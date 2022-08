Már 400 forint a fagyi, a sütemény 1000 felett lesz hamarosan

Nemcsak a nyaralás, de a szezonális strandtermékek és édességek is sokat drágultak az elmúlt időszakban. Ugyanakkor nem olyan mértékben, mint amire sok szakértő előzetesen számított. Ennek az az egyik lehetséges oka, hogy a belföldi turizmus idén messze nem fut eddig olyan jó szezont, mint a koronavírus által jobban megterhelt 2020-as és 2021-es évben. A strandbüfék és cukrászdák pedig nem akarják elriasztani a vendégeiket, ezért egyensúlyoznak a megtérülés és a profit között. A fagylalt 350 és 450 forint között mozog gombóconként, tulajdonképpen ez termeli ki a 700-900 forint között ingadozó tortaárat, aminek szerintük rég 1000 forint felett kellene lennie. Alaplángos van 1000 forint alatt, de ha bármit kérünk rá, már 1000 forint fölé emelkedik a számla.

„A fagylalt áránál elég nagy a szórás, az átlagár 350 és 450 Ft között van. Egy-egy kiugró árral is találkoztam, felfelé is és lefelé is, de a nagy átlag 400 Ft körül van. A fagylalt eladásából származó bevétel még mindig életbevágó a legtöbb cukrászda működésében, ebből próbálnak tartalékot képezni a nehezebb időkre, amikor csak sütemény eladásából van bevételük” – adott egy gyors fagyiskörképet Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. Az általa elmondottakat erősíti, hogy tapasztalataink szerint 400 forintért lehet fagylaltot venni a balatonföldvári korzó egyik étterménél, de például 450 forintot kérnek gombóconként az egyik felkapott, velencei fagylaltosnál, amely szintén a helyi korzón árul.

A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint a kávé ára is emelkedett, mind a beszerzési, mind az eladási ára.

Egy espresso ára ezért már 500-600 Ft körül mozog, ami kicsit magasabb, mint a régebben megszokott „egy eurós”, ami most 400 forintos ár környéke. „Ausztriában sem tudták tartani ezt az árat, már ott is 2-3 euró között kínálnak egy kávét. A cappuccino ára kicsit ennél is feljebb van, 600-800 Ft között mozog idehaza, ami szintén jóval alacsonyabb a nyugati országok 3-4 eurós árainál” – mondta Erdélyi Balázs.

Hozzátette: „egy tapasztalt idősebb kollégával beszélgettem és azt mondta, hogy régen egy átlagos sütemény ára nagyjából két gombóc fagylalt árával egyezett meg. Úgy látszik, hogy ez manapság is hasonlóan alakul, hiszen, ha a fagylalt árából indulunk ki, akkor most is 700-900 Ft között kell lennie egy torta árának, ami nagyjából stimmel is.” Persze azért nagy itt is a szórás, mert vannak ennél olcsóbb sütemények is, de a modern, nemzetközi cukrászati termékeket jóval magasabb áron, bőven 1000 Ft felett tudják csak kínálni a cukrászdák. Az ok itt is az, hogy drágultak a nyersanyagok és a kimunkált édességeknek nagyobb az élőmunka igénye is.

A Balaton még mindig drágább az átlagnál

Az általunk megkérdezett szakértők szerint az nem vitás, hogy a Balaton mindig egy kicsit drágábbnak számított, mert, aki nincs nyitva egész évben annak elég rövid a szezon. Ugyanakkor iparági forrásaink ehhez azt is hozzátették, hogy ez is átalakulóban van, mert lassan, de tényleg négy évszakos lehet a legnagyobb magyarországi tó környéke, és néhol érdemes lehet a főszezon után is nyitva maradni.

„Egy üdülőhelyen is általában erősebben áraznak, főleg, ha jelentős a külföldi vendégek száma. Elértük viszont már azt is, hogy nem mindig, vagy már nem csak a lokáció határozza meg az árat, hanem inkább a minőség. Salgótarjában is eladható egy magasabban pozícionált, minőségi cukrásztermék, és Budapesten, vagy Győrben is találhatóak olcsóbb termékeket kínáló üzletek” – árnyalta a helyzetet Erdélyi Balázs.

Ugyanakkor nem rejtette véka alá azt a várakozását, hogy áremelés idén még biztosan lesz, mivel szinte hetente emelkednek a nyersanyag árak, de az energiaárak további emelkedése miatt is szükséges majd az árkorrekció.

„A munkaerőhiány talán az egyetlen olyan tényező jelenleg, amit ha nem is tudunk megszokni, de már együtt élünk vele néhány éve. Aki megteheti, vagy pályázat útján be tudja szerezni, annak a gépesítés lehet a munkaerőhiányra a legjobb megoldás. A profi modern gépek sokat segítenek a termelésben, pontosak és ki tudnak váltani egy-két szakembert” – magyarázta a költségek féken tartásának egyik lehetséges módját Erdélyi Balázs. Ennek ellenére azt mondta, hogy ahhoz, hogy

jól működjön egy vállalkozás, és igazán megérje cukrászsüteményeket készíteni, a bécsi árakon, 4-5 euróért kellene értékesíteni őket, de ennyiért itthon csak pár helyen tudják eladni a minőségi, prémium termékeket.

A szakember úgy látja, hogy idén a lélektani 1000 Ft-os határt is át fogjuk lépni a sütemények áránál, de így is még csak 2,5 euró körül leszünk, vagyis feleannyiba kerülnek majd az édességek, mint Ausztriában.

