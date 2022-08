Idén nehezebb terep a belföldi turizmus: vége a koronavírus utáni robbanásnak

A húsvét és a pünkösd mentette meg a belföldi turizmust az idei második negyedévben. A magasabb ár nem riasztotta el a vendégeket a hazai nyaralástól, de messze nincs akkorra keresleti robbanás, mint ami 2020-ban vagy 2021-ben jellemző volt. A koronavírus béklyójából felszabadulva sokan mentek külföldre nyaralni, még akkor is, ha összességében ezt sokszor drágábban tehették meg. Minden ötödik hazai szállásfoglalás a Balaton térségében valósul meg. Az egy főre eső országos vendégéjszaka ár továbbra is 11 ezer forint körül van. Persze nem mindegy, hogy valaki hétvégére vagy hétköznapra foglal szállást.

A főváros után Siófok és Eger vonzotta a legtöbb vendéget a második negyedévben – derült ki a Szallas.hu adataiból. Bár a hosszú hétvégék élénkítették a turizmust, a háború miatt kieső orosz vendégek, a szektorban erősödő munkaerőhiány és az időjárás is nehezítette a turisztikai szakma életét. Az egy főre eső éjszakánkénti átlagár 11 ezer forint volt, ez 39 százalékos növekedés 2019-hez képest. Kelemen Lili, a Szallas.hu közvetítő portál szóvivője azt mondta, hogy a belföldi piacon a dinamikus árazás működik, magyarán hétvégenként, amikor általában több a vendég, akkor többet is kérnek el egy vendégéjszakáért. „Jellemzően viszont a hétköznapok alacsonyabb áron futnak, de a nyári időszakban valamennyi szállásadó partner kötelező minimális ott tartózkodási időt állít be, jellemzően 2-3 éjszakát muszáj lefoglalniuk a vendégeknek” – közölte Kelemen Lili, a Szallas.hu szóvivője.

A foglalások darabszám szerinti eloszlása a top hazai régiók között a második negyedévben:

Balaton: 19,8 százalék Észak-Magyarország: 17,2 százalék Budapest és vonzáskörzete: 12,6 százalék Nyugat-Dunántúl: 12,3 százalék Dél-Alföld: 11,4 százalék Dél-Dunántúl: 8,6 százalék Észak-Alföld: 9,5 százalék Közép-Dunántúl: 7,2 százalék Tisza-tó: 1,4 százalék

Szerdi Zsuzsanna, a debreceni Hotel Lycium szállodaigazgatója a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy Kelet-Magyarországon jól alakul a nyári szezon, valamennyi szálláshely típuson. „Számos szálláshely pandémia előtti vagy annál is magasabb forgalomról számol be. A külföldi vendégek volumene is szépen visszatért. A vendégforgalmi adatok is jók, számos helyen kiváló. Az árak tekintetében is sikerült előre lépni, azaz a megfelelő emeléseket végrehajtani” – adott egy rövid összegzést Szerdi Zsuzsanna. Azt is megemlítette a debreceni hoteligazgató, hogy az áremeléseket az egyre emelkedő költségek szükségesszerűvé is tették.

április és június között a Szallas.hu által közvetített bruttó szobaár-bevétel 57 százalékkal nőtt 2019 második negyedévéhez képest.

Azért a 3 évvel ezelőtti adatokhoz hasonlítják a turizmusban továbbra is az árakat, mert a koronavírus-járvány több hulláma miatt abban az időszakban lehetett utoljára hasonló feltételekkel utazni. Idén már nem volt lezárás a COVID miatt, ezért tisztább a kép. Ugyanakkor a foglalások csupán 15 százalékkal, a vendégek száma pedig 13 százalékkal gyarapodott.

Nem lélegezhettek fel a hazai turisztikai szereplők ebben a negyedévben sem. Bár a koronavírus-járvány intenzitása, az esetszámokról szóló hírek mérséklődtek, beárnyékolta az előszezont az orosz-ukrán háború

– adott képet a helyzetről Kelemen Lili, a Szallas.hu sajtószóvivője.

A vendégéjszakákat közvetítő portál felmérése szerint tízből nyolc nyaralást tervező magyart nem befolyásolt a szomszédos országban dúló háború az idei vakáció megtervezésekor, akiket viszont igen, főként anyagi okokra hivatkoztak. „Mindezek ellenére ebben az időszakban nem érzékeltünk kiugró lemondási hullámot” – tette hozzá a sajtószóvivő. Kelemen Lili ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy szállásadói oldalról számos esetben érezhették az orosz-ukrán háború közvetlen hatását, mert a kieső orosz beutazó vendégek például Hévízen vagy a fővárosban is bevételvisszaesést okoztak. A májusi, júniusi elő- és last minute foglalásokra a kedvezőtlen időjárás is rányomta a bélyegét.

