Megszavazták a 2023-as költségvetést, ami már most aknákkal van tele

A parlamenti képviselők a keddi ülésükön elfogadták a 2023-as költségvetést, amely ugyanakkor az elfogadás pillanatára alapvető pontokon lett elavult és távolodott el a valóságtól. A büdzsé elfogadásának ideje alatt ugyanis teljesen megváltozott a külső környezet, amelynek következményeit a kormány nem vezette át a tervezeten, vagyis ezen a ponton megint előkerült a költségvetés korai elfogadásának hátránya. Emellett a kormány a múlt héten saját maga hozott olyan döntéseket, amelyek hatásai nem köszönnek vissza a költségvetési törvényből. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a zárószavazás előtti beszédében szokatlan módon új kockázatokra figyelmeztette a kormányt és új javaslatokat tett, de ennek ellenére nem látta indokoltnak, hogy a Tanács ne adja rá az elfogadó pecsétjét. A költségvetés felett őrködő szervezetként tehát nem tartotta fontosnak feloldani ezt az alapvető ellentmondást a jövő évi büdzsével kapcsolatban.

A 2023-as költségvetés fő számai - amelyet már kikezdett a valóság - a következők:

4,1%-os GDP-növekedés.

5,2%-os inflációs várakozás.

3,5%-os GDP-arányos hiánycél.

Folytatódik a kiadások csökkentése, és a 2022-ben megemelt különadók is maradnak.

Ezzel jövőre is 2000 milliárd forint körüli költségvetési kiigazítás valósul meg.

A költségvetési kiigazítás méretéről és szerkezetéről részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

A zárószavazás előtt Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke szólalt fel a Parlamentben 10 percben. Megadta a lehetőséget a zárószavazásra, de itt nem állt meg a Tanács - mondta az elnök. Felhívta a figyelmet a kockázatokra, elmondása szerint ezt most először. Ezek pedig a következők:

Infláció.

Világgazdasági növekedés lassulása.

Orosz-ukrán háború következményei, az energiaárak elszabadulása és az egyensúly felborulása.

Unióval történő megállapodás elhúzódása.

Ezek a tényezők növelik a tervezettnél magasabb hiány- és államadósság kialakulásának kockázatát - húzta alá.

A Tanács elnöke azt javasolta, hogy indokolt ezekre a kockázatokra alternatív forgatókönyvekkel felkészülni

- mondta Kovács Árpád.

Vagyis a költségvetés elfogadásának végső elfogadása teljesen újszerű idén. Ilyen javaslatra és forgatókönyvekre korábban még nem volt példa, legalábbis nyilvánosan. Ez burkoltan arra utal, hogy a kedden megszavazott tervezet csupán egy változat, de ettől a végső, 2023 év közben érkező, számok teljesen eltérhetnek, kvázi újfajta szcenáriók mentén.

A benyújtott törvényjavaslathoz képest egyes kiadási előrások összesen 170 milliárd forinttal megemelkednek, ezt részben ellentételezik a növekvő bevételek, főleg a fogyasztáshoz kapcsolódó magasabb adóbevételek - magyarázta Kovács Árpád, ennél fogva az egyenleg nem változtt.

A Tanács indokoltnak tartotta megjegyezni, hogy az egyéb vegyes kiadások jelentős mérséklése kockázatot hordoz, mert egy felülről nyitott kiadási előirányzat csökkentéséről van szó - tette hozzá.

A lassabb növekedés és magasabb infláció közvetlenül érinti az államadósságmutatót. De fontosak az EU-s források is ebből a szempontból, így az Európai Bizottsággal való tárgyalás. Kedvezőnek ítélte meg a Tanács a megegyezés irányába mutató kormányzati lépéseket - értékelte a KT elnöke.