Az 1000 forint feletti lángost jobban elfogadjuk

A Portfolio szerkesztőségének saját tapasztalata, hogy Budapesten, a 13. kerület külső részében 600 forintért is lehet lángost kapni, ami sajtossá és tejfölössé válva 800-900 forintra drágul.

A Velencei-tó korzóján, az egyik felkapott étkezdében a sima lángos 900 forint, míg a sajtos vagy tejfölös 1200 forint. Aki egyszerre szeretne rá sajtot és tejfölt, az már 1500 forintot fizethet érte, lilahagymával kiegészítve pedig 1750 forintra is felugorhat.

A lángos drágulásában fontos szerepet játszott a drámaian megugró étolajár. A tapasztalat az, hogy könnyebben kifizetnek nyaraláskor az emberek ilyen összeget egy lángosért, mint egy süteményért.

„Nem bántva a lángossütőket, mert az is egy nagyon kemény munka, de egy sütemény elkészítéséhez sokkal több időre, energiára és szakértelemre van szükség.

Ha egy sima lángosért hajlandóak vagyunk 1000 Ft-ot fizetni, akkor egy süteményért, egy tortaszeletért se sajnáljunk kiadni ennyit” – értékelt saját ipari szemszögből Erdélyi Balázs. Arra a kérdésre, hogy a cukrászdák tartanak-e a fagylaltszezon kifutásától és a még nehezebb üzemeltetési körülményektől, Erdélyi Balázs úgy válaszolt, hogy „ha minden kötél szakad, akkor előveszik majd a kollégák a „háborús recepteket”, mert azért egy egyszerűbb sütemény is jobb, mint sütemény nélkül élni.”

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke megkeresésünkre azt mondta, hogy

a hazai vendéglátóhelyek az elmúlt hónapokban átlagban 18 százalékkal emelhettek az áraikon, pedig 30-50 százalék lett volna a költségnövekedések szempontjából az indokolt.

„Egyértelmű, hogy az éttermek üzemeltetőinek, tulajdonosainak egyensúlyozniuk kell, mert az áremelésnek vendégriasztó hatása is van. A magyar emberek is elkezdtek takarékoskodni az éttermi fogyasztásban. Jelentős, 20 százalékos forgalomvisszaesés érzékelhető országosan.” – foglalta össze a helyzetet Kovács László.

Egyrészt takarékoskodnak az emberek a magasabb rezsitől tartva

másrészt sokan utaztak külföldre, és nem Magyarországon nyaralnak

Azt is megjegyezte, hogy míg 2019-ben 51 ezer vendéglátóhely volt Magyarországon, addig 48 ezer alá csökkent a számuk 2021 végére. Főleg italüzletek és szórakozóhelyek zártak be, de sok étterem és büfé is lehúzta a rolót.

Budapesten minden tizedik vendéglátóhely bezárt. A Balaton ugyanakkor még mindig a leginkább ellátottabb térség a vendéglátóhelyek és éttermek arányát tekintve.

Érdekes módon a cukrászdák száma még emelkedett is, nagyjából 50-nel. „Az egész gasztronómiai társulaton belül a cukrászat a legrégebbi magántulajdonú forma, már a rendszerváltás előtt sok üzlet magántulajdonos kezében volt. A túléléshez ez nagy segítség, mert egyedül dönthet a működetetésről vagy akár az energiatakarékosabb rendszerekre való átállásról is” – fogalmazta meg a piaci érdekesség hátterét Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Hozzátette:

a sokszorosára emelkedő energia- és nyersanyagköltségek miatt valószínű, hogy év végéig további üzletek bezárása várható.

Más szelek fújnak ma a vendéglátásban

Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök Étterem tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy ő nem érzi azt, hogy kevesebb lenne a vendégük. Azok nyaralnak most a Balatonnál, akik valóban térség szerelmesei. A koronavírusos időszak alatti „kényszernyaralókból” sokan maradtak a Balatonnál, de sokan újra elmentek külföldre. Kiemelte:

Átrendeződés van a piacon. Ahol van gasztronómiai színvonal és megfelelőszámú törzsvendég, ott nincs baj. Kétségtelen ugyanakkor, hogy működési struktúrát kell változtatni.

Energiahatékony fűtési- és hűtésirendszerekre, elszívóberendezések korszerűsítésére kell költeniük a vállalkozóknak. Van, ahol esetleg a nyitvatartási időt, a működést is át kell gondolni a folyamatok miatt” – részletezte meglátásait Csapody Balázs. A gasztronómiai szakember szerint egyébként még az olyan, látszólag egyszerű ételeknél, mint egy lángos, nagyon sok tényező befolyásolhatja az árképzést.

„Az alapanyagok drágulása és a magasabb munkabér miatt sem lehet olcsón venni a lángost, de az sem mindegy, hogy kihozzák nekünk egy helyen, vagy állva fogyasztjuk el. Ha valami túl olcsó, inkább akkor kezdjünk el gyanakodni, hogy nem kaptuk meg az ígért szolgáltatást” – tette hozzá Csapody Balázs. Szakértők szerint a lángos alapanyagigénye közelíti a pizzáét, ezért a reális ára pizza átlagárfekvése alatt van valamivel. Ez praktikusan 1500-3000 forint között ársávot jelent.

Címlapkép: Getty Images