Meglegyinti a recesszió szele a magyar gazdaságot? A sötét felhők már gyülekeznek

A második negyedévben még erőteljes növekedés jellemezhette a magyar gazdaságot, a kilátások azonban egyre borúsabbak. A KSH szerdán teszi közzé a friss GDP-adatot, mely akár 6% feletti bővülést is mutathat, jövőre viszont erőteljesen fékezhet a gazdaság, sőt akár már 2022 második felében recesszió küszöbére sodródhatunk.

Még lehetett egy jó negyedévünk

A második negyedévben még kitarthatott a magyar gazdaság erős teljesítménye, ugyan az év elején látott 8 százalékról valamelyest lassulhatott a növekedés, de 6 százalék körül alakulhatott – derül ki a Portfolio elemzői felméréséből. A szakértők véleménye szerint a negyedév első két hónapja még kedvezően alakulhatott, június végén viszont már érezhető volt a kilátások romlása.

Kulcskérdés lehet, hogy negyedéves alapon sikerült-e bővülni, ugyanis

egy esetleges negatív teljesítmény azt jelentené, hogy egy lépéssel közelebb kerül a technikai recesszióhoz a magyar gazdaság.

Egyelőre az elemzők többsége nem számít visszaesésre, a válaszadók közül csak egy szakember gondolja úgy, hogy az esetleges recesszió első mínuszos negyedéve most jöhetett el, egy másik elemző pedig minimális bővülést vár.

Az idei második negyedévben felhasználási oldalon továbbra is a fogyasztás dominált növekedési faktorként. Termelési oldal tekintetében pedig az elmúlt időszakokra jellemzően a szolgáltatások lehettek meghatározóak – emelte ki Nagy János. Az Erste Bank elemzője szerint 6% alatt negatív, 6,3% felett pedig pozitív meglepetés lenne az adat.

Negyedéves alapon az ipar és a kiskereskedelem stagnált, a mezőgazdaság és az építőipar csökkent, de nem érdemi mértékben (legfeljebb néhány tized százalékot rontanak a GDP-n), viszont számos szolgáltatási ágazatban, különösen a vendéglátás, turizmus, szabadidős tevékenységek területén határozottan folytatódott a helyreállás, így összességében 0,5%-os növekedésre számítunk – emelte ki Suppan Gergely.

Várakozásom szerint jelentősen lassulhatott a gazdaság növekedési üteme 2022 második negyedévében. Ugyanakkor az eddig beérkezett adatok alapján reális esély van arra, hogy még sikerült elkerülni a GDP negyedéves bázisú zsugorodását – hangsúlyozta Virovácz Péter. Az ING Bank szakembere szerint a felhasználási oldalt nézve vélhetően a fogyasztás és a beruházás maradhatott a fő motor a gazdaságban, bár már kétségkívül gyengébb teljesítményt mutatva.

Már gyülekeznek a viharfelhők

Abban minden szakember egyetért, hogy az erős második negyedév után erőteljes lassulás jöhet a magyar gazdaságban, Nagy János szerint az idei utolsó negyedévre akár 3% alá is lassulhat a növekedés.

Jövőre pedig még ennél is visszafogottabb lehet a gazdaság, az Erste elemzői mindössze 1,5%-os GDP-növekedéssel számolnak, de az elemzői konszenzus is csak 2,3%. Nagy János szerint elsősorban a belső kereslet lehet visszafogott, pozitív kockázat lehet a globális konjunktúra alakulása, ami a nettó exportot segítheti.

Felhasználási oldalon a fogyasztás növekedése részben bázishatások, részben a transzferek kifutó hatásai, részben az emelkedő infláció miatt lassulhatott, ami folytatódik a következő negyedévekben, nagy kérdés, hogy a rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt mekkorát fékez a fogyasztás az év végén – vetette fel Suppan Gergely. A Magyar Bankholding vezető elemzője kiemelte, hogy elvileg a lakosság túlnyomó részét nem érinti, akiket érint, azokat nagyon, de köztük is igen vegyes a kép, van, aki meg tudja oldani (magas jövedelem, jelentős megtakarítások, képes javítani az energiahatékonyságon, át tud állni alternatívára stb), és lesz, akinek brutálisan vissza kell fognia a fogyasztást.

Suppan szerint a beruházások – részben bázishatások miatt is, de a kamatemelések és a bizonytalanság miatt – lassulhattak, kérdés ennek a mértéke, az év második felében azonban a lakossági energetikai beruházások teljesen felpörögnek, ami ellensúlyozhatja a visszaesést. Kicsit lassulhattak a közösségi kiadások is. A külkereskedelem egyenlege továbbra is rontja a GDP növekedését, de a negatív hatás jóval kisebb lehetett már, mint az első negyedévben.

Az erős első negyedév utáni látványos lassulást a második negyedévben szerintünk a lakossági fogyasztás visszaesése, és a nettó export romlása vezérelhette, ugyanakkor a harmadik negyedévre kisebb felpattanást várunk a szezonális és bázishatások miatt, majd a negyedik negyedévben újból negatív negyedéves adatot. a kockázatok továbbra is lefelé mutatnak, főleg a téli időszakban, de alapforgatókönyvünk szerint a 2022-es évi növekedés bőven pozitív tud maradni – hangsúlyozta kérdésünkre Kiss Péter, az Amundi befektetési igazgatója.

Lesz recesszió Magyarországon?

A következő másfél év egyik nagy kérdése az lehet, hogy elképzelhető-e recesszió a magyar gazdaságban. A technikai recesszió akkor valósulna meg, ha egymást követő két negyedévben visszaesne a gazdaság negyedéves alapon. Az elemzők egyelőre megosztottak azzal kapcsolatban, hogy ez mennyire valószínű.

Az Erste Bank szakembere szerint a legnagyobb esély az idei negyedik és a 2023-as első negyedév esetében van egymást követő két zsugorodásra, ugyanakkor kérdéses, hogy ez mennyire történik az ágazatok széles spektrumán, illetve mennyire lesz belső kereslet vezérelt történet.

Alapesetben a Magyar Bankholding elemzői sem számítanak technikai recesszióra, de az Erstéhez hasonlóan 2022-23 fordulóján nem zárják ki ennek lehetőségét sem.

A meglehetősen erős évkezdet és az esetleges stagnálásnál kedvezőbb második negyedév mellett már szinte biztosan meglenne az idei évre a 4-5 százalékos gazdasági növekedés. Még akkor is, ha az idei év második felében már technikai recesszióba süllyedne a magyar gazdaság – vélekedik Virovácz Péter, aki szerint 2022 második felében láthatunk technikai recessziót. A jövő évi gazdasági növekedést még nagyobb bizonytalanságok övezik, mint az ideit, de tekintettel az emelkedő kamatkörnyezetre, a költségvetési kiigazításra és a vélhetően negatív áthúzódó hatásra, 2023-ban alapesetben is csupán 1-2 százalékos gazdasági növekedéssel számolok – tette hozzá.

Címlapkép: Getty Images