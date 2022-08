Megint az egész világ egyetlen ember szavaira figyel - Ez akár a forint sorsát is eldöntheti

A héten tartja szokásos éves konferenciáját a kansasi Fed Jackson Hole-ban, az eseményen pénteken Jerome Powell, az amerikai jegybank elnöke is előad majd. Az eseményre pedig kiemelten figyel a piac minden évben, akár komolyabb kilengést is hozhat a dollár árfolyamában az, mit mond az elnök. Az utóbbi hónapokban pedig már láthattuk, hogy a forint szempontjából sem mellékes, merre indul az euró-dollár jegyzés, hiszen egy komolyabb dollárerősödés szinte biztosan forintgyengülést hozna.

Megint Jackson Hole-ra szegeződik a világ szeme

Csütörtökön kezdődik a kansasi Fed hagyományos éves konferenciája (Jackson Hole Symposium), melyen 1978 óta az aktuális jegybanki kihívásokat vitatják meg. Az idei esemény témája a „megszorítások újraértékelése a gazdaságban és a gazdaságpolitikában”. Az eseményen minden évben az aktuális Fed-elnök előadását kíséri a legnagyobb figyelem,

Jerome Powell pénteken magyar idő szerint délután négy órakor tartja meg előadását.

A jegybankár szavaira most azért is figyel kiemelten a piac, mert szokatlanul hosszú idő telik el két kamatdöntés között. Július végén 75 bázisponttal emelte a kamatot a Fed, legközelebb viszont majd csak szeptember 21-én lépnek ismét.

A jelenlegi gyorsan változó inflációs környezetben pedig kiemelt jelentősége van minden egyes kamatdöntésnek. Így annak is szerepe lehet, hogy a szokásos másfél hónappal szemben most majdnem két hónap telik el a két ülés között.

A befektetők most egy hajszállal nagyobb esélyt adnak arra, hogy szeptemberben 50 bázispontra lassítja a szigorítási ütemet a jegybank. A mostani 56,5-43,5 százalékos arány viszont a következő egy hónapban még bőven megváltozhat, így nem lehet kizárni az újabb 75 bázispontos emelést sem.

A kisebb emelés mellett szólhat az, hogy júliusban már meglepetésre csökkent az infláció az Egyesült Államokban. Az előző havi 9,1 százalékról 8,5%-ra esett vissza a ráta, azonban egyelőre nem látszik, hogy ez a tendencia mennyire lehet tartós, csak átmeneti megtorpanást látunk-e vagy tényleg tetőzött az áremelkedés. A szeptemberi döntésig még megismerjük az augusztusi inflációs statisztikát, ami akár el is döntheti a kérdést az 50 és a 75 bázispontos emelés között.

Illetve eldöntheti a kérdést Jerome Powell pénteki beszéde is, a jegybank elnöke ugyanis értékelheti a legfrissebb inflációs folyamatokat, illetve felvázolhatja a következő hónapok stratégiáját.

De mit mondhat Powell?

Nehéz helyzetben van Jerome Powell, hiszen el kell hitetnie a piaccal, hogy a Fed elkötelezett az infláció legyőzése mellett. Ez nehéz feladat, de meg kell próbálnia – írta a napokban a Bloombergen megjelent véleménycikkében Bill Dudley. Nála szakavatottabban pedig kevesen látják az amerikai jegybank belső viszonyait, hiszen jelenleg a Princeton Egyetem vezető kutatója, viszont 2009 és 2018 között a New York-i Fed elnökeként maga is részt vett a döntéshozatalban, tagja volt a Nyíltpiaci Bizottságnak.

Dudley kiemeli, hogy a piac már tavaly nagy figyelemmel követte Powell szavait Jackson Hole-ban, azonban meglátása szerint az elnök egy évvel ezelőtt komoly hibákat követett el. Éppen ezért van most még nehezebb dolga, hogy hitelesen képviselje az infláció elleni küzdelmet, de mivel ez a jegybank elsődleges mandátuma, ezért muszáj megpróbálnia.

A tavalyi hibákkal kapcsolatban a véleménycikkben leírja, hogy Powell még egy évvel ezelőtt is arról beszélt, hogy az infláció emelkedése átmenetinek tűnik, miközben addigra a közgazdászok többsége már meg volt győződve ennek ellenkezőjéről. Emellett szerinte kár volt az elnöknek kijelentenie, hogy nem látnak jelentős béremelkedést, ami tovább fűtené az inflációt.

