Újabb nagy döntés előtt az MNB, megérkeznek a két számjegyű kamatok Magyarországra

Kedden megint összeül a Monetáris Tanács, mely várhatóan tovább emeli majd az alapkamatot, aztán csütörtökön pedig az egyhetes betéti rátát is. A jegybankon kicsit enyhült a nyomás azzal, hogy a forint visszakapaszkodott 400 környékére az euróval szemben, de korai lenne fellélegezni, jöhetnek még nehéz napok a következő időszakban.

Jönnek a 10 százalék feletti kamatok

A keddi ülésen szinte biztosan 10 százalék fölé emeli a most 9,75%-os alapkamatot a Monetáris Tanács, majd csütörtökön ezt lekövetheti az egyhetes betéti ráta is. Ugyanakkor a múlt havihoz hasonló drasztikus lépésre valószínűleg nem lesz szükség, akkor 200 bázispontot emelt a jegybank a forint gyengülése miatt.

A Portfolio által megkérdezett elemzők többsége most további 50 bázispontos emelésre és 10,25%-os alapkamatra számít, majd csütörtökön várhatóan ugyanarra a szintre emelkedik az egyhetes betéti ráta is.

Látszik, hogy a legnagyobb emelést Virovácz Péter várja, az ING Bank elemzője szerint logikusnak tűnik, hogy az utóbbi két erőteljes lépés után folytassa a határozott kamatemelést az MNB. A magyar jegybank korábban kiemelte, hogy négy tényezőt vesz hangsúlyosan figyelembe, ezek közül a nemzetközi monetáris politika terén az EKB csütörtöki vártnál nagyobb, 50 bázispontos emelése az új fejlemény. A Fed a héten újabb 75 bázisponttal emelhet, de a 100 bázispontos lépés sem zárható ki,

mindezek alapján egyre inkább úgy tűnik, hogy a 75-100 bázispont az új 25

- véli Virovácz. Így ha az MNB is határozott lépéssel akarja folytatni a szigorítást, akkor a legvalószínűbb a 125 bázispontos emelés.

Úgy gondoljuk, hogy érdemes fejnehéz módon folytatni a szigorítást, és a lassú lépések politikájához még nem érdemes visszatérni - emelte ki Nyeste Orsolya. Annak ellenére tehát, hogy ebben a hónapban már volt egy 200 bázispontos rendkívüli kamatemelés, további legalább 100 bázispontot indokoltnak látunk. Az Erste Bank elemzője szerint a forint sebezhetősége tovább emelkedő kamatokat indokol, akárcsak az elkövetkező hónapokban még masszívan emelkedő infláció és az inflációs várakozások erőssége. Ráadásul a piac is nagymértékű további kamatemeléseket árazott be viszonylag rövid időn belül.

Ez kellene a forint szárnyalásához

A júniusi infláció 11,7% volt, ami a vártnál magasabb volt, ráadásul a külső inflációs környezet is a várttal szemben nagyobb mértékben emelkedett, miközben a monetáris és fiskális fordulat ellenére a forint nem tudott érdemben elszakadni lefelé a 400-as szinttől az euróval szemben – emeli ki az ING Bank elemzője.

Mindezek alapján továbbra is egyértelműen felfelé mutatnak az inflációs kockázatok és annak érdekében, hogy a jegybank horgonyozni tudja az inflációs várakozásokat és letörje a másodkörös hatásokat, szükség lehet a 125 bázispontos lépésre – teszi hozzá Virovácz Péter. Szerinte várhatóan augusztusban is ilyen léptékben folytatódhat a kamatemelés és revízióra csak szeptemberben számítok. Akkor a gazdasági lassulásra, esetleges recesszióra hivatkozva a nagy jegybankok már lassíthatnak a szigorítás tempóján, így az MNB is várhatóan így tesz majd.

Viszont hirtelen leállni akkor sem lehet, hiszen az infláció várhatóan csak szeptember-októberben tetőzik majd, így az év végéig csökkenő tempóban fenn kell tartani az emeléseket. Virovácz Péter szerint az infláció csúcsa 16 százalék körül lehet, a kamatemelések pedig 14 százaléknál érhetnek véget.

Az ING szakembere szerint mindez biztosíthatná, hogy 2023 elejétől (optimista forgatókönyv mellett) már pozitív reálkamat alakuljon ki, ami komolyan erősíteni tudná a forintot. Amennyiben emellé betársul a nemzetközi környezet javulása, a kockázatvállalás élénkülése, valamint ha sikerül megállapodni az Európai Bizottsággal a jogállamisági ügyben, az

felszabadíthatná a forintban rejlő potenciált és akár egy 10 százalékos erősödést is láthatunk 2023 közepéig.

Jelenlegi várakozásunk szerint októberig emelkedhet az infláció, így legkorábban októberben érhet véget a kamatemelési ciklus. Ezt elsősorban az árplafonok részleges vagy fokozatos elengedése, vagy az eszkalálódó európai energiaválság írhatja felül – vélekedik Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

Címlapkép: Shutterstock