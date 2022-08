Rezsiügyek: nem mindegy, milyen lesz a tél – ezt mutatják az első előrejelzések

Az energiaválság és rezsiemelés, valamint az Európát és benne Magyarországot sújtó példátlan aszály miatt mostanában kiemelt közérdeklődés kíséri a csapadék-, illetve a fűtési/hűtési igényt alapvetően meghatározó hőmérsékleti viszonyok várható alakulását. A meteorológiai nyár végéhez közeledve már elérhetőek az őszre, sőt a télre vonatkozó hosszú távú meteorológiai prognózisok, amelyek ugyan jellemzően annál több bizonytalanságot rejtenek, minél távolabbra tekintenek előre, a várható főbb trendeket azonban nagy vonalakban így is képesek bemutatni. Ezek alapján megnéztük, milyen időjárás várhat régiónkra és Magyarországra az előttünk álló hónapokban.

"Rezsioptimalizált" időjárás jöhet a hetekben

Fontos megjegyezni, hogy a hosszabb távú meteorológiai prognózisok többnyire csak a sokéves átlagtól való eltérést - anomáliát - és annak mértékét igyekeznek előre jelezni, és bár a módszertan folyamatosan fejlődik, az időjárás alakulása mindig valamekkora bizonytalansággal terhelt, amit ráadásul a klímaváltozás csak fokoz. Ez igaz a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központjának (ECMWF) a következő négy hét várható európai hőmérsékleti és csapadék anomáliáit bemutató valószínűségi előrejelzéseire, illetve az ezek alapján készült térképekre is. A legmegbízhatóbbak közé sorolt modellek alapján készült prognózisok az elmúlt 20 év átlagához képest várható eltérést ábrázolják heti bontásban, heti átlagértékekkel.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján is megtalálható térképek alapján az utolsó teljes augusztusi héttel egy időre búcsút inthetünk a kánikulának is, és a szeptember közepéig tartó előrejelzési horizonton már nem várható az elmúlt évtizedek átlagát jelentősen és tartósan meghaladó hőmérsékleti viszonyok kialakulása Magyarországon. Így az aktuális hetet követően már valószínűleg nem kell majd bekapcsolni a légkondicionálót, és mivel a megszokottnál hűvösebb időjárásra sem kell - legalábbis ez alapján - számítani, egyelőre a fűtés beüzemelésére sem lesz szükség.

Forrás: ECMWF, met.hu

További jó hír, hogy csapadékból ugyanakkor átlagon felüli mennyiség várható Magyarországon egészen szeptember első harmadáig bezárólag, és a jelenlegi kilátások alapján ezt követően, szeptember közepén sem süllyed majd a megszokott szint alá. Az augusztus 20-i hétvégén érkező csapadékosabb időjárás hatására ugyan valamelyest mérséklődött az aszály, de továbbra is nagyon sok víz hiányzik a földből, szerte Magyarországon.

Forrás: ECMWF, met.hu

Mi várható hosszabb távon?

Az ECMWF már rendelkezik a szeptember-október-novemberi teljes őszi időszakra vonatkozó előrejelzéssel is. E szerint az évszak során Európa jelentős részén, így Magyarországon is az elmúlt évtizedek átlagánál 0,5-1 Celsius-fokkal magasabb hőmérséklet várható. A szokásosnál enyhébb ősz kilátása az átlagosnál kisebb fűtési igényt valószínűsít, ami

a szűkös gázellátással és rekord magas energiaárakkal jellemezhető mostani európai helyzetben kedvező fejlemény lenne.

Az előrejelzés megbízhatóságát tűnik erősíteni, hogy fő következtetése más prognózisokéval is egybevág.

Forrás: ECMWF

A prognózis az átlagnál szárazabb őszt valószínűsít Európa nagy részén, Magyarországon is, csak Észak-Európa bízhat a megszokottnál több csapadékban. Ez alapján, a nyár végi-ősz eleji csapadéktól is függően a következő hónapokban is folytatódhat az extrém száraz időjárás, ami a természeten túl számos gazdasági szektorra gyakorol kedvezőtlen hatást, hozzájárulva az inflációs nyomáshoz is.

Forrás: ECMWF

Hangsúlyozandó azonban, hogy miután mind a hőmérséklet, mind a csapadék esetében háromhavi átlagról van szó, az időszakon belül a megszokottól jelentősebb eltérések is előfordulhatnak, pozitív és negatív előjellel egyaránt. Továbbá, miután a prognózis több hónapra előre igyekszik előre jelezni a várható időjárási viszonyokat, érdemes még óvatosabban kezelni az abban foglaltakat.

Még távolabbra tekintve

Mivel időben még távolabbra tekint, még inkább igazak a fentiek a 2022/23-as télre vonatkozó prognózisokra. Az ECMWF előrejelzése alapján Európa központi régiói az átlagnál valamivel enyhébb télre számíthatnak, de a tél elején akár higedebb időszakok is adódhatnak. Ez összességében pozitív forgatókönyv Magyarország számára, hiszen a magasabb külső hőmérséklet alacsonyabb fűtésienergia-felhasználást és rezsiszámlákat vetít előre.

Forrás: ECMWF

Ami a csapadékot illeti, e szempontból Európa nagy részén átlagosnak ígérkezik a tél, viszont a kontinens jelentős részén, így Közép-Európában és Magyarországon a szokásosnál - ha nem is sokkal, de - csapadékszegényebb lehet a tél a prognózis szerint. Amennyiben ez így lesz és a száraz időszak tovább nyúlik, az már a 2023 tavaszi kilátásokat is kedvezőtlenül befolyásolhatja, egyebek mellett a mezőgazdaság gondjait is súlyosbítva.

Forrás: ECMWF

Az európai mellett a kanadai időjárási szolgálat is elkészítette már első téli előrejelzéseit. E szerint Európa zöme - Magyarország is - többnyire átlagos hőmérsékleti viszonyokkal szembesülhet a december-január-februári időszak során.

Forrás: MSC

A várható csapadékmennyiséget tekintve viszont a kanadai modell következtetései egybevágnak az ECMWF-ével, amennyiben ez is mérsékelt negatív anomáliát helyez kilátásba.

Forrás: MSC

Az egyesült államokbeli Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) és a Climate Prediction Center (CPC) közös prognózisa a normálisnál szintén enyhén magasabb téli átlaghőmérsékletet jelez előre, de világos, egyértelmű mintázat ebben nem fedezhető fel, ezért megbízhatósága alacsonyabb az előzőeknél.

Forrás: NOAA, CPC

A csapadékra vonatkozóan ez a modell is gyenge anomália mintázatot mutat, a legtöbb helyen átlagos, Magyarországon inkább átlag alatti eső- és hómennyiséget vetítve előre a december-februári időszakra.

Forrás: NOAA, CPC

Összességében tehát Európában az átlagosnál enyhébb őszi és téli időjárás várható a kontinens nagyobb részén, ahogyan a középső területen is, de az előre jelzett eltérés az elmúlt két évtized átlagától nem jelentős. Ez nem zárja ki, sőt arra utal, hogy az átlagnál hidegebb időszakok is előfordulhatnak az időszak során, míg az idő nagy részében az átlagnál magasabb hőmérsékleti viszonyok uralkodhatnak. Ugyanakkor a kontinentális Európában általánosságban a megszokottnál valamivel szárazabb, csapadékszegényebb őszi és téli hónapokra lehet számítani, legalábbis a legutóbbi hosszú távú prognózisok alapján. Fontos azonban kiemelni, hogy

lényegében egyetlen hosszú távú/szezonális előrejelzés sem tekinthető „megbízhatónak”

abban az értelemben, hogy csak a várható trendeket és az időjárási minták nagy léptékben, hosszú időn keresztül valószínű alakulását mutatják be. Az egy-egy adott időszak időjárására vonatkozó előrejelzések nem ritkán többször is alapvetően módosulnak az időszakhoz közeledve, a legfejlettebb technika alkalmazása mellett is.