Nem mindenhol nőtt nagyot az ár

Minden ötödik foglalás a Balaton térségébe szólt. Ezt az észak-magyarországi régió követte a foglalások 17 százalékával, harmadik helyen pedig a főváros és környéke végzett a foglalások 12 százalékával. Budapest, Siófok és Eger voltak a legkeresettebb települések április-június között. Szeged, Pécs, Gyula és Hajdúszoboszló követte őket. A top tizes listára még Balatonfüred, Hévíz és Nyíregyháza kerültek fel. A legnépszerűbb települések közül Hajdúszoboszlón volt a legalacsonyabb az egy főre eső éjszakánkénti átlagár emelkedése. Tavalyhoz képest csupán néhány forint volt a különbség, 2019-hez viszonyítva pedig 19 százalék a növekedés.

Átlagár emelkedése, top 10 úti cél (Ft/fő/éj ) Ft/fő/éj top belföldi úti célok 2022. Q2 vs. 2021. Q2 2022. Q2 vs. 2020. Q2 2022. Q2 vs. 2019. Q2 Budapest 38% 65% 40% Siófok 16% 27% 40% Eger 7% 23% 27% Szeged 16% 25% 24% Pécs 22% 39% 41% Gyula 8% 32% 40% Hajdúszoboszló 0% 19% 19% Balatonfüred 16% 37% 38% Hévíz 24% 52% 42% Nyíregyháza 7% 22% 35% Forrás: Szallas.hu

Ugyanakkor Budapest esetén a tavalyinál 38, a 2019-es szintnél pedig 40 százalékkal nőtt az átlagár.

Az országos átlagár 11 ezer forint volt egy fő részére, éjszakánként, ami tavalyhoz képest 16 százalékkal, 2019-hez viszonyítva 40 százalékkal több. A szállástípusok közül 2021-hez képest az apartmanoknál 17 százalékkal, 2019-hez viszonyítva pedig a vendégházaknál 55 százalékkal mérték a legnagyobb áremelkedést. Háromból két foglalás nem hotel típusú szálláshelyre szólt.

Átlagár változása szállástípusonként (Ft/fő/éj) szállástípus 2022. Q2 vs. 2021. Q2 2022. Q2 vs. 2020. Q2 2022. Q2 vs. 2019. Q2 apartman 17 33 39 vendégház 16 39 55 hotel 13 31 36 panzió 15 28 36 Forrás: Szallas.hu



Tornyosuló kihívások

Szerdi Zsuzsanna, a debreceni Hotel Lycium szállodaigazgatója szerint a legnagyobb kihívás továbbra is a munkaerő kérdése.

Eljutottunk odáig, hogy vendég lenne, de alig van, aki kiszolgálja. Különösen felszolgálót, pultost, szakácsot és cukrászt nehéz találni.

Bizonyos munkakörökben jó megoldás a nyári diák munka, de már a felszolgáló munkakörben is jellemző a diák vagy szakképzetlen munkaerő alkalmazása. Némely állás betöltéséhez szükséges a szakirányú végzettség, például a szakács vagy cukrász esetében. Bár itt is előfordul, hogy egyes feladatokat fogalmazzunk úgy, hogy betanított munkaerő lát el például reggeliztetés esetében – vázolta a helyzetet Szerdi Zsuzsanna. Szerinte jelentős kihívás a működtetésben az is, hogy emelkednek a beszerzési árak.

A tisztítószertől a fénymásoló papírig mindennek jelentősen megnőtt az ára, az élelmiszer árakról nem is beszélve. Néhol 50-70 százalékos emeléseket is látunk, és majd ősszel még begyűrűzik az energia kérdés is

– tette hozzá a debreceni hoteligazgató. Megjegyezte azt is, hogy a szállodák nagy része már egyértelműen dinamikus árazást követ, ami jól követi a vendégforgalom, azaz a kereslet mozgását. „Panzióknál, magán szálláshelyeknél még nem annyira elterjedt a dinamikus árazás, bár egyre többen éreznek már rá ennek jelentőségére. A kisebb szálláshelyek még az árengedmény eszközével élnek a vendég megszerzése érdekében, azonban a szállodák nagy része már azon a véleményen van, hogy nem megoldás az árengedmény, sőt, hosszú távon abszolút aláássa a bevétel politikát” – érvelt a hotelek árai mellett Szerdi Zsuzsanna.

A Szllas.hu szerint bár a nyári foglalási szint magas, a kereslet tetőzni és lassulni látszik, hasonlóan a pandémia előtti évek szezonalitásához. Ősszel pedig idén csak egyetlen hosszú hétvége lesz. A jelenlegi adatok alapján egyébként a szeptemberi és októberi foglalási szint is jóval magasabb, mint tavaly, és már a 2019-es utolsó negyedéves szintet is túllépték.

Címlapkép: Getty Images