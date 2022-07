Rezsicsökkentés: tíz vagy akár százezreket is bukhat, aki nem figyel erre az apró részletre

Sokan várták a rezsirendeletet, az azonban nem tartalmaz új részleteket arról, hogy vajon érdemes-e még augusztus elseje előtt fixen rezsicsökkentett áron elszámolni az eddigi fogyasztásunkat a szolgáltatóval, ha átalányban fizetünk. Az MVM GYIK oldalára felkerült tájékoztatásásból azonban már kiderült, hogy lehetőség van a július 31-ei óraállások rendkívüli bediktálására, így nem szükséges külön elszámolást kérni, mégis tiszta lappal lehet nekifutni a rezsirendelet utáni időszaknak. Ha a július végi óraállást nem adja meg a fogyasztó, a szolgáltató becslés alapján számol, ez esetben azonban léteznek olyan extrém esetek, amikor a becslés miatt tíz vagy akár százezreket is elbukhatunk.

Cikkünkben tehát arra keressük a választ, hogy érdemes-e a tényleges július 31-ei óraállást bediktálni az új rezsiszabályok életbe lépése előtt, vagy a becslést nyugodtan ráhagyhatjuk a szolgáltatóra.

Ugyan a múlt heti bejelentésben nem volt szó róla, és az azután nem sokkal megjelent rendelet külön nem szabályozza, hogy a gáz- és áramszolgáltatók hogyan fognak elszámolni azokban az időszakokban keletkezett fogyasztással a részszámlás (átalányos) ügyfelekkel, amikor még teljesen rezsicsökkentett és amikor már átlegfogyasztás felett megemelt és rezsicsökkentett árak is léteznek, de a kétféle díj és a becsült fogyasztás problémája nem teljesen új, és eddig is volt rá válasza a szolgáltatóknak.

Egy példa

Aki egyenlő részszámlák alapján számolja el a fogyasztását, annak a számlázás eddig úgy működött, hogy az éves leolvasás és elszámolás előtti 12 hónapos időszakban elfogyasztott mennyiségét egy évre elosztották, és az ez alapján becsült fogyasztási díjat, az átalányt fizeti. Ez azért praktikus, mert például a téli gázfogyasztás megugrását elterítve az egész évre fizeti be a fogyasztó, az időszak végén pedig a hivatalos óraleolvasás után elszámolnak egymás között a felek a tényleges fogyasztás alapján. Az áram esetében ennek kisebb jelentősége van, de így nem kell minden hónapban óraállást küldeni a szolgáltatónak. Persze ha valaki szereti (és teheti is), akkor elszámolhat a „diktálós” módszerrel a szolgáltatójával a tényleges fogyasztása alapján is minden hónapban.

Ugyanakkor a rendelet élesedése, azaz augusztus 1-je előtt a július 31-ei óraállás bediktálása most meglátásunk szerint az átalányfizetők esetében relevánsabb kérdés, mutatjuk, miért. Vegyünk egy extrém példát, hogy jól szemléltessünk egy speciális helyzetet.

Egy család havi 200 köbméter földgázt fogyaszt, ez az átalány került kiszámlázásra az év során, a hivatalos szolgáltató általi leolvasásuk és elszámolásuk november 1-jén lesz. Ez évi 2400 köbméteres becsült fogyasztást jelent, amit azonban a példában szereplő család már túl is fogyasztott júliusra, eddig 2600 köbmétert használtak el kilenc hónap alatt, mert hidegebb volt a tél, mint előző évben.

Erről a fogyasztásról a család biztosan tudja, hogy nem augusztus 1-je után fogyasztotta el, de a szolgáltatónak honnan kellene sejtenie, hogy ezt a mennyiséget még a teljes mértékben „rezsicsökkentett” időszakban fogyasztották?

A jó hír az, hogy a szolgáltató meg tudja becsülni, mennyit és mikor fogyaszthattunk, a rossz hír az, hogy mivel becslésről van szó, jó eséllyel a fogyasztás egy része már az augusztus elseje utáni "rezsicsökkentett" fogyasztási kvótánkat csökkenti.

A szolgáltatók ugyanis már korábban is szembesültek ehhez hasonló problémával, a megoldás pedig itt az úgynevezett fogyasztási jelleggörbe volt. Az MVM oldalán elérhető egy részletes dokumentáció egy ehhez hasonló problémáról, amikor azt kellett megbecsülni, egy fogyasztó mely hónapokban és időszakokban fogyaszthatott el bizonyos mennyiségű földgázt (itt is egy kedvezményes és nem kedvezménye ár elszámolása a téma). Esetünkben is ennek jelentősége az, hogy vajon a szolgáltató meg tudja-e becsülni, hogy a teljes emlegetett mennyiséget augusztus 1-je előtt fogyasztottuk-e el, vagy sem.

Az MVM például úgy fogalmazza meg, a „fogyasztási jelleggörbe azt mutatja, hogy az adott felhasználó az év során milyen (napi, havi) eloszlásban használja fel a gázt." Csak hogy el tudjunk képzelni egy ilyet, az MVM lenti ábráján egy olyan felhasználó fogyasztási jelleggörbéje látható, aki a gázt fűtési és főzési célra egyaránt használja (vegyes jellegű).

Forrás: MVM

A fogyasztási jelleggörbe alapján tehát a szolgáltató meg tudja becsülni, hogy az adott 12 hónapos időszakban mikor fogyasztottuk el a gázt,

ÁM A SZOLGÁLTATÓ A FOGYASZTÁSUNK EGY RÉSZÉT A BECSLÉSE ALAPJÁN, KIS SÚLLYAL, DE Az elszámolásig HÁTRALÉVŐ IDŐSZAKRA IS FELSZÁMOLJA.

A fogyasztási jelleggörbének létezik egy kormányhatározatban leírt „alapverziója”, amitől a szolgáltatók saját számításaik alapján (az üzletszabályzatukban rögzítve) eltérhetnek. A példánk alapján értelmezésünk szerint a következőképpen fogják súlyozni az eddig augusztus 1-je előtt már elfogyasztott 2600 köbméteres fogyasztást az elszámolásig hátralévő három hónapra, ha az ügyfél nem rögzíti a szolgáltatójánál a július 31-ei óraállást. A példa család fogyasztási éve novemberrel kezdődik, az alábbi táblázatban tehát a család augusztus eleje és október vége közötti valós vagy várható fogyasztását nem szerepeltetjük, csak azt számoljuk ki, az eddig teljesen rezsicsökkentett áron elfogyasztott 2600 köbméteres mennyiségből mennyit becsülnek augusztus 1-je utánra a fogyasztási jelleggörbe alapján:

Fogyasztási jelleggörbe becslés a példa alapján az eddig elfogyasztott földgázra Hónap Jelleggörbe súly (%) Becslés November 11,7688 305,9888 December 17,1838 446,7788 Január 19,4281 505,1306 Február 16,3743 425,7318 Március 14,0081 364,2106 Április 8,0834 210,1684 Május 2,8712 74,6512 Június 0,9973 25,9298 Július 0,8046 20,9196 Augusztus 0,8877 23,0802 Szeptember 1,7422 45,2972 Október 5,8505 152,113 Forrás: Portfolio.hu

Ez az utolsó három hónapra eső összesen 220,5 köbméter tehát olyan fogyasztás, amiről a család tételesen tudja, hogy augusztus elseje előtt fogyasztotta el, a becslés miatt azonban mégis augusztus elseje utáni fogyasztásnak számolnák el.

Mindez azt jelenti:

ha az augusztus 1-je utáni 12 hónapos időszakban nem sikerül átlagfogyasztás alá mennie a családnak, akkor ezt a 220,5 köbmétert végtére is augusztus 1-je utáni emelt áron fogják elszámolni, hiszen ez átlag feletti fogyasztás lesz. Rezsicsökkentett áron ez 22 500 forint lenne, emelt áron pedig (ami ugye tovább változhat januártól) 164 700 forint, azaz a mostani szabályok szerint összességében 142 ezer forintot buknának ezen. ha a családnak sikerül a 220,5 köbméteres, a becslés miatt tavalyról cipelt plusz kvótafogyasztás ellenére az átlagfogyasztás alatt maradni, akkor semmi jelentősége nem volt ennek, mert rezsicsökkentett áron fogják velük elszámolni a teljes fogyasztást.

Fontos, hogy nem szeretnénk arra buzdítani, hogy az átalányosok azonnal rohanják meg az ügyfélszolgálatokat az időközi elszámolás igényével (azaz, hogy most az óra alapján számoljanak el egymás között „előrehozottan”), ellenben

arra inkább buzdítunk, hogy az MVM GYIK-jában is előre jelzett módon adják meg a július 31-ei óraállásukat, így a becslés véletlenül sem tévedhet a kárukra.





Mit javasol az MVM?

Az MVM a gyakori kérdéseket összeszedő oldalán kifejeti, a 2022. július 31-ig elfogyasztott és a 2022. augusztus 1-jétől elfogyasztott földgáz mennyisége külön soron lesz feltüntetve a számlán. A 2022. augusztus 1-jei árváltozás miatt rendkívüli lehetőséget biztosítanak a mérőállás bediktálására 2022. július 26-a és augusztus 5-e között. Azon ügyfelek is megadhatják mérőállásukat akiknek nem most van a diktálási időszaka, vagy az energiaszolgáltató állapítja meg a számlákban elszámolt havi mennyiséget. Az eddigi fogyasztásától jelentősen eltérő mérőállást a számlázás során felülvizsgálhatja a szolgáltató, és módosíthatja a hálózati elosztó leolvasása alapján.

Összességében érdemes mindenkinek egyedileg megvizsgálni, hogy esetében előfordulhat-e, hogy egy bármilyen jól összerakott becslés miatt esetleg eleshet-e jelentősebb „rezsicsökkentett” kvótától. A fenti extrém példán is láthatjuk, előfordulhatnak ilyen esetek, de

a „diktálósoknak” az előrehozott elszámolás gyakorlatilag felesleges lenne,

ha az átalányosnak közel van a hivatalos leolvasás időpontja augusztus elsejéhez, jó eséllyel minimális kvóta veszhet el,

ha az átlagnál alacsonyabb az éves fogyasztása egy fogyasztónak, akkor irreleváns, mikor számolnak el, mert mindenképpen rezsicsökkentett lesz az ár,

ez a probléma alapvetően akkor merül fel, ha valaki a fogyasztási jelleggörbétől nagyon eltérő megoszlásban fogyasztotta a gázt.

A címlapkép forrása: Getty Images