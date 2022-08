Ez már nem az az energiaválság, sokkal rosszabb – Új korszakba lép a magyar gazdaság

Az energiaárak tavaly kezdődött megugrása idén nyáron új lendületet vett, mára az áram és gáz tízszer annyiba kerül a piacon, mint a koronavírus-válság végén. Az újabb árhullám – amennyiben hosszan kitart – egészen más pályára helyezi Európa gazdaságait, köztük a magyart is. A horror magas árakhoz alkalmazkodásban egyre fontosabb szerepe lesz a drasztikus energiakereslet-csökkentésnek, ami viszont reálgazdasági oldalról nézve súlyos recessziót jelent.

Ami régen borzasztónak tűnt, ma már alapvető

Az energiaköltségek tavaly induló történelmi drágulásának gazdasági hatásait azonnal elkezdték elemezni a közgazdászok. Az már elsőre nyilvánvaló volt, hogy a következmények súlyosak.

Ahogy márciusi értékelésünkben írtuk: Magyarország nettó energiaimportőr, vagyis a belföldön megtermelt jövedelemből kell kigazdálkodnia a külföldnek fizetendő energiaszámlát. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor az árak elszállnak, óriási újraelosztási folyamatok indulnak el nem csak a belföldi gazdasági szereplők, hanem a belföld és a külföld között is. Egyszerű, sematikus módon az alábbi ábra mutatja be a folyamatot és a lehetséges hatásokat.

Ezzel nagy vonalakban megkapjuk az emelkedő energiaár főbb elosztási hatásait:

Az energiaárak emelkedése átgyűrűzik az árakba, emelkedik az infláció. Ha valamelyik szereplő (tipikusan az állam) ezt nem tudja, vagy nem akarja megtenni, akkor vagy más forrásból (adóból) támogatja az árakat, vagy adósságból finanszírozza a veszteségét.

Amikor ilyen óriási energiaáremelkedés zajlik a világban, tulajdonképpen ezen hatások között (főleg rövid távon) nincs kizárólagos választási lehetőség, legfeljebb az arányokat lehet tologatni – nem csak Magyarországon, hanem szerte Európában.

Egy szempontból azonban teljesen mindegy, hogy az árakon keresztül a fogyasztók, vagy a cégek veszteségein keresztül az adófizetők állják-e cechet, sőt (hosszabb távon) az is mindegy, hogy esetleg eladósodással késleltetik ezeknek a hatásoknak a megjelenését. Ugyanis az átgyűrűzés csatornáitól függetlenül igaz:

A GAZDASÁG SZÁMÁRA AZ ENERGIAIMPORT MEGUGRÓ SZÁMLÁJA TERHET JELENT.

Ezt a terhet pedig az infláción, az adósságon, az adóemelésen vagy éppen az energiafelhasználás csökkentésén keresztül az országnak ki kell fizetni, vagyis az energiaárak emelkedésével beinduló intenzív osztozkodási játékában Magyarország veszít.

Oblath Gábor számításai szerint a 2021 végén, illetve 2022 elején tapaszalt 6, illetve 7%-os cserearányromlás (értsd: az energia drágulása miatt az importárszintben bekövetkező óriási emelkedés) brutális reáljövedelem-kivonást jelentett a magyar gazdaságból. Az első negyedévben például hiába bővült éves alapon 8,2%-kal a GDP, eközben a hazai jövedelem (real gross domestic income, RGDI) mindössze 1,2%-kal nőtt – a többit elvitte a drága import. Ezek a számítások konzisztensek a Portfolio számításaival, ami szerint a tavaszi energiaárak alapján a GDP 6-7%-ával romlik az energiamérlegünk, ennyi jövedelmet szív ki a gazdaságból a magas energiaimport-számla.

A hatások mértéke természetesen elsősorban az árak alakulásától függ, ám mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg röviden a másik végletes esetet!

Amikor nem drága, mert nincs

Az energiahelyzet legvégletesebb, Európában manapság gyakran idézett forgatókönyve az elégtelen energiaellátás, vagyis amikor nem egyszerűen drága, hanem nem jut mindenkinek áram, gáz. Ekkor a gyárak leállnak, a szolgáltató egységek bezárnak, a koronavírus-járvány kirobbanásakor látott kínálathiányos környezet alakul ki. Ennek sokkal súlyosabb következménye lenne a gazdasági teljesítményre nézve, mint ha csak simán a drága energia okozta többletköltséget tologatnák egymás között a gazdaság szereplői.

