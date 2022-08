Pénzpumpa nélkül is lehet milliárdossá válni - ezt egy magyar szépségipari vállalkozó is bizonyítja!

Építőmérnökként diplomázott, majd egy véletlennek köszönhetően csöppent majdnem húsz éve a szépségiparba. Jákob Zoltán elsajátította a manikűr és a műkörömépítés fortélyait, mindezt annak érdekében, hogy jobban megértse a piaci igényeket, ez pedig bármilyen hihetetlen is, mostanra Magyarország egyik leggazdagabb emberévé tette (az idei A 100 leggazdagabb kiadvány (szerk. Szakonyi Péter) listája alapján a 37. az országban). Az általa gyártott és forgalmazott körömkészítésre alkalmas alapanyagokat és eszközöket már nemcsak a magyar szakemberek használják, hanem azok a nemzetközi porondon is kiemelkedően helytállnak. Csak a körömkonglomerátumból közel 10 milliárd forint az éves árbevétele. Exkluzív interjút adott a Portfolio-nak pályafutásáról, jelenlegi üzleti kihívásairól és jövőbeli terveiről Jákob Zoltán, aki nemcsak az Elite Cosmetix-Crystal Nails csoportot irányítja, hanem ingatlanberuházó tevékenységgel is foglalkozik, cégeit pedig a Jacobs Holding fogja össze, amelynek egyszemélyes tulajdonos-vezérigazgatója.

Eredetileg építőmérnök vagy, mégis mi vezérelt abban, hogy a szépségiparban építs üzletet? Honnan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozz?

Kissé hihetetlenül hangozhat, de véletlenül csöppentem bele 18 éve a szépségiparba. Egy külföldi ismerősömnek segítettem abban, hogyan forgalmazzon műkörömépítéshez használt amerikai alapanyagokat egyes európai országokban. Mivel megláttam ebben a piaci potenciált, felmerült, hogy Magyarországra is szállítsunk. Közös viszonteladói vállalkozásunk aztán sikertelennek bizonyult, így elváltak útjaink. De nem hagyott nyugodni ez, ezért úgy döntöttem, hogy egyedül folytatom azzal, hogy Magyarországon és egyéb európai országokban is terjesztek amerikai márkájú műköröm-alapanyagokat.

Hollandiában pár éven belül a második legnagyobb forgalmazó lettem, ebből láttam, hogy ez jó, mint amikor Isten megteremtette a Földet.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

A forgalmazás során azt tapasztaltam, hogy nincs elég újdonság, szezonalitás a piacon, és hiányoltam a fejlesztéseket is. Ezek kiküszöbölésére döntöttem úgy, hogy saját márkát fejlesztek. Így jött létre a Crystal Nails márkanév, amely alatt amerikai nyersanyagokból és szakértők tesztjei alapján elindulhatott egyebek mellett a zselék, porcelánporok és géllakkok gyártása és forgalmazása. Először porcelánokkal és műköröm lámpákkal indítottam, ezt a zselék, színes zselék követték. Kezdetben néhány alkalommal részt vettem az akkor a piacot uraló 12 körmös nagykereskedő kiállításán, azonban annyira jól szerepelt a standom, hogy egyszerűen kizártak a rendezvényükről. A problémából lehetőséget kovácsolva megszerveztem egyedül a saját körmös szakmai napomat Körmösnap néven a Kongresszusi Központban, a többi nagykereskedő kiállításával egy napon. Az ő kiállításuk hamarosan meg is szűnt, nem bírták a versenyt. A márka hírnevéhez jelentősen hozzájárult, hogy a rendezvények mellett rendszeresen neveztem hazai szakembereket műkörmös világversenyekre, ahol Crystal Nails termékekkel dolgoztak, és több mint 200-szor nyertek is. Továbbá oktatói csapatot építettem, mivel az anyagokat a szakiparnak fejlesztjük, ezért az edukáció rendkívül fontos, a különleges anyagaink csak szaktudással együtt működnek jól. Ma a 200 alkalmazottamon felül 40 oktató dolgozik nekem külsősként. A munkaerőhiány érint minket is. Az üzemi dolgozóknál látok elszivárgást a szürkébb foglalkoztatás irányába, mivel sokan úgy gondolják, hogy ott pillanatnyilag nagyobb előnyöket élvezhetnek. Középvezetői szinten is nagy hiány mutatkozik, sokan elvándoroltak külföldre, nehéz találni ügyes embereket.

