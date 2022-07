Az utolsó pillanatban rántotta félre a kormányt Magyarország a fal előtt? Pénteken ítéletet mondanak rólunk

Pénteken megkezdik az idei második felülvizsgálati kört a hitelminősítők, elsőként a Fitch mond véleményt Magyarországról. Az elmúlt hónapok kommentárjai alapján sok jóra nem számíthatunk, elképzelhető, hogy épp ennek szólt a kormány éles gazdaságpolitikai fordulata az utóbbi két hétben. Vagyis könnyen lehet, hogy már sejtenek valamit, és az utolsó pillanatban próbálnak szépíteni a képen.

A Fitch kezdi a felülvizsgálatok második körét

Várhatóan péntek késő este teszi közzé idei második felülvizsgálatának eredményét a Fitch Ratings, majd augusztusban a Standard & Poor’s, szeptemberben pedig a Moody’s is vizsgálja a magyar adósbesorolást. A lépéseknek

azért van különös jelentőségük, mert az orosz-ukrán háború kitörése óta csak a Moody’s vizsgálódott egyszer március végén.

Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél két fokozattal vagyunk a befektetésre ajánlott kategória felett stabil kilátással. Vagyis egy esetleges kilátásrontás vagy leminősítés sem biztos, hogy komoly következményekkel járna.

A Fitch legutóbb január végén vizsgálta a magyar adósbesorolást, akkor a cég szakemberei úgy fogalmaztak, hogy negatív lépéshez (kilátásrontás vagy leminősítés) vezethet az, ha az adósságrátánk ismét emelkedni kezd a költségvetési fegyelem hiánya vagy a várttól elmaradó növekedés miatt, illetve az, ha romlik az üzleti környezet, ami a potenciális növekedés visszaeséséhez vezethet. A másik oldalon a tartós adósságcsökkenés, illetve a stabil makrogazdasági környezet és befektetői szféra jelenthetne pozitív irányú lépést.

Az utóbbi hónapok fejleményei alapján azonban

a negatív irányban vannak kockázatok, hiszen jelentősen romlott a globális és a hazai gazdasági környezet.

Az utóbbi időszakban többször írtunk arról, milyen kockázatok leselkednek Magyarországra:

Az infláció továbbra sem tetőzött, a júniusi 11,7%-ról biztosan emelkedni fog még, de a jövőbeli pályát nehéz meghatározni az árstopok sorsa miatt.

A forint jelentősen gyengült, egy év alatt 11,6%-ot veszített az euróval szemben, ami egyrészt további inflációs kockázatot hordoz, másrészt a gazdaság stabilitása szempontjából sem előnyös.

Az emelkedő világpiaci nyersanyagárak és a gyengülő forint miatt az energiaszámlája Magyarországnak egyre nagyobb, ez már megjelent a külkereskedelmi forgalom hiányában és a fizetési mérlegben is. A várakozások szerint idén mindkét fontos pénzügyi mutató tetemes mínuszt mutathat.

Európa felett folyamatosan ott lebeg az energiaválság réme, több európai politikus is arra figyelmeztetett, hogy fel kell kell készülni arra az eshetőségre, hogy a téli fűtési szezonban nem lesz orosz földgáz. Ez pedig komoly recesszióval fenyegeti a kontinens gazdaságát.

A kormány által bejelentett költségvetési kiigazító intézkedések, elsősorban a különadók nem mondhatók az üzleti környezet szempontjából pozitív irányú lépéseknek.

Vagyis a kilátások egyáltalán nem pozitívak: jelentős lassulás, akár recesszió fenyegeti a gazdaságot, miközben az infláció nem akar csökkenni, a külső egyensúlyunk pedig felborult.

Az eddigi utalások sem voltak túl pozitívak a hitelminősítőktől

Habár március vége óta nem volt hitelminősítői felülvizsgálat Magyarországon, azért a cégek időről időre megszólalnak különböző elemzésekben és ezek nem voltak pozitívak az elmúlt hónapokban:

Június elején a költségvetési kiigazító csomag bejelentése után a Moody’s szakértői beszélgettek a Portfolio elemzőjével és két dolgot emeltek ki: egyrészt az intézkedések negatívak a besorolásunk szempontjából az üzleti környezet romlása miatt, másrészt az orosz gázszállítások leállítása is komoly kockázat. Persze a cég szakértői majd csak szeptemberben vizsgálódnak, vagyis egyelőre nem lehet készpénznek venni azt, hogy rontják a kilátásunkat vagy leminősítenek.

Június második felében az S&P Global egy elemzésében a feltörekvő piac öt legsérülékenyebb országa közé sorolta Magyarországot, elsősorban a kötvényhozamok emelkedése szempontjából vizsgálták az egyes országok pluszterheit.

Szintén június végén jelent meg a Fitch Ratings elemzése, melyben azzal foglalkozott, melyik országokat érintené leginkább az orosz gáz elapadása. Magyarország ezen a listán is az első helyek egyikére került.

Vagyis több átfogó feltörekvő piaci elemzésben is a legsérülékenyebbek közé kerültünk, ami nem jó hír a nyári felülvizsgálatok előtt.

Kérdés persze, milyen hatással lenne a magyar eszközökre egy negatív hitelminősítői lépés. Elsősorban a forint piacán lehetne ismét jelentősége, hiszen a magyar deviza az utóbbi napokban kezdett magára találni, már 400 alá kapaszkodott vissza az euróval szemben a korábbi eladói hullámot követően. Egy esetleges kilátásrontás, pláne egy leminősítés újra elindíthatná a lejtőn a magyar devizát.

A kötvénypiacon valószínűleg legfeljebb átmeneti hatást tapasztalnánk, hiszen ahogy említettük, jelenleg két fokozattal vagyunk a befektetésre ajánlott kategória határa felett. Vagyis még egy leminősítéssel sem kellene a külföldi befektetőknek emiatt eladni magyar állományukat, az igazi csapás az lenne, ha átcsúsznánk a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategóriába, hiszen akkor néhány nagybefektetőnek automatikusan el kellene adnia magyar kötvényeit.

Az ING Bank friss elemzése szerint „mérsékelt esély” van arra, hogy a következő hónapokban a hitelminősítők negatívra rontják a magyar osztályzat kilátását. Szerintük is elsősorban az orosz gázszállítások leállásával kapcsolatos kockázatok és a jogállamisági eljárásról, illetve az uniós forrásokról szóló viták határozhatják meg a következő felülvizsgálatok hangulatát. Az uniós viták kapcsán kiemelték, hogy a Bizottság az utóbbi hetekben nem erősítette meg hivatalosan a magyar kormány optimista nyilatkozatait, melyek arról szólnak, hogy közel lehet a megegyezés.

Ennek szólt a kormány nagy fordulata?

Érdekesség, hogy a hitelminősítői látogatások mostani kezdete egybeesik a kormány éles gazdaságpolitikai fordulatával. Az utóbbi hetekben több olyan intézkedést is bejelentett a kabinet, melyeket korábban nehéz lett volna elképzelni, ide sorolható a rezsicsökkentés részleges feladása, mely csökkenti az állami beavatkozást a gazdaságban, vagyis pozitív piaci szempontból. De ide sorolható az is, hogy váratlanul békülékeny hangnemet ütött meg a kormány az Európai Bizottsággal szemben a jelenleg is zajló tárgyalásokon, a hírek szerint több fontos kérdésben is engedtek Brüsszelnek.

Egyértelmű fordulat jelei látszanak a monetáris és a fiskális politikában is, korábban tabunak számító területekhez is hozzányúlt a kormány – emelték ki az ING elemzői is. Szerintük ezek a lépések középtávon javítják majd a magyar gazdaság belső és külső egyensúlyát, illetve segítenek az infláció elleni harcban, viszont közelebb viszik a gazdaságot a recesszióhoz. Ezt a kettősséget értékelhetik a hitelminősítők, az ING szerint a legnagyobb esély a kilátás rontására a Fitchnél van, az S&P esetében viszont a legkisebb a valószínűsége ennek a korábbi kommunikáció alapján. Persze egyelőre nehéz megbecsülni a néhány napja bejelentett kormányzati intézkedések gazdasági hatását, ezért az is benne van a pakliban, hogy a hitelminősítők most még kivárnak a lépéssel. Ebben az esetben egy gyors megállapodás az uniós forrásokról megmentheti Magyarországot a negatív lépésektől, viszont az energiaválság réme további kockázatot jelent.

Ez persze betudható a fokozódó piaci nyomásnak, hiszen a forint vészes gyengülés, a kötvényhozamok emelkedése nem festett jól két héttel ezelőtt, látszott, hogy valamit lépnie kell a kormányzatnak. Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy

valamit már sejtettek a hitelminősítői értékelésekből, és az utolsó pillanatban próbálták elrántani a kormányt a fal előtt.

A hasonló felülvizsgálatok általában úgy működnek, hogy a cégek szakértői néhány héttel korábban személyesen vizsgálódnak a kérdéses országban, majd hazamennek és értékelik a tapasztalatokat. Ezt követően pedig egy külön testület szavaz arról, szükség van-e bármilyen lépésre. Ezeken a helyszíni találkozókon általában nem utalnak a tervezett lépésre, de az érintettek személyes tapasztalatai alapján azért nem olyan nehéz megtippelni, milyen benyomásokkal távoztak a vizsgálódás után. Vagyis egyáltalán nem elképzelhetetlen egy olyan forgatókönyv, hogy a kormány is érezte a kockázatot a közelgő felülvizsgálatokban, és részben ezért lépett piacbarát irányba.