Dudley szerint Powell az idén három kulcsfontosságú kijelentéssel készülhet a konferenciára:

várhatóan kijelenti, hogy az amerikai gazdaság továbbra is erős, a munkaerőpiac feszes, az infláció pedig elfogadhatatlanul magas, éppen ezért a Fednek tovább kell szigorítania, addig nem dőlhetnek hátra, amíg nem látják elérhetőnek a 2%-os inflációs célt. Az elnöknek nagyon kell figyelnie arra, hogy a piacban még véletlenül se keltse azt a képet, hogy hamarosan véget ér a szigorítási ciklus. Sokan ugyanis erre következtettek a jegybankelnök júliusi szavaiból, amikor arról beszélt, hogy a következő időszakban adatvezéreltek lesznek a döntések, amit úgy is le lehetett fordítani, hogy ha kedvezően alakulnak az adatok, akkor nem vehető biztosra a további kamatemelés. A harmadik fontos téma pedig, hogy az elnöknek nyomatékosítania kell, hogy még, ha kisebb tempóra is váltanak a kamatemelésekkel, az sem jelenti azt, hogy alacsonyabban lesz a csúcs.

Miért olyan fontos ez a piacnak?

Említettük, hogy a beszédnek akár komolyabb piaci reakció is a következménye lehet, elsősorban a részvénypiacon, illetve az euró-dollár árfolyamban. A már említett júliusi végi sajtótájékoztató, amikor Powell az adatvezérelt döntésekről beszélt például komolyabb emelkedést váltott ki a részvényindexekben, illetve megtorpant a dollár erősödése. Ha a legutóbbi kijelentésből most tényleg erősen visszatáncol Powell, akkor ezzel ellentétes mozgásokra lehet számítani.

Ráadásul a történelmi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a Jackson Hole-i konferenciát kiemelten figyeli a piac. 2010 óta nem ritkán volt komolyabb elmozdulás az euró-dollár árfolyamban, amikor az épp aktuális Fed-elnök előadott az eseményen augusztus utolsó hetében.

Most pedig kulcsszinten billeg az euró-dollár, hiszen júliusban megérintette a paritást a dollár, azonban ott meg is torpant az erősödése. Most viszont az utóbbi napokban ismét 1,005-ig esett a jegyzés, vagyis fél százaléknyira van a paritás. A pénteki Powell-beszédig pedig akár még el is érheti a lélektani határt a dollár, a jegybankelnök szavai pedig akár további lökést adhatnak.

A forint sorsa is eldőlhet ezen

A Fed Jackson Hole-i konferenciája magyar szempontból is érdekes lehet. Egyrészt ez ma már nem csak szimplán az amerikai jegybank éves összejövetele, hanem a világ egyik legfontosabb jegybanki eseménye. Kevesen gondolnák, de

még az MNB is delegált embert az utóbbi években a konferenciára.

A korábbi évek résztvevői listája alapján 2019-ben és 2020-ban Patai Mihály alelnök, 2018-ban pedig Palotai Dániel vezető közgazdász hallgathatta élőben a Fed elnökének szavait. Azt egyelőre nem tudni, hogy az idén is delegál-e valakit a konferenciára az MNB, sőt egyelőre a tavalyi résztvevői lista sem publikus.

De más szempontból is lehet jelentősége a konferenciának számunkra, hiszen többször írtunk arról, hogy a forint az utóbbi időszakban erősen együtt mozgott a dollárral: amikor az amerikai deviza erősödött, akkor gyengült, illetve fordítva. Július közepén nagyjából akkor esett történelmi mélypontra 416 fölé a magyar fizetőeszköz, amikor a dollár elérte a paritást. A piacon ezt úgy nevezik, hogy a forint magas bétájú deviza, a régióban például a legerősebb ez a kapcsolat.

Vagyis ha Powell beszéde komolyabb és tartósabb dollárerősödést vált ki, akkor az könnyen ismét a történelmi mélypont felé lökheti a forintot is, márpedig ahogy láttuk, a várakozások ebbe az irányba mutatnak.

Címlapkép: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images