Mekkora területen kezdtél el vállalkozni, és mi volt az első mérföldkő?

35 négyzetméteren nyitottam az első üzletemet a Rumbach Sebestyén utcában, az első okj képzést is én magam tartottam. Írtam egy száz oldalas tankönyvet, rendeltem az árut, teszteltem az anyagokat, szinte mindent én csináltam. Az első évben az árbevételem 10 millió forintot tett ki, mostanra a Jacobs Holdingé 20 milliárd forint körül van, ezen belül csak a körömkonglomerátumé közel 10 milliárd forint, az ingatlanberuházó leányvállalaté szintén. A legfontosabb márkánk a Crystal Nails, amely a forgalom kétharmadát generálja, továbbá vannak más márkáink is, más-más piaci szegmenst célozva.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

Mostanra mennyi és milyen terméket forgalmaztok és exportáltok, mely piacokat látjátok el?

Magyarország ismert körmös márkája mostanra világmárkává nőtte ki magát, először Olaszországban, majd 4 kontinens további 32 országban épült ki viszonteladói partnerhálózat. Olaszországban saját elosztóbázist működtetünk, a moszkvait pár éve bezártuk. Magyarországon pedig 200 viszonteladónk van. A vállalatot az innováció mellett a termékek hatalmas választéka viszi előre, 15 ezer termékcikkünk van, ugyanakkor ez nehézséget is jelent, mivel a raktárkészletet nem egyszerű optimalizálni a divat kiszámíthatatlansága miatt. A magyar piac a forgalom felét adja, dübörög az olasz piac is, jelentős még Románia, Horvátország, Ausztria és az Egyesült Királyság.

Aktívan részt veszel a napi munkában? Mi tölti ki a hétköznapjaidat?

Aktívan a fejlesztés és a marketing területeken dolgozom, imádok ötletelni a kollegáimmal, mi egy szupercsapat vagyunk. Emellett én minden hónapban 10 napot szabadságon vagyok és utazom, legtöbbször egzotikus helyekre. Ha ilyenkor valami sürgős feladat támad, egy lendületből megoldom az óceán partján fekve egy táblagépen.

Hogyan jut el egy műköröm-alapanyag a nyersanyagtól kiindulva a tégelybe, be tudnál minket avatni a gyártás rejtelmeibe?

A zselék és géllakkok is műgyantából készülnek (ami pedig gázolajból). Kerülnek bele egyedileg fejlesztett UV iniciátorok, amelyektől az UV lámpa alatt megkötnek, és egyéb adalékok, mint például képlékenyítők, sűrítők stb. Ezután történik a színezés, milliónyi fajta pigment- és csillámporból. A gyártóüzemünk a budapesti Soroksári úton található, a két óriási csarnoképületben irodák és raktárak is vannak. A gyártórész nagyrészt gépesített, de sok olyan folyamat is van ami kézzel készül, például a kistételes, viszont 1000 féle színben létező anyagok kezelése. Az egyre nagyobb megrendelésállomány miatt a gyártó- és raktárkapacitásunkat a közeljövőben tovább bővítjük.

Fotó: Portfolio/Stiller Ákos

Mennyire akadoztak az ellátási láncok a pandémia alatt, most mi a helyzet, mennyire drágulnak a termékek?

Már két éve a fiam irányítja a beszerzést, ugyanakkor nincs egyszerű dolga, mert a 250 beszállítónk munkáját kell összehangolnia a Crystal Nails esetében. Nagyrészt importáljuk az nyersanyagokat és a kiegészítő eszközöket is. A szállítási költségek 30 százalékkal emelkedtek egy éven belül, tapasztaljuk az áruhiányt is, például a porcelán műköröm építéséhez használatos ecsethez alig lehet természetes szőrt kapni. Mivel a nyersanyagok jelentős része Amerikából érkezik, a gépeket pedig Távol-Keleten gyártatjuk, ezért a beszerzéseinknek elsősorban dollár kitettsége van, a pénznem árfolyama brutálisan romlott, ezen felül a nyersanyagok ára dollárban is emelkedtek, tehát jóval magasabb áron jutunk az anyagokhoz, termékekhez. A drágulás továbbhárítása komoly fejtörést okoz, sosem emeltünk annyit, mint amennyi valójában indokolt lett volna, a saját hasznunk terhére inkább kisebb emelést hajtunk végre, és próbáljuk az értékesítés volumenének növelésével visszahozni a kieső profitot. Az elmúlt néhány hónap kb. 30%-os dollár erősödése miatt most voltunk kénytelenek 10%-ot emelni.