Hogy ilyen helyzet előáll-e, csak néhány hónap múlva derül ki, de a mi szempontunkból van egy sokkal fontosabb megállapításunk. Az energiaköltségeken való osztozkodás és a súlyos energiahiány között ugyan minőségi különbség van, ám a hatásokat illetően a két végpont közötti átmenet folyamatos.

Kevésbé elvontan: ahogy emelkednek az energiaárak, úgy lesz egyre több olyan vállalkozás, akik számára az energia egyszerűen elérhetetlen lesz, mert az üzlete nem lesz képes kigazdálkodni a költséget. Vagyis

nem kell ahhoz elégtelen energiakínálat, hogy a vállalkozások leálljanak, elég „csak” annyi drágulás, ami mellett az üzleti modell már felborul.

Ez az üzembezárási pont természetesen mindenkinek máshol van, de minél magasabbak az árak, annál több ilyen esettel kell számolni.

A mennyiség minőségbe csap át

Vagyis

amíg 10-20%-kal emelkedik az energiaköltség, addig a vállalkozások lenyelik a profitveszteséget,

amikor 50-100%-kal, akkor a cégek egy része már áremeléssel áthárítja a fogyasztókra a tehernövekedést,

ha 300-500%-kal, akkor fel sem merül, hogy ne nyomja tovább mindenki a költségsokkot bárkire, akire csak bírja,

ha tíz-hússzoros a drágulás, akkor egyre több cég ellehetetlenül, nem jön ki matek, hiszen olyan áron kellene kínálniuk a termékeiket, szolgáltatásaikat, amin nem lenne érte kereslet.

A fenti egyszerűsített képet tovább bonyolítja legalább két fontos tényező. Az egyik, hogy az energiafelhasználás egy éven belül nem egyenletes, ősztől a megugró fogyasztás szállodákat, fürdőket, de akár irodákat, termelő üzemeket is ellehetetleníthet. A másik, hogy a gáz- és árampiacon a promt áron vásárlók mellett egy- és kétéves fix áras szerződésben lévők is bőven vannak, ami miatt az alkalmazkodás döcögős, és a kontraktus lejártával jön el az igazság pillanata. A gázév októberben, az áramév januárban kezdődik, tehát sok cég most szembesül majd azzal, hogy mennyire megemelkedtek az energiaárak.

Az energiadrágulás ugyanis folyamatos. A földgáz egységára a koronavírus válság vége felé 25 euró volt, 2022 elején 75 euró, a nyár során viszont 300 euróig száguldott.

Hasonló a kép az árampiacon, ahol a 2021 közepi 100 euróról 600 euró fölé mentek a villamosenergia-árak, csak a nyár eleje óta további háromszorozódás történt.

Azt persze nem tudhatjuk, hogy mennyire maradnak fent tartósan ezek az árak, de talán nem tűnik indokolatlan pesszimizmusnak, ha azt mondjuk, hogy a piaci feszültség enyhülésének egyelőre nincs nyoma, emiatt pedig az ősz felé közeledve az idegesség egyre fokozódhat. Márpedig ezek az árszintek már egészen más pályára állítják a gazdaságot, ha itt maradnak.

Egyrészt az alapvető hatások is sokszorosukra növekednek. Az írásunk elején említett 6-7 százalékra becsült GDP-arányos energiamérleg-romlás az új árszinteken (változatlan energiafelhasználást feltételezve) számításaink szerint inkább 12-15%-os lehet az idén és jövőre. Ez óriási jövedelemkiszívást jelentene, és egyáltalán nem vigasz, hogy ez biztosan nem fog bekövetkezni.

Azért nem fog bekövetkezni, mert az extrém árszintek sokkal nagyobb alkalmazkodást váltanak majd ki, mint a még tavasszal látott, ma már egész visszafogottnak látszódó árak. A vállalati szektor egy része leáll, drasztikusan visszafogja az aktivitását, ami miatt az import visszaesik. A lakossági rezsidrágulás és a költségsokk alapú magas infláció elszívja a lakossági vásárlóerőt, ami a fogyasztási keresletet is szűkíti. Mivel ezekre Európa-szerte számíthatunk, ezért a keresletcsökkenés az energiaárakat is lejjebb nyomja majd. Ám (ha valóban ez a forgatókönyv valósul meg) az energiaár már sokkal kevésbé lesz érdekes, hiszen

ekkorra már egész Európa és Magyarország is mély recesszióban lesz.

Címlapkép: Getty Images