akik munkaviszonyban alkalmaztak embereket, viszont versenytársaik a kiskaput kihasználva a katával jutottak adóelőnyhöz és így a foglalkoztatók csökkenteni tudták adóterheiket, adminisztrációs terheiket. Ebből a szempontból szinte már azt is mondhatjuk, hogy a kormány kezdeményezése érthető és jogos (és még mindig mondhatja, hogy az összes érintett az átalányadózás miatt jobban jár, mint a foglalkoztatotti jogviszonyban), más kérdés, hogy a végrehajtás módja felvet kérdőjeleket (elfogadás rövid ideje, felkészülés rövid ideje, kivételezett kör).



Úgy tűnik, hogy a kormányban és a Pénzügyminisztériumban bujtatott foglalkoztatás trendjét és annak kockázatát olyan méretűnek értékelték, hogy drasztikus beavatkozást tartottak indokoltnak. Ezt a magyarázatot támaszthatja alá az is, hogy az elmúlt években a Covid okozta hibrid, otthoni munkavégzés előretörésével egyre jobban elmosódott a határ a munkaviszonyos és a katás foglalkoztatás között (eszközök beszerzése, munkavégzés helye, utasítás lehetősége), ezért ha a NAV (mert feltehetően mindent lát az adóhatóság, a katás visszafoglalkoztatást is, és a leginkább érintett ágazatokat is) rá is száll ezekre a cégekre, kérdés, hogy hatékonyan át tudja-e minősíttetni a katás viszonyt klasszikus foglalkoztatotti viszonnyá és elcsípi-e az adókerülőket. Vagyis az adókerülés elleni adóhatósági cselekmények hatásossága kérdőjeleződik meg, és ez alapján logikusnak tűnik, hogy ha nincs hatékony NAV-eszköz a kormány kezében, akkor a kiskaput kell teljesen bezárni, ellehetetleníteni.



Még ezek mellett is felmerülhet a kérdés, hogy nem-e lehetett volna ezt célt kevésbé drasztikus lépéssel elérni, vagyis, hogy megszűnjön a bujtatott foglalkoztatás előretörése. Úgy tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban még a Pénzügyminisztériumban is voltak alternatív javaslatok, nem véletlen például, hogy korábban ugyanis olyan verziók is felmerültek, hogy a cégek felé történő beszámlázást különadóval sújtaná 1 millió forint felett a kormány, vagyis a cégek felé történő katázás vonzerejét akarta mérsékelni a törvényhozó. A jelek szerint viszont ez az utolsó pillanatban kikerült a módosításból és a cégek felé történő beszámlázást teljes egészében elvette a kormány. De csinálhatta volna azt is a kormány, hogy az adószabályokat a tevékenység alapú módszerre építi, vagyis bizonyos tevékenységi körökre szűkíti a katázás lehetőségét, amivel kapcsolatban felmerül a szelektivitás problémája (ez az elem egyébként megjelenik, hiszen a taxisok kivételt kapnak). De előkerült a parlamenti vita során, hogy a NAV egyszerű szoftveres megoldással meg tudná mondani, ki az, aki visszaél a katás lehetőséggel és rájuk szállhatna. De mint fentebb írtuk, nem biztos, hogy az ellenőrzés során hatásosan tud fellépni a hatóság.

Az már csak az ügy pikantériája, hogy az adóváltás azon bt-k számára, amelyek bent akarnak maradni a kata hatálya alatt, mit okoz, ők meg kell szüntessék a cégüket és egyéni vállalkozói tevékenységre állnak át.

A mellékállású katázás felszámolását egyöntetűen drasztikus intézkedésnek nevezték meg azok a szakértők, akikkel beszélgettünk. Ezzel a rokkantak és nevelőszülők járnak rosszul, akik aztán tényleg nem visszaélésre használták a kedvezményes adóformát.

Hatások makro szinten

Az adóváltozás és az arra adott - nehezen kiszámítható - adózói magatartás több csatornán fejti ki hatását a magyar gazdaságra és a költségvetésre.

Ha abból indulunk ki, hogy a Pénzügyminisztérium a visszaélésszerű katázást akarja ezzel a lépésével felszámolni, vagyis az érintetteket más, magasabb adózással járó viszony alá igyekszik terelni, ami - a fent bemutatott módon - adóemeléssel jár számukra, akkor arra számíthatunk logikusan, hogy az állam bevételei gyarapodni fognak.

A pontos hatásokat nehéz megbecsülni, mivel nincsenek részletes adataink az érintett adózókról, de ha abból indulunk ki, hogy a katából kieső 350 ezer érintett akár 2-3-szor magasabb adóteherrel nézhet szembe (sőt munkaviszonyba is visszaterelődhetnek egyesek), akkor

az átalakítás akár 100-200 milliárd forintos többletbevételt is generálhat az államkasszának.

Ezt lekövetni az év utolsó néhány hónapjában és jövőre tudjuk a havi költségvetési adatokban, amikor azt vehetjük majd észre, hogy a megszűnő kata-bevételi soron egyre kevesebb bevétel folyik be, viszont a személyi jövedelemadó (az átalányadó is az szja-bevételi kalapban jelenik meg) és járulékbevétel sorokon pedig a várt felett hízik a költségvetés bevételi oldala. De a pontos hatásokat képtelenség lesz szétszálazni. Éppen ezért lenne elvárható, hogy a kormány az adómódosításhoz csatolja a hatástanulmányát, melyben bemutatja, hogy az intézkedés nyomán a költségvetés bevételei hogyan változnak, mert ha ebből a szempontból nézzük az ügyet, akkor már ez az átalakítás is megkérdőjelezi a 2023-as költségvetés valódiságát, ugyanis a kata-átalakításnak abban az eredeti büdzsétervezetben még semmi nyoma (a mostani költségvetési kivetítésben 236,8 milliárd majd jövőre 226,8 milliárd forintos bevétellel számolt katából a kormány és fokozatosan tovább hízó adóbevételekre). Más kérdés, hogy ha a minisztérium bemutatná a költségvetési bevételi hatásokat, akkor fény derülne, hogy többletbevételre számít, amivel a kormány közvetetten beismerné, hogy adóemelést hajt végre. Kíváncsian várjuk, hogy mindezeket a hatásokat transzparensen átvezeti-e a kormány a főbb költségvetési számokon.

Ha elfogadjuk, hogy az intézkedéstől többletbevételt remél a kormány, akkor felmerülhet az is, hogy a kata átalakítására a költségvetés nehéz helyzete miatt van szükség (emlékezzünk: jelenleg folyamatban van egy 4000 milliárd forintos költségvetési kiigazítás végrehajtása). De ennek kapcsán nem árt emlékezni arra, hogy a kormány épp a múlt héten nyújtott be egy módosító javaslatot a 2023-as büdzséhez, melyből kiderült, hogy talált közel 100 milliárd forintnyi plusz bevételt a költségvetésben, de azt el is költötte. Ha mindenáron kellene a plusz bevétel a költségvetés stabilizálása érdekében, akkor ezt a plusz pénzt nem plusz kiadások finanszírozására költi el a kormány.

A fentieken túlmenően a legfontosabb makrogazdasági számokra is hatással lehet az adóváltozás, attól függően, hogy mennyire lesz éles az adózói magatartás-változás. Részben lehet egy infláció növelő hatás is, amennyiben a magasabb adóteherrel szembenéző egyéni vállalkozások át fogják tudni hárítani a megrendelőikre a plusz kiadásukat.

A munkaerőpiacra is hatással lehet a lépés, de itt egymással ellentétes hatások érvényesülhetnek, szektortól függő lehet az érintettek reakciója. Amennyiben a katából kiszorulók tömegesen megjelennek munkaviszonyos foglalkoztatásban, akkor az átrendezheti a munkaerőhiánnyal sújtott szektorokat. A legrosszabb forgatókönyv és ezzel ellentétes hatás, ha a katások felhagynak a munkájukkal és egyáltalán nem folytatják azt, hanem külföldre mennek. Egyes szektorokban a hírek szerint ez is reális alternatíva. Más szektorokban viszont tovább erősítheti a munkaerőhiányos állapotot az adóváltozás és a szolgáltatások minőségi ellátását veszélyezteti, így például az egészségügyben és oktatási intézményekben.

És végül érdemes megemlíteni azt is, hogy ez az adóemelés egy olyan környezetben érkezik az emberekhez, amikor - a kormány várakozásai szerint is - egyre nagyobbak a recessziós kockázatok (az európai energiakrízis miatt összehívott szerdai kormányülés is a helyzet súlyosságára utal). Egy ilyen helyzetben a jövedelemelvonás növelése csak tovább ronthatja a lakosság pénzügyi helyzetét, ami visszahat a lakossági fogyasztásra és ezen keresztül a várható GDP-növekedésre is.