Mennyire hanyagolták a koronavírus-járvány alatt ezeket a szolgáltatásokat?

A koronavírus-járvány alatt a körmösök tapasztaltak némi visszaesést a keresletben, de nem olyan nagyot mint egyes más ágazatok. Ennek hátterében az állhat, hogy a nőknek nagyon fontos még a válságos időkben is, hogy ápolt körmökkel rendelkezzenek.

Az elmúlt időszakban döntött a kormány a kata szigorításáról és a rezsicsökkentések módosításáról. Ezek most eléggé foglalkoztatják a magyarokat...

Vállalatként eddig is piaci áron vásároltunk, így a rezsicsökkentés nem befolyásol, de a gáz piaci árának jelentős emelkedése miatt belekezdtünk egy napelem-beszerzés/kiépítés projektbe. A kata szigorítása más kérdés, de mivel a körmösök elsősorban a lakosságnak számláznak, ezért rájuk továbbra is érvényes a kedvezmény. Ezzel szemben pl. az alvállalkozó oktatóinkat jelentős mértékben érinti, már gondolkodunk azon, hogyan tudunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Már most is óriásiak a bérköltségeink, amelyek a kata szigorításával jelentősen megugorhatnak.

Mit gondolsz merre megy most a magyar gazdaság, milyen pályát látsz? Hogyan készülsz a recesszióra?

Szerintem a magyar gazdaságot nem lehet a nemzetközi gazdaságtól elkülönülten kezelni, annak részeként működik, ezért nem vagyok pesszimista, jó helyen vagyunk itt Európában. Visszaesést persze várok, de krachot semmiképp. A piaci versenybe való állami beavatkozások/árstopok sosem tesznek jót egy ágazatnak, de mi szerencsére versenypiacon dolgozunk. Bármilyen meglepő, én szeretem a versenyt, nélküle nem csak az árak szöknének magasra, de a termékfejlesztések is elmaradnának. Büszke vagyok arra, hogy a sikereimet úgy értem el, hogy soha, semmilyen állami vagy egyéb támogatást nem kaptam. Szerintem egy jó vállalkozást alulról kell felépíteni. Hiábavaló a pénzpumpa egy amúgy életképtelen vállalkozásba, az a vállalatot csak időlegesen tartja jó passzban.

Jelen vagy az ingatlanpiacon, újabban milyen befektetési lehetőségekben gondolkodsz?

Mint említettem korábban, építőmérnök a végzettségem, dolgoztam is ebben a szektorban Magyarországon és Németországban is, először alkalmazottként, építésügyi szakértőként, majd vállalkozóként tevékenykedtem, aztán kipróbáltam magam beruházóként is, azonban ez még mindig nem a legteteje a terveimnek. Legnagyobb beruházásom a 11. kerületi Elite Lakópark, amelynél a haszon jelentős részét feláldoztam az egyedi megjelenés oltárán. Az ikonikus épület ferde síkokkal tagolt, hatalmas átjáróval a közepén, ami egy statikai bravúr is. Színes fémlemezekkel burkolt, ahol megjelenik a Crystal Nails színes világa. A 700 lakásos 40 milliárd forintos beruházásból 268 lakás készült el szinte saját erőből, és már épül tovább. Legújabb ingatlanpiaci tervem pedig az, hogy a közeljövőben ingatlanbefektetőként is debütálok, erre jelentős összeget el is különítettem már devizában, azonban egyelőre várok a legideálisabb körülményekre. Széles portfólióban gondolkodom, hazai és nemzetközi ingatlanokkal is szemezek.