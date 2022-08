Máris megvan a kormány adóemelésének első hatása

Csiki Gergely 2022. augusztus 09. 11:53

Meglepetésre hatalmas többlet jött össze idén júliusban a költségvetésben, még úgy is, hogy a kormány visszamenőlegesen kifizette a legutóbbi nyugdíjemelést egy összegben. Hétfői gyorsértékelésünkben már rámutattunk arra, hogy a rendkívülinek is mondható egyenleg mögött bevételi okok lehetnek, de nem szabad elmenni amellett, hogy a kormány aktív beavatkozása is segíti az adóbevételeket, valamint féken tartja a kiadási oldalt.