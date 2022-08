Ez nem hiányzott: a légszennyezettség megugrását is okozhatja a rezsiemelés

Bár még el sem kezdődött a jellemzően a légszennyezettség megugrásával járó fűtési szezon, máris több magyarországi városban ismét az egészségügyi határérték fölé emelkedett a szállópor-koncentráció a héten. Mivel a rezsicsökkentés részleges kivezetésének egyik következményeként sokan fatüzelésre és olyan egyéb alternatívákra térnek át, mint a szén, az olaj, sőt a háztartási hulladék, ezért a hűvösebb idő beköszöntével várhatóan a levegőminőség jelentősebben romolhat majd sok magyarországi településen, mint az elmúlt években.

Emelkedik a szállópor-koncentráció

A szállópor-koncentráció időszakosan Budapesten, Győrben, Debrecenben, Mikolcon, Pécsen, Nyíregyházán, Békéscsabán, Egerben, Kazincbarcikán, Veszprémben, Várpalotán, Hernádszurdokon és egyebek mellett a Hortobágyon is meghaladta az 50 mikrogram/köbméter 24 órás átlag egészségügyi határértéket a héten - derült ki az Időkép.hu szmogtérképéből (az alábbi térkép a péntek délutáni állapotot mutatja). A szálló por alapvetően a légkörbe került 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskéket (PM10) jelenti, de ezen belül a 2,5 mikrométernél kisebb részecskéket is megkülönböztetik (PM2,5). Hogy miért övezi kiemelt figyelem az ezen mérettartományba tartozó légszennyező anyagokat, azt az magyarázza, hogy a 10 mikrométernél kisebb átmérőjű részecskék egészségkárosító hatása (bővebben lásd keretes írásunkat) nagyságrenddel nagyobb, mint a nagyobb részecskéké, mivel azok fennakadnak a légzőrendszer szűrőin és nem jutnak le a tüdőhöz.

Forrás: időkép.hu

A szilárdanyag-kibocsátás természetes forrásai a por, a homok és az erdőtüzekből származó füst, míg a közvetlenül az emberi tevékenységből származó szennyezés a dízelüzemű járművek kipufogógázával, az ipari, a háztartási és az egyéb tüzelés melléktermékeivel, de a gumiabroncs és a fékek kopása által is nagy mennyiségben kerül a légkörbe. A KSH adatai szerint 2019-ben Magyarországon a kereskedelmi, az intézményi és a háztartási szektor volt a legnagyobb szilárdanyag-kibocsátó, 51 százalékos részaránnyal.

Ezen belül pedig a "helytelen" lakossági tüzelésből - a fával vagy szénnel, esetenként hulladékkal való fűtésből - származik a legnagyobb szállópor-kibocsátás az országos emissziókataszter adatait elemezve

- olvasható a probléma kezelésére 2011-ben indított kormányzati program állásáról beszámoló legutóbbi elérhető, 2017-es jelentésben. E szerint a PM10-szennyezés 67 százaléka, a PM2,5-kibocsátásnak pedig a 85,6 százaléka származik lakossági (és kisebb részt intézményi) fűtésből.

A fűtési szezon kezdetével azokon a területeken, ahol a lakosságnak akár csak egy kis része is fával vagy szénnel, esetenként hulladékkal fűt, a levegő minősége akár drámai mértékben is romolhat, a nem megfelelő tüzelőanyag - és tüzelőberendezések - lakossági használata ugyanis jelentős mennyiségű kisméretű szállópor-kibocsátással jár. Ráadásul a gáz- és villamosenergia árak mostani emelkedése ismét a tűzifa, a szén és az egyéb, szilárd tüzelők felé terel sokakat, ezért várhatóan a hulladékégetés szerepe is erősödhet a rosszabb szociális helyzetű régiókban. Ez a jelenség pár évvel ezelőtt egyszer már lejátszódott Magyarországon, amikor a 2008-as válságot követő években a földgáz drágulása miatt sokan fa-, szén- vagy olajtüzelésre tértek át.

A 2009-es hazai tüzelőanyag-felhasználási adatok alapján a lakossági és a szolgáltatási szektor biomassza felhasználása (ez gyakorlatilag a tűzifát jelenti - a szerk.) drasztikusan megemelkedett, amely szignifikánsan járult hozzá a két szektor PM10-kibocsátásának emelkedéséhez

- áll a kormányzati jelentésben.

Magyarország helyzete az EU-ban

A határértéket meghaladó légszennyezési értékek miatt Magyarország több más uniós tagországgal együtt lényegében az Európai Unióba való belépésétől fogva konfliktusban áll az Európai Bizottsággal. A PM10-re vonatkozó határértékek betartása a teljesítési határidőül kijelölt 2005 utáni években, az EU több tagállamához hasonlóan Magyarország több légszennyezettségi zónájában is gondot okozott, illetve okoz még napjainkban is - ismeri el a fent idézett jelentés. A tartósan határérték feletti értékek miatt az Európai Bizottság számos más ország között Magyarország ellen is kötelezettségszegési eljárást indított, az Európai Unió Bírósága pedig kimondta, "Magyarország megsértette a környezeti levegő minőségével kapcsolatos uniós jogi szabályokat, és nyilvánvalóan nem fogadta el kellő időben az annak biztosítása érdekében megfelelő intézkedéseket, hogy a határértékek túllépésének időtartama az érintett zónákban a lehető legrövidebb legyen".

A 27 tagú közösségen belül Magyarországon a 8. legnagyobb a városi lakosság kitettsége a levegő szilárdanyag-szennyezettségének (2019-es adat), meghaladva az uniós átlagot.

Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, KSH

2005 óta ugyan fokozatosan mérséklődött a lakosság kitettsége, de 2019-ben még mindig magasabb volt a 2004-es szintnél. 2019-ben a PM10-kibocsátás szempontjából még előrébb, 7. helyen állunk a listán, szintén az EU-átlagot meghaladó értékkel.

Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség, KSH

A magas szállópor-koncentráció Magyarországon számos megyét és térséget sújt. Az elérhető interaktív légszennyezettségi térképek (Időkép.hu, EEA.europe.eu) alapján leginkább a nagyvárosokban, az ipari központok mellett, valamint az alföldi településeken mérnek határérték feletti légszennyezettségi értékeket. A kibocsátó források sokfélesége miatt azonban a probléma nem csak a nagyobb központok környezetében lép fel rendszeresen, de például az észak-magyarországi kisebb településeken is, ahol ez nagyrészt a háztartási tüzelési szokásokkal hozható összefüggésbe. A pillanatnyi helyzet az Időkép fent említett térképén követhető, míg az európai helyzetet az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) interaktív térképe mutatja be a 2020-2021-es adatok alapján.

Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség

Mit lehet tenni?

Ami a lehetséges megoldásokat illeti, a számos típusú szