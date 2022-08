Évtizedek óta nem volt ekkora bajban Kína - Közeledik a válság?

Egyre több jel mutat arra, hogy idén Kína nem tudja teljesíteni a pekingi vezetés által erre az évre kitűzött GDP-növekedési ütemet, amire 2015 óta nem volt példa. Az eredetileg tervezett 5,5 százalékos bővülés helyett akár az is előfordulhat, hogy csak 3 százalék körüli mértékben nő a gazdaság, amely négy évtizedre visszatekintve a legalacsonyabb növekedési ráta lehet, ha nem vesszük figyelembe a koronavírus-járvány első évét, 2020-at. Elemzők szerint a gazdaság felpörgetéséhez elsősorban a szigorú lezárásokat alkalmazó zéró Covid-politika lazításához, valamint a súlyosan eladósodott ingatlanfejlesztő cégek helyzetének rendezésére lenne szükség.

Hétfőn a kínai jegybank váratlanul csökkentette a bankrendszer számára biztosított hitelezési eszköz kamatszintjét, hogy élénkítse a hitelek iránti keresletet, és ezzel lendületet adjon a zéró Covid-politika okozta lezárásokat megsínylő, illetve a súlyos ingatlanpiaci problémáktól szenvedő gazdaságnak. A kamatvágás értelmében 10 bázisponttal 2,75 százalékra csökkent a 400 milliárd jüan (59,33 milliárd dollár) értékű egyéves futamidejű középtávú hitelkeretből (MLF) egyes pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek kamata. Az MLF vonatkozásában idén második alkalommal sorra kerülő kamatcsökkentés meglepte a piacokat, hiszen 32 elemző körében végzett felmérés a múlt héten egyhangúlag azt jelezte előre, hogy a jegybank változatlanul hagyja a ráta szintjét.

Lazuló monetáris politika

A világ második legnagyobb gazdaságának helyzetének súlyosságát mutatja, hogy a kínai jegybank egy olyan időszakban csökkentette az MLF-kamatokat, amikor a világ többi nagy gazdaságában az inflációs félelmek miatt erőteljesen szigorítanak a központi bankok. Elemzők az MLF-kamatok visszavágása után azt várják, hogy jövő héten hasonló mértékű csökkentésre kerülhet sor az irányadó hitelezési kamatok terén. Sok elemző szerint azonban a monetáris politika további lazítására vonatkozó mozgásteret korlátozhatják a tőkekivonással kapcsolatos aggodalmak az amerikai Fed és a többi nagy gazdaság jegybankjainak szigorításai miatt.

Elemzők szerint a hétfői kamatcsökkentéssel a pénteki, igen erőtlen hitelezési adatokra reagált a központi bank.

Az új banki hitelezés mértéke ugyanis a vártnál nagyobb mértékben esett vissza júliusban, miközben a teljes hitelállomány növekedése is lassult, ami a koronavírus-járvány újbóli fellángolásával, a mélyülő ingatlanpiaci válsággal, valamint a munkahelyek elvesztésével kapcsolatos aggodalmakkal magyarázható. Júliusban 679 milliárd jüan (101 milliárd dollár) új hitelt nyújtottak a bankok, ami kevesebb mint a negyede a júniusi összegnek, és jóval elmaradt az elemzői várakozásokhoz (1100 milliárd jüan) képest. A háztartási hitelek összege, beleértve a jelzáloghiteleket is, 121,7 milliárd jüanra esett vissza júliusban a júniusi 848,2 milliárdról, míg a vállalati hitelek 287,7 milliárd jüanra csökkentek a júniusi 2210 milliárdról.

Számos makroadat romlott júliusban

A jegybank e heti lazítását nemcsak a gyenge hitelezési adatok, hanem a romló gazdasági aktivitásra utaló mutatók is előidézhették, amit a hétfőn megjelent legfrissebb makrogazdasági indikátorok (ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom adatai) is alátámasztottak.

Az ipari termelés júliusban az egy évvel korábbi szinthez képest csupán 3,8 százalékkal nőtt a júniusi 3,9 százalékos adat után, ami elmaradt a Reuters elemzői konszenzusában szereplő 4,6 százaléktól.

A szigorú lezárásokat előidéző zéró Covid-politika, illetve az esetleges elbocsátásoktól való félelem miatt visszafogott fogyasztói kereslet következtében a kiskereskedelmi forgalom az egy évvel korábbi szinthez képest csak 2,7 százalékkal bővült a júniusi 3,1 százalék után, jócskán elmaradva a Reuters elemzői konszenzusa által előre jelezett 5 százalékos növekedéstől.

Továbbá az állóeszköz-beruházások – amelytől Peking azt reméli, hogy majd kompenzálni fogják az év második felében várhatóan lassuló exportot – is csak 5,7 százalékkal nőttek az év első hét hónapjában az előző év azonos időszakához képest a január-júniusi időszak 6,1 százalékos növekedés után, miközben az elemzői várakozások 6,2 százalékos bővülést jeleztek előre.

A foglalkoztatási helyzet is igen törékeny: a munkanélküliség mértéke ugyan 5,4 százalékra mérséklődött júliusban a júniusi 5,5 százalékról, azonban a fiatalok körében mért állástalanság rekord szintre, 19,9 százalékra nőtt az előző hónapban.

A jelzáloghitel-bojkott is sújtja az ingatlanszektort

A makrogazdasági adatok mellett júliusban romlottak a GDP mintegy 25-30 százalékát kitevő ingatlanszektor mutatói is. Az ingatlanbefektetések 12,3 százalékkal estek vissza az elmúlt hónapban, ami a leggyorsabb csökkenési ütem idén. Az új lakásárak pedig júliusban 0,9 százalékkal csökkentek éves szinten júliusban, ami a legnagyobb esés 2015 szeptembere óta.

Az ingatlanfejlesztők súlyos eladósodása mellett a szektor válságát tovább súlyosbította az ingatlanvásárlási kedvet visszavető jelzáloghitel-bojkott.

Utóbbi azután következett be, hogy az új lakásokat a felvett jelzáloghitelekből prepaid modellben előre kifizető ingatlantulajdonosok megtagadták a hiteleik törlesztését azon lakások után, amelyeket az eladósodott ingatlanfejlesztők nem fejeztek be teljesen, nem adtak át határidőre. A China Real Estate Information Corporation kutató cég júliusi adatai szerint a jelzáloghitelesek bojkottja legalább 100 projektet érint 50 városban. Prepaid modellben épült az új lakóingatlanok túlnyomó többsége, ezért elemzők szerint, ha a jegybank meg akarja menteni az ingatlanszektort, akkor ahhoz szükség lesz a jelzáloghitelek csökkentésére is.

A zéró Covid-politika is fékezi a gazdaságot

A hétfőn megjelent, vártnál rosszabb makroadatokban jelentős szerepet játszottak a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozások.

A Peking által követett zéró Covid-politika ugyanis a nyugati világban alkalmazott megközelítéssel szemben az újabb gócpontok kialakulásának apró jelére is teljes városokat zár le. Sok városban, beleértve feldolgozóipari központokat, illetve népszerű turisztikai helyeket, júliusban is lezárásokat vezettek be a terjedő koronavírus-járvány (az igen fertőző omikron-variáns) megfékezése érdekében. Kiemelt hatással bírt az is, hogy tavasszal a pénzügyi és kereskedelmi központnak számító Sanghajban vezettek be két hónapig tartó korlátozásokat.

A cégek működését jelentősen ellehetetlenítő szigorú Covid-politika következtében a kínai GDP a második negyedévben 2,6 százalékkal csökkent az első negyedévhez képest, és az előző év azonos időszakához képest is csak épphogy kerülte el a zsugorodást: április és június között 2021. második negyedévéhez viszonyítva ugyanis csupán 0,4 százalékkal nőtt a gazdaság. Ezzel az első fél évben összességében 2,5 százalékkal bővült a GDP az előző év azonos időszakához képest.

2020-at nem számítva az utóbbi 40 év legrosszabb GDP-adata jöhet idén

A növekedési ütem elemzői várakozások szerint idén nagy valószínűséggel nem éri el a kormányzat által eredetileg kitűzött 5,5 százalékos értéket. Így 2015 után (amikor tőzsdepiaci válság és erőteljes tőkekivonás sújtotta az országot) először fordulhat elő, hogy a Peking által kitűzött növekedési rátát nem teljesíti a gazdaság, amely 2003 és 2010 között évente közel 10 százalékkal nőtt. Az IMF előrejelzése szerint idén 3,3 százalékkal bővülhet a GDP, amely négy évtizedre visszatekintve a legalacsonyabb növekedési rátának számítana, ha nem vennénk figyelembe a koronavírus-járvány első évében, 2020-ban 2,2 százalékra visszazuhanó növekedési mutatót. A Reuters júliusi előrejelzése valamivel optimistább az IMF prognózisánál: szerintük idén 4 százalékkal bővülhet a GDP. Az ING a friss adatok tükrében szintén mérsékelte az idei évre vonatkozó GDP-növekedési előrejelzését 4 százalékra a korábbi 4,4 százalékról.

A pekingi vezetés sem erőlteti már az eredeti növekedési célt

Az idei növekedési cél irreálissá válásával a pekingi vezetés is tisztában van. A kommunista párt politikai bizottságának július végi ülésén a pártvezetők lényegében ejtették az idei évre vonatkozó 5,5 százalékos célt, és iránymutatásnak nevezték át azt. A hivatalos kommunikáció szerint valójában a „lehető legjobb” gazdasági teljesítmény elérésére kell majd törekednie az országnak. A pártvezetés egyben a minisztériumok, valamint a tartományok vezető tisztviselői előtt egyértelművé tette, hogy az eredetileg kitűzött növekedési cél el nem érése esetén nem kell szankciókkal számolniuk.

A következő hónapok kilátásaival kapcsolatban is óvatosságra intenek az elemzők. Julian Evans-Pritchard, a Capital Economics Kínával foglalkozó vezető közgazdásza szerint a hitelezést a jelenlegi helyzetben a mostani monetáris politikai lazítás kevésbé tudja fokozni, így az feltehetően nem lesz elégséges a további gazdasági gyengülés megakadályozására. Wang Jun, a Zhongyuan Bank közgazdásza szerint egy tipikus likviditási csapdával állunk szemben. Kiemelte:

Nem számít, mennyire laza a hitelkínálat, a cégek és a fogyasztók óvatosak az újabb adósságok felvételével kapcsolatban. Néhányan már előre visszafizetik hiteleiket. Ez a recesszió előhírnöke lehet.

Elemzők szerint a gazdaság beindításához a monetáris politikai eszközökön kívül a zéró Covid-politika lazítására is szükség lenne. A BNP Paribas vezető elemzője, Xingdong Chen tömören úgy fogalmazta meg a kínai gazdaság gondját, hogy „nincs érdemi kereslet” az országban.

Ha nem engeded meg az embereknek, hogy elmenjenek otthonról és fogyasszanak, akkor nincs kereslet

– tette hozzá. Rocky Fan, a Guolian Securities elemzője szerint a gazdaság újjáélesztéséhez pedig elsősorban az ingatlanpiaci gondokat kellene kezelni, amit szerinte a bajba jutott ingatlanfejlesztők állami megmentése nélkül nem lehet megvalósítani.

Címlapkép: Getty Images