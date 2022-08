Új szakaszba léptünk? Már nem az inflációtól retteg a világ, de még korai fellélegezni

Meglepően alacsony inflációs adatot közöltek az Egyesült Államokban, amely a közgazdászok konszenzusát is alulmúlta. Fontos fordulatnak tűnik ez, hiszen hosszú hónapok óta júliusban csökkent először az infláció, ráadásul most még az elemzők is felfelé tévedtek, ami nagyon ritka jelenség mostanság. Jó hír ez mindenkinek, hiszen az amerikai makroadatok az egész világon befolyásolják a deviza- és részvénypiacokat, Magyarországon is. Fellélegezhetünk? Aligha. Az amerikai infláció főleg kínálati okok miatt csökken, a keresleti dinamika megtorpanása egyelőre nem túl látványos. Ha mégis megvolt a tetőzés, akkor már csak az a kérdés, hogy leesik-e a Fed célszintjére az infláció, vagy beáll a jelenleginél alacsonyabb, de még mindig magas szintre (a bérdinamika miatt erre valós esély látszik). Ha pedig mégis tartós csökkenésnek indulnak az árak, akkor már csak a recessziót kell elkerülni a teljes happy endhez. Javultak tehát a kilátások, de azért még mindig nem jók.

Új szakaszba léptünk?

Nem mindennapi folyamatokat láttunk a piacokon az elmúlt egy évben, a koronavírusból való kilábalás szokatlan reálgazdasági hatásokkal járt, a piacok pedig heves mozgással reagálták ezt le. A koronavírusból az amerikai gazdaság – bátran kijelenthető – sokkal jobb állapotban és sokkal hamarabb lábalt ki, mint azt a járvány elején várni lehetett. Ennek egyik következménye az volt, hogy a fiskális és monetáris expanzió (amely ugyan nagyban hozzájárult a válságból való gyors kilábaláshoz) időben kicsit elnyújtottra sikerült, és további lökést adott az ellátási zavarok, keresleti-kínálati súrlódások miatt egyébként is felerősödő inflációs nyomásnak.

Az áremelkedés mértéke negyven éves csúcsokat döntött, és míg ugyan a Fed a kezdeti szakaszban határozottan állította, hogy az áremelkedés átmeneti (ennélfogva nem is reagált rá, sőt, folytatta a lazítást kötvényvásárlások formájában), a piac ezt már nem hitte el. Az inflációs aggodalom az Egyesült Államokban artikulálódott legtisztábban és leghamarabb, amely a dollár erősödésében, a részvénypiacok esésében, valamint a kötvényhozamok emelkedésében testesült meg. A piac azt árazta, hogy a jegybanknak határozottan kamatot kell emelnie, mindezt akkor, amikor a jegybank még csak jelzéseket küldött a kamatemelésekről. Ahogy utólag kiderült, a befektetők több lépéssel megelőzték a Fedet, amely a tavasz folyamán valóban határozott kamatemelésekbe kezdett: márciusban 25 bázisponttal indított, amelyet májusban előbb 50, júniusban és júliusban 75-75 bázispontos emelés követett.

A hozamemelkedés viszont tovább tartott. A fenti ábra azt mutatja, hogy a kétéves amerikai kötvényhozam (amely leköveti a Fed kamatemelését) mennyivel korábban elkezdett nőni, mint az irányadó kamat. A piac belőtt egy várható tetőzést a kamatpályában, amely rendre magasabb volt a Fed által közölt előretekintő iránymutatásnál.

Egészen júniusig: ekkor ugyanis a gyorsuló infláció ellenére megállt a hozamemelkedés.

Ahogy az látszik, a 10 éves kötvény hozama 3,5% környékén tetőzött, mára viszont már 2,7% környékére esett vissza, és lefelé tendál. Az is látszik, hogy a rövid lejáratokon a hozamok magasabbak, mint a hosszú lejáratokon, és bár a kétéves hozam emelkedőben van, még nem érte el az idei csúcsot, az előző hetekben pedig stagnált.

Mi történt?

Az, hogy a rövid lejáratokon a hozamok magasabbak, mint a hosszú lejáratokon, nem egészséges állapot, hiszen normális esetben a befektetőknek a hosszabb lejárat miatt magasabb kockázati felárat kell elvárniuk a befektetéseikre. Ma viszont nem ezt látjuk: a piac által legszorosabban követett 10 és 2 éves lejárat közötti különbség nemcsak negatív, de egyre nő a távolság.

A fentire 2000 óta nem volt példa, de nem ez az egyetlen szokatlan jelenség az amerikai kötvénypiacon. Az inverzitás ugyanis vészesen közelít a Fed által figyelt szakaszon: a 10 éves és 3 hónapos lejáratok közt is. Egészen meredek esést látunk a 10 éves felárában:

Az inverz hozamgörbének sokféle magyarázata van, de mindegyiknek az a lényege, hogy a piac szerint hosszabb távon alacsonyabb kamatokra számíthatunk, mint rövid távon. Ez történhet azért, mert a várakozások szerint a jegybanknak a lassulás miatt stimulálnia kell a gazdaságot, de történhet azért is, mert a piac elhiszi, hogy a jegybank le fogja törni az inflációt, és akkor már nem lesz szükség olyan mértékű kamatokra. Az Egyesült Államokban ma a kettő együtt van jelen: a piaci szereplők egyre szélesebb körben hiszik azt, hogy a Fed kamatemelései végül recessziót váltanak ki, ami miatt a jegybanknak élénkítenie kell, ezzel együtt pedig arra számítanak, hogy az infláció csökkenni fog.

Utóbbi vélekedéshez nagy muníciót adott a tegnapi inflációs adat.

Az áremelkedés üteme hosszú hónapok után szignifikáns mértékben csökkent (az éves ütem a júniusi 9,1%-ról 8,5%-ra), havi bázison stagnált, és ami még ennél is fontosabb: az éves maginfláció nem nőtt tovább, és a havi emelkedés is elmaradt a várttól (azaz a volatilis árú élelmiszerek és energia figyelmen kívül hagyásával számolt infláció lassul, ami az alapinflációs folyamatokban fordulatot jelezhet előre).

A piacok ma nagyon érzékenyek a beérkező adatokra. Ahogy az a fent bemutatott kötvényhozamokon is látszik, a szereplők idén nyáron már hisznek a látványosan héjává váló Fednek, és aktuálisan már nem az inflációtól tartanak, hanem attól, hogy az infláció elleni harc végül recessziót okoz (már-már mulatságos volt a jegybank legutóbbi eseménye, ahol az újságírói kérdések nagy része arról szólt, hogy a jegybank szerint lesz-e recesszió). Amikor a piac ennyire el akar hinni valamit, akkor még a héja üzenetek is galambnak tűnnek (mint Jerome Powell legutóbbi, kamatemelés utáni sajtótájékoztatója, ahol szeptemberre is szokatlanul magas kamatemelést és adatvezérelt üzemmódot ígért). A tegnapi inflációs adat pedig beleillik ebbe az aktuális várakozásba, így az azonnali piaci hatások nem maradtak el. A részvénypiacok emelkedtek, a dollár pedig jelentős gyengülésbe kezdett:

A dollár erősödése egyébként a paritás elérése után nem sokkal megtorpant, részben pont azért, mert a befektetők már elhiszik, hogy karnyújtásnyira van a kamatpálya teteje, akárcsak a reálgazdasági visszaesés. A tegnapi inflációs adat után azonnal átárazódtak a kamatvárakozások, a következő ülésre a befektetők már csak 50 bázispontos emelést várnak, ez tegnap még 75 volt. A kamatpálya várt teteje egyébként nem változott.

Igazuk lesz?

Bár a piac pontosan eltalálta, hogy a koronavírus-kilábalást nem csak egy szokásos kis refláció, hanem a vártnál tartósabb és magasabban tetőző inflációs pálya követi, egyáltalán nem biztos, hogy ezután is igazuk lesz a már bekövetkezett tetőzéssel kapcsolatban. A júliusi infláció a benzinárak csökkenése miatt esett, amelyet az olaj világpiaci áresése váltott ki. Amennyiben a háború folytán (vagy egyéb más, ma még nem látszó okok miatt) az olajár ismét emelkedni kezd, az újabb üzemanyag-áremelkedést válthat ki. Ugyanez igaz a háztartási energiára, amely szintén olcsóbb lett júniushoz képest. Az infláció tetőzésével kapcsolatos várakozás tehát egyelőre kifejezetten törékeny.

Az inflációs adatokból úgy tűnik, hogy valóban enyhült némileg a keresleti nyomás, legalábbis a maginflációs adatok ezt mutatják. Vannak ugyanakkor olyan jelek, amelyek miatt még elővigyázatosságra adnak okot. A legfontosabb ilyen a munkaerőpiac helyzetének alakulása, az ugyanis továbbra is nagyon feszes. Júliusban 528 ezer munkahely jött létre, majdnem 300 ezerrel több, mint azt az elemzők várták, és a foglalkoztatottság növekedése gyorsult is.

