Egyre inkább a dolgozók diktálnak? A munkaerőhiány és a home office új korszakot hozhat

Előbb a Covid-19 járvány, majd az orosz-ukrán háború volt az, amely alapjaiban változtatta meg a világgazdasági helyzetet. E változások – főképp a pandémia hozományaként – a munkaerőpiacot is jelentősen érintették, miközben a helyreállást követően az elmúlt hónapokban a járvány előtti trend, az egyes szektorokban jelentkező munkaerőhiány is újra jelentkezett. A háború és az inflációs hatás okozta keresletmérséklődés részben elfedi a kínálati elégtelenségeket, mely a munkaerőkínálat okozta turbulens hatásokat is csökkenti. Mindazonáltal az egyes ágazatokat érintő munkaerőhiány a legtöbb gazdaságban számottevő. E tendencia párosul a pandémia hozományával, a távmunkával, hibrid munkával. A két folyamat a közeljövő meghatározó munkaerő-piaci trendje lesz, mely egymást erősítő hatásmechanizmusként fog fellépni.

A munkaerőhiány már a pandémiát megelőzően is számos gazdasági ágazatban jelentkezett. A Covid-19 járvány okozta keresletcsökkenés és gazdasági visszaesés ugyan ideiglenesen mérsékelte a munkaerő-kínálat problémáit, de az elmúlt hónapokban a kereslet élénkülésével újra megjelent. Az OECD betöltetlen álláshelyekre vonatkozó havi adatait elemezve azt is kijelenthetjük, hogy a legtöbb OECD tagállamban 2022. március-április volt a maximum pontja az üres álláshelyeknek, s májusra mérséklődtek ezek. Amennyiben a betöltetlen álláshelyek arányát (TEÁOR B-S tevékenységekre vetítve) vizsgáljuk, akkor annak mértéke az EU-27 tagállamaiban 2020. második negyedéve óta folyamatos emelkedő tendenciát mutat, s 2022. első negyedévében 2,9 volt. Az egyes tagországok szintjén összehasonlítva a munkanélküliek számát, valamint a betöltetlen álláshelyek számát több megállapítást is tehetünk:

a legtöbb országban általános munkaerőhiányról nem beszélhetünk, ágazati, s adott pozíciókra vonatkozó munkaerőkínálati problémák jelentkeznek;

a vizsgált országok közül 2022. első negyedévében Csehországban, Hollandiában, Németországban és Norvégiában az üres álláshelyek száma meghaladta a munkanélküliek számát, így általános munkaerőhiányról is beszélhetünk;

amennyiben csak a munkanélküliek számát vizsgáljuk, s a munkaerő minőségét, képzettségét figyelmen kívül hagyjuk, úgy leszögezhető, hogy számos ország esetében a munkanélküliek jelentős tartalékot jelentenek a betöltetlen álláshelyekhez képest, így (át)képzési, mobilitási, munkaerő-piaci rugalmasságot erősíti célzott gazdaságpolitikai programokkal részben kezelhető lenne a kialakult helyzet;

néhány ország esetében (köztük a dél-európai államok és Bulgária) a betöltetlen álláshelyek száma alacsony, míg a munkanélküliek száma magasnak tekinthető, mely utalhat az adott ország munkaerő-piacának és gazdaságának strukturális gyengeségeire.

A munkaerőkínálat értékelése kapcsán figyelembe kell venni a demográfiai folyamatokat is. Az idősödő társadalom okozta mikro- és makrogazdasági hatások már rövid távon is jelentkezhetnek, melyek hosszú távon hatványozottan hathatnak a munkaerőpiacra. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor az ipar 4.0 és az automatizáció tendenciáit is figyelembe kell venni. Ezek azonban nem tekinthetők egyértelmű „varázsszernek”. A különböző technológiai vívmányok jelenleg csupán kiegészítő szerepet töltenek be az egyes munkaköröknél, melyek ugyan hatékonyabbá teszik a munkafolyamatokat (pl. big data), s bizonyos munkafolyamatokat már napjainkban is részben kiváltanak (és ez hosszú távon tovább fog emelkedni), de a munkaerőhiányra gyakorolt hatásuk kettős.

Egyrészt előidézik a munkaerőkínálat mérséklődését, másrészt viszont megkövetelik a munkaerő folyamatos átképzését, az egyes munkakörök változásához való alkalmazkodást.

Ezáltal részben mérsékelhetik a munkaerőkínálat okozta negatív folyamatokat, de teljesen eliminálni nem fogják tudni. Azáltal pedig, hogy a munkaerőkínálat szűkül a munkavállalók alkupozíciója erősödik.

Ez a folyamat pedig már a pandémiát követően is megjelent, mely az „élet” és „munka” közötti kapcsolat megváltozását, s a különböző új munkaerőpiaci trendek (pl. távmunka, hibrid munkavégzés, négynapos munkahét stb.) irányába történő eltolódását is eredményezheti.

A távmunka elterjedésének lehetőségei

Alapvető állítás, hogy a pandémia számottevően átalakította a munkaerőpiaci igényeket. Előtérbe került a távmunka, azaz a home office, mely a világjárvány jelenlegi mérsékelt szakaszában továbbra is számos vállalat mindennapi munkakörnyezetének részét képezi (még ha csak hibrid formában is).

Az EU-27 aggregált szintjén a távmunkában rendszeresen foglalkoztatottak aránya 2020-hoz képest 2021-ben tovább növekedett, s elérte a 13,4%-ot.

Mindazonáltal az Eurostat adatait részletesebben megvizsgálva a távmunkában dolgozók teljes foglalkoztatottakhoz viszonyított arányának tekintetében megállapítható, hogy a tagországokban kettős mintázat alakult ki.

Az adatokat megvizsgálva megállapítható, hogy az országcsoport két részre bontható fel: azon országokra, ahol számottevően tovább növekedett a távmunkában rendszeresen foglalkoztatottak aránya 2020-ról 2021-re, míg számos olyan ország volt, ahol a 2020-es pandémia eredményeként bekövetkezett növekedés stagnált, vagy csak elenyészően emelkedett (kivételt Spanyolország képez, ahol 2021-re mérséklődött a mutató). Emellett az is egyértelműen kirajzolódik, hogy a távmunka aránya a foglalkoztatotti arányon belül az újonnan csatlakozott tagállamokban alacsonyabb volt (kivétel Észtország), mely több tényezőre – köztük a gazdasági szerkezeti jellegzetességre, a digitalizáció fokára, a munkaerőpiaci szabályozásokra is – visszavezethető.

A távmunka és a bérek között is kimutatható kapcsolat. Az Egyesült Államokban elvégzett kutatás igazolja, hogy a távmunka kényelmi értéknövekedése mérsékli a bérnövekedési nyomást, csökkenti a munka, mint termelési tényező részesedését a nemzeti jövedelemből. Emellett az USA-ban 2020 óta tapasztalt béreloszlási szakadék mérséklődése is a távmunka kényelmi hatására vezethető vissza. A hatások időfaktorát tekintve a szerzők elemzése megállapítja, hogy a bérnövekedésre gyakorolt hatás tartós lehet, míg utóbbi két tényezőnél a hatás addig a pontig állhat fenn, míg a távmunka kényelmi tényezőként jelenik meg.

Lehet és kell is arról vitákat folytatni, hogy a távmunka milyen módon befolyásolja a munkavégzés hatékonyságát, a munkaszervezés oldaláról hatékonyan alakítja-e át a munkafolyamatokat. Jelenleg a távmunka termelékenységének oldaláról azonban az egyes kutatások heterogén eredményre jutnak. Ugyanezen vitákat le kell folytatni az újabban egyre több országban terjedő 4 napos munkahét oldaláról is.

Mindazonáltal az leszögezhető, hogy a munkaerő-piac keresleti és kínálati oldalról is olyan nyomás alá került, mely alapjaiban változtatja meg az elmúlt néhány évtizedben kialakult berögződéseket.

Az egyes iparágakban eltérő mintázatok alakulhatnak ki a munkavégzés formája és ideje szempontjából is. Végső soron azonban a munkaerő-piac alakulását közvetlenül egyetlen tényező fogja befolyásolni: a vállalati profit alakulása.

[1] Az ábrán Németország és Spanyolország adatai kiugró értékek miatt nem szerepelnek. A két ország a skála két végpontját képviseli: Németországban a vizsgált időszakban a TEÁOR B-S szerinti betöltetlen álláshelyek száma számottevően (csaknem 400 ezerrel) meghaladta a munkanélküliek számát, míg Spanyolországban a munkanélküliek száma jelentősen meghaladta az üres álláshelyek számát. A TEÁOR B-S megfelel a nemzetközi NACE besorolásnak.

A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdaság és Versenyképesség Kutatóintézet munkatársa

A cikk a szerzők véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

Címlapkép: Getty Images