Forint helyett euróban szeretné kapni a fizetését - vajon lehetséges?

Erőteljesen megnőtt a látványos forintgyengüléssel az érdeklődés a vállalati szektor felől aziránt, hogy miként lehet megoldani a munkabér euróban történő kifizetését. A Grant Thornton üzleti- és adótanácsadó cég összeszedte a legfontosabb tudnivalókat.

A 400 és 410 körüli forint-euró árfolyam nem várt eseményeket generál a hazai üzleti szektor szinte minden területén, aminek egyik hatásaként egyre több munkavállalót foglalkoztat a kérdés: lehet-e a munkabért euróban megkapni? A munkavállalóktól érkező nyomás erőteljes, hiszen a gyenge forint esetén az euróban kapott fizetés többet ér.

Az euróban történő munkabér kifizetés az unió más országaiban bevett gyakorlat,

egyrészt a még a koronavírus-járvány miatt kialakult távmunka-lehetőségek, másrészt az elsősorban IT-terület felértékelődése, amely szintén lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy más országból dolgozzon.

A Grant Thornton szerint a kérdésben a magyar munka törvénykönyve az irányadó. A törvényben vannak olyan rendelkezések, amelyektől eltérni semmilyen módon nem lehet (tehát kényszerítő erejűek), illetve csak a törvény által megengedett szűk körben szabad eltérni. A magyar munka törvénykönyve kógens (tehát eltérést nem engedélyező) szabályként definiálja a munkabért is, amellyel kapcsolatban azt írja, hogy kizárólag forintban lehet megállapítani és kifizetni, tehát ettől a felek egyező akarattal sem térhetnek el az Mt. 165. § (1) bekezdése, e pontja alapján.

Ha a munkaszerződésben külföldi pénznem szerepel, akkor az a magyar szabályozás szerint érvénytelen és automatikusan életbe lép az a szabály, miszerint forintban kell megállapítani és kifizetni a munkabért. A törvény meghatároz kivételeket is; ezek közé tartozik az az eset, ha a munkavállaló kiküldetésben van, tehát külföldön történő munkavégzés ellenértékeként kapja meg a fizetését. És ugyancsak a kivételek közé tartoznak a vezető beosztású munkavállalók, akik esetében a munka törvénykönyve szerint szintén lehetséges például EUR-ban megállapítani a munkabért.

A tapasztalat az, hogy jellemzően azok a vállalkozások érdeklődnek az euróban történő kifizetés lehetőségei iránt, akik külföldi munkavállalókat foglalkoztatnak Magyarországon.

Esetükben is jelentkezik az árfolyam-hatás, illetve számukra természetes igény az EUR-ban történő bérezés, már csak az uniós országban lakó családjaik miatt is. A tanácsadó cég szerint azonban még a Mt. világos megfogalmazása mellett is számos feltételnek kell teljesülnie, ill. részletszabályoknak kell megfelelni, ami miatt nem könnyű a hazai vállalatok számára euróban kifizetni a munkabért.

Szakemberek úgy látják, hogy a nem hazai devizán alapuló munkabér kifizetés esetén nyílik az olló, tehát egyre több munkakörben prognosztizálható az igény. A Grant Thornton ezzel együtt úgy látja, hogy a munkaerőpiac változásával (például távmunka lehetőségek), az új típusú munkakörök létrejöttével, a fizikai lét szükségtelenné válásával mind a vállalatok, mind pedig a munkavállalók a rugalmas megoldásokat keresik. Ebből a szempontból a szigorú magyar szabályozás ronthatja Magyarország versenyképességét, akár azzal is, ha megoldható az eurós munkabérkifizetés, csak éppen túlbonyolított és adminisztrációval terhelt az eljárás. A HR Services üzletág szakemberei úgy vélik, hogy jelentős mértékben lehetne kedvezni a magyar vállalatoknak azzal, ha könnyítenék a devizás kifizetést, hiszen ezáltal megszűnne az ebbéli hátrány a nemzetközi vállalatokkal szemben. Ez pedig adott esetben munkaerőmegtartó hatású is lehet.