Nincs veszélyben az államadósság csökkenése, de vannak explicit és implicit kockázatok. Mérséklik a kormányzati intézkedések a kockázatokat, ilyen a kata átalakítása és a rezsicsökkentés mennyiségi korlátozása. Utóbbi lépéstől várható a mennyiségi csökkentés, ami egyensúlyjavuláshoz vezet - sorolta. Ezzel Kovács Árpád is elismerte, hogy a kata-szabályok módosítása összességében javítják a költségvetés jövő évi egyenlegét, vagyis adóemelés valósul meg a gyakorlatban.

Nem szükséges a korábbi, államadósságszabály érvényesülését vizsgáló tanácsi vélemény felülvizsgálata - zárta beszédét.

Ezt követően így döntöttek a honatyák:

135 igen, 54 nem.

Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a Költségvetési Tanács is azonosította a 2023-as költségvetésben rejlő aknákat (lásd lentebbi értékelésünket), de ennek ellenére nem foglalkozott azzal az ellentmondással, hogy a már csak a papíron létező jövő évi büdzsétervezet a valósághoz igazodjon, "csak" forgatókönyveket javasolt a kormánynak kidolgozásra. Ezzel közvetve tehát elismerte, hogy a törvénynek, amit kedden megszavazott a parlament, sok köze nincs a valósághoz.



Hatalmas aknákat rejt a tervezet

Eközben viszont makroelemzők már arra figyelmeztetnek, hogy a 2023-as költségvetés már csak a papíron létezik. A beterjesztés óta és a parlamenti elfogadás folyamata alatt ugyanis óriási mértékben változott meg a világgazdasági környezet. A rezsicsökkentés részleges feladásával lényegében ezt ismeri be a kormány: azért kell hozzányúlni a rendszerhez, mert a jövő évi költségvetés kereteibe már nem fér bele.

Közben pedig a kormány által meghozott intézkedések (kata, rezsicsökkentés átalakítása) megváltoztatják a növekedési kilátásokat, amelyek így a külső és belső okok miatt egyre komorabbak.

Emellett azt is elmondhatjuk a költségvetés elfogadott verziójáról, hogy a kormány a saját intézkedéseinek hatásait sem vezette át rajta. A kata-bevételek és a kata átalakítása nyomán változó más adóbevételek ennek megfelelően távol állhatnak a valóságtól, a rezsicsökkentés módosításának inflációs hatásai nem találhatóak meg a büdzsében, és a lakosság rendelkezésre álló jövedelmét csökkentő kormányzati lépések következményei sem tükröződnek vissza.

Összességében tehát kijelenthető, hogy szinte valós időben, a szemünk előtt vált effektívvé a költségvetés korai, nyári elfogadásának hátránya: a valóság nagyon rövid idő alatt felülírta a számokat, és a kormány nem igazította hozzá a 2023-as költségvetést.

Megítélésünk szerint ezért a következő tényezők jelentős aknákat rejtenek a jövő évi büdzsére nézve:

gyengébb GDP-növekedés várható jövőre,

magasabb infláció,

rosszabb folyó fizetési mérleg, magasabb hiány,

magasabb EUR/HUF árfolyam,

magasabb kamat- és hozamkörnyezet,

ennek mentén magasabb kamatkiadások,

valamint magasabb várható MNB-veszteség megtérítés (1 százalékpontos kamatemelés 100 milliárd forintos nagyságrendű többletveszteséget okoz a jegybanknak),

magasabb energiaárak,

a kormányzati intézkedések miatti alkalmazkodás hatása a GDP-növekedésre, folyó fizetési mérleg hiányra

Kérdés az is, hogy mi várható az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során az uniós források mielőbbi felszabadítása érdekében. Ha a betervezett összeg jövőre nem érkezik be a költségvetésbe, akkor a kormány újabb beruházás-levágásra kényszerülhet, vagy alternatív forrásbevonásra van szüksége. Ez pedig visszahat a GDP-növekedésre is.

Címlapkép forrása: MTI/Balogh Zoltán