Ez persze önmagában remek hír, csakhogy a feszes munkaerőpiac következménye, hogy jelentősen nőnek a bérek. Júliusban az éves átlagbér-emelkedés 5% felett volt, ami azt jelenti, hogy a lakosság jövedelme jelentős mértékben nő. Persze a reáljövedelem így is csökken, és az már látszik is különféle felméréseken, hogy a fogyasztók erőteljesen érzik az áremelkedés hatását, és emiatt vissza is fogják költéseiket. A Conference Board rendszeres felmérése például óriási visszaesést mutat a fogyasztói hangulatban.

Az erős munkaerőpiaci adatok, és a továbbra is erőteljesen növekvő hitelkihelyezés miatt tehát könnyen lehet, hogy a keresleti nyomás nem csökken, miközben a kínálati infláció bármikor berobbanhat ismét. Az optimizmus a júliusi adat kapcsán tehát érthető, de talán túlzó. Nem kizárható opció ugyanis, hogy az infláció ugyan leesik a 9% környéki szintről, de – a magas béremelések és erős foglalkoztatottság miatt - messze a Fed célja fölött, mondjuk 5% környékén stabilizálódik.

Ebben az esetben a Fednek a jelenleg előrejelzetthez ( nagyjából 3,5%) képest magasabb szintre kellene emelnie az irányadó kamatot.

A felismerés persze piaci fordulatot is hozhat: a dollár erősödne, a részvénypiacok esnének, ahogy beárazódik a további 1,5-2%-pontos kamatemelés. Ha pedig augusztusban vagy szeptemberben ismét gyorsulásnak indul az infláció, a piaci következmények még hevesebbek lehetnek, a kilátások ködösebbé válnának. Nem kizárható egy újabb vérengzés sem ebben az esetben. Ne feledjük, a ’70-es évek második felében is csökkenésnek indult az infláció, hogy aztán a ’80-as évek elejére még magasabb szintre pattanjon vissza.

Arról nem is szólva, hogy amennyiben a Fed helyesen menedzselte a várakozásokat, és a csökkenő kereslet valóban letöri az inflációt (ha nem jön újabb kínálati sokk), akkor a kérdés már csak az, hogy a visszaeső kereslet és a visszaeső beruházások miatt végül recesszióba zuhan-e a gazdaság? Az USA már most is technikai recesszióban van (lásd fenti ábrát), de a helyzet még nem olyan drámai, a fogyasztás ugyanis nem csökkent sem az első, sem a második negyedévben. Ha az infláció elleni harc végül mély recesszióhoz vezet, az sem kedvezne a piacoknak. A kedvezőtlen vállalati eredmények érkezésével nyilván a piaci hangulat is romlana, bár a kötvénypiacon ez vélhetően eltérő reakcióval járna, mint az infláció további emelkedése.

És hogy lesz-e recesszió, ez most az egymillió dolláros kérdés. A ’80-as évek elején recesszió árán sikerült letörni a magas inflációt, és az is igaz, hogy az inverz hozamgörbét eddig minden egyes esetben recesszió követte (bár a legutóbbi, 2019-es inverzitás során a befektetők még biztosan nem látták a 2020-as koronaválságot, tehát a beigazolódott „jóslás” ott csak a véletlen műve volt, és nem tudjuk, lett-e volna recesszió az USA-ban a koronaválság nélkül), a beérkező adatok egyelőre nagyon vegyesek. Nyilván a reálgazdasági teljesítményről árulkodó adatokra érzékenyen fognak reagálni a piacok.

Mit számít ez nekünk?

Természetesen a fentieknek magyar szempontból is óriási jelentősége van. A kedvezőtlen, kockázatkerülő nemzetközi hangulat a magyar eszközöket is elsöpörte tavasszal, a magyar részvények nem régóta kezdődött emelkedésében szerepe van a nemzetközi (amerikai) hangulat változásának is, és a forint nagyjából két hete tapasztalt erősödése előtt is azért nyílhatott meg a tér, mert a befektetők most már nem tartanak annyira az inflációtól, de még a recessziótól sem. Ez viszont nagyon könnyen változhat a következő hetekben, hónapokban.

Arról nem is beszélve, hogy a hazai inflációs kilátásokban semmi megnyugtató nincs: a magyar infláció úgy nőtt 13,7%-ra (felülmúlva az elemzői várakozásokat), hogy a lakossági energia csak 1,6%-kal drágult éves bázison. Azaz idehaza tombol a keresleti infláció, amelyet támogatott a kormány év eleji pénzosztása, és tovább támogat az év közbeni béremelések sorozata. A rezsicsökkentés részleges feladása augusztustól borítékolhatóan emelni fogja a hazai fogyasztói árindexet, az üzemanyag-árstop esetleges feladása még tovább emelné a hazai inflációt úgy, hogy az irányadó kamat már két számjegyű. Nekünk tehát a világon semmi okunk nincs fellélegezni.

Címlapkép: Getty Images