Jó hír az ellátás, rossz hír a klímaügy szempontjából: végső nagy küldetésén az utolsó nagy magyar szénerőmű

Jelentősen és stabilan növekedni látszik a Mátrai Erőmű lignittüzelésű blokkjainak termelése az elmúlt napok adatai alapján, és elméletileg még további több 100 MW-tal fokozható a termelés. A kormány az ellátásbiztonság energiaválság közepette való megerősítése érdekében döntött az utolsó nagy magyar szénerőmű kihasználtságának fokozásáról, a gazdasági és klímavédelmi szempontok miatt viszont valószínű, hogy a korábbi terv értelmében 2025-ig leállnak a lignites blokkok.

Rákapcsolt a Mátrai Erőmű

Az erőmű az aktuális hetet még 300 MW alatti termeléssel kezdte, majd innen 550 MW körüli szintre emelkedett a termelés, amely a jelenlegi időszak rendszerhelési értékei mellett az elmúlt időszakban megszokottnál jóval nagyobb, 10 százalék körüli részarányt jelent az erőmű számára a teljes hazai felhasználásban. Bár ez a termelési szint az elmúlt hetekre visszatekintve sem nevezhető rekordnak, ugyanis az "energia veszélyhelyzet" kihirdetése óta az erőmű termelése több alkalommal 500 MW fölé került, de csak rövidebb időszakokra. A mostani termelésnövekedés viszont tartósabbnak tűnik, és az erőmű egyelőre stabilan tartja a megemelt szintet. A Mavir alábbi grafikonján a piros tartomány jelzi a Mátrai termelését; az ábrán jól látszik a július második felében karbantartás miatt történt teljes leállás is.

Forrás: Mavir

A kormány július 13-án, az "energia veszélyhelyzet" és a részleges rezsiemelés kihirdetésekor jelentette be, hogy az ország energiaellátása és a rezsicsökkentés megvédése érdekében "minél előbb újraindítják a Mátrai Erőmű blokkjait", amit nem sokkal később a helyi lignittermelés fokozási lehetőségeinek vizsgálatával is megtoldották. Ennek érdekében később miniszteri biztost is kineveztek. Az erőmű jelentőségét az adja, hogy a Paksi Atomerőmű után a második legnagyobb az országban, képes folyamatos, úgynevezett zsinórtermelésre, de jó szabályozhatóságával a rendszer kiegyensúlyozásában is fontos szerepet tölthet be, és ami jelenleg talán a legfontosabb:

nem orosz gázzal üzemel, működtetésével pedig jelentősen csökkenthető az ország földgáz-felhasználása.

A 884 MW beépített lignites teljesítmény mellett a jelenlegi termelési szint még mindig csak 60 százalék körüli kihasználtságot jelent, de az elmúlt időszakban látott 300-350 MW-os termeléshez képest így is látványos a növekedés - derül ki a Mavir honlapján ismertetett adatokból. A mostani teljesítményemelkedés nagyjából egy időben ment végbe a Paksi Atomerőmű egyik javítás alatt állt blokkjának termelésbe való visszatérésével, és az időzítés összefügghet azzal is, hogy a másik, munkálatok miatt teljesen leállított paksi blokk visszatérésére még több mint egy hónapot várni kell.

Jó hír az ellátás, rossz hír a klímaügy szempontjából

A hazai (visontai és bükkábrányi) kitermelésű tüzelővel működő blokkok termelésének növekedése ellátásbiztonsági szempontból kedvező fejlemény, ugyanakkor klíma- és egészségügyi szempontból egyértelműen rossz hír. A Visonta határában álló Mátrai Erőmű stratégiai fontosságú alaperőműve a hazai villamosenergia-rendszernek, fénykorában a teljes hazai villamosenergia-felhasználás több mint 15 százalékát fedezve. Ez az arány azonban az elmúlt években nagyrészt az európai uniós szén-dioxid-kibocsátási kvóták árfolyamának emelkedése miatt 2021-re fokozatosan 7 százalék alá süllyedt, és a fordulat egyelőre az idei havi adatokon sem látszik, miután az egyébként viszonylag olcsón kitermelhető hazai lignit, az egyik legkevésbé klímabarát energiahordozó használata miatt a Mátrai működése veszteségessé vált.

Forrás: Mavir

Így a Mátrai még csökkentett termelés miatt is a legnagyobb magyarországi szén-dioxid-kibocsátó, amely korábban a teljes energiatermelő ágazat CO2-kibocsátásának közel 50 százalékát, ezzel a teljes hazai üvegházgáz-kibocsátás 14 százalékát adta. Az erőmű, illetve a térségben lévő körülbelül 100 000 lignittel fűtő háztartás az egyéb légszennyező anyagok koncentrációjához is jelentősen járul hozzá: termelésének jelentősebb csökkenését megelőzően a magyarországi kén-dioxid-emisszió 36,2 százalékát, a higany 13,71 százalékát, valamint a nitrogén-dioxid-kibocsátás 4,48 százalékát adta. Minderre, illetve az ország klímavédelmi vállalásaira tekintettel már a 2020 elején kiadott Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) úgy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb hazai dekarbonizációs feladat a Mátrai Erőmű alacsony széndioxid kibocsátású technológiákra alapozó átalakítása, ezzel a szén és a lignit kivezetődése a hazai villamosenergia-termelésből 2030-ig.

A karbonkvóták 2019-2020-tól tapasztalható drágulása aztán az európai trendnek megfelelően felgyorsította az átalakítást, illetve ennek tervezését, a kormány reorganizációs tervei pedig már - és jelenleg még mindig - úgy számolnak, hogy 2025 végéig visszavonhatatlanul leállnak a Mátrai Erőmű lignites blokkjai, helyettük pedig egy 500 MW-os gázturbinás erőmű, egy 200 MW-os naperőmű és egy 31,5 MW-os hulladék- és biomassza égetésére alkalmas kiserőmű épülnek majd helyben. Az elmúlt években az 1995-ben a privatizáció keretében német szakmai befektetők által megvásárolt erőmű többször cserélt tulajdonost, a kvótaárak jelentős emelkedése pedig részben az erőmű tulajdonosi viszonyainak változásait is motiválhatta; az erőmű jelenleg az MVM tulajdonában áll.

Forrás: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images

Mivel a Mátrai Erőmű Magyarország egyetlen, utolsó nagy szénerőműveként nem csak energiatermelési, hanem munkaerő-piaci szempontból is jelentős szereplő, az erőmű térségének szerkezetátalakítását a kormány kiemelkedő társadalmi jelentőségűnek minősítette. A Mátrai a keleti országrészben az egyetlen szabályozásra alkalmas működő nagyerőmű, valamint jelentős regionális foglalkoztató is, tekintve, hogy az érintett (gyöngyösi és mezőkövesdi) járások lakosságának jelentős része közvetlenül vagy közvetve ebben az iparágban vagy a kapcsolódó vállalkozásoknál dolgozik: a 2010-es évek végén még 10 000 munkahely közvetlenül vagy közvetve kötődött az erőműhöz; az érintett családtagok létszáma pedig elérte a 27 000 főt.

A nagyívű átalakítási terveknek nem mond ellent, hogy a 2021 nyarától földgázpiaci szűkösséggel és gáz-, illetve áramár-emelkedéssel kibontakozó jelenlegi energiaválság hatására, valamint az energiafüggőséget csökkentendő több más európai ország mellett a magyar kormány is úgy döntött, hogy ideiglenes reaktíválja/a tervezettnél tovább és magasabb fokozaton tartja üzemben szenes kapacitásait. A gáz- és árampiacra is kiterjedt helyzet miatt a kabinet már 2021 decemberében rendelkezett a Mátrai termelésének bizonyos szintű biztosításáról, forrást is biztosítva az ehhez szükséges karbonkvóták beszerzéséhez. Hasonló okokból a szén felhasználása világszerte növekszik, olyannyira, hogy 2022-ben a globális szénkereslet rekord szintre emelkedhet a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint. Ezzel együtt várakozások szerint a jelenség csak korlátozott mértékben emeli a globális szén-dioxid-kibocsátást.

Címlapkép: Balint Porneczi/Bloomberg via Getty Images