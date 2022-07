Felemelte szavát Brüsszel, hogy a magyar kormány „elfelejtett” szólni az új energia veszélyhelyzeti tervről

A szerdai kabinetülés után azt jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a kormány elrendeli az energia veszélyhelyzeti kategóriát, mert az Északi Áramlat-1 gázvezeték szállítási bizonytalanságai miatt olyan hírek érkeznek Nyugat-Európából, hogy egyszerűen nem lesz elegendő gáz télen a kontinensen. Emiatt egy hét pontból álló intézkedési tervet is elfogadtak, amelynek egyikeként különösebb részletezés nélkül kiviteli tilalmat rendeltek el az energiahordozókra és tűzifára, illetve hetedik pontként a legfontosabb intézkedést is meghozta a kormány: feladta az eredeti rezsicsökkentést, hogy a lakosság a magas árakkal szembesülve komoly fogyasztásvisszafogásba kezdjen és így javuljon az ellátásbiztonság, illetve a költségvetési helyzet. Az intézkedésekről és azok várható hatásairól ezekben a cikkekben írtunk részletesen:

A Bizottság közleményének fő üzenete az, hogy illett volna előzetesen erről őket is tájékoztatni, mert egyébként részletes szabályrendszer van arra, hogy ezt a kategóriát mikor és milyen indokok mentén lehet elrendelni (az ellátások folyamatosságának megszakadásának egyértelmű veszélye kell hozzá, a gazdasági indokok sohasem tartoztak ezek közé) és tudniuk kell, hogy mindez hogyan érinti a többi tagállamot energia ellátottság terén. Éppen ezért felvették a kapcsolatot a kormánnyal, hogy tájékozódjanak.

A magyar lépés – amelynek fő mozgatórugója az lehetett, hogy a veszélyhelyzetre hivatkozva be lehetett jelenteni a rezsicsökkentési rendszer módosítását – azért jött különösen kedvezőtlen időpontban, mert éppen jövő szerdán jelenti be a Bizottság a téli gázellátási helyzetre való felkészültségi jelentést és az új javaslatait. Ebben számos olyan elem is lesz, amely azt részletezi, hogy akut helyzetben az egyes tagállamoknak mikor és melyik másik tagállamot kell kisegíteniük (pl. információink szerint Magyarországnak a dél felől kapott gázból Ausztriát, a lengyeleknek pedig a LNG-terminálokon kapott gázból a németeket). Eközben Gulyás Gergely a tájékoztatón inkább azt érzékeltette, hogy Magyarországnak (most még) nincs olyan kötelezettsége, hogy más tagállamoknak segítsen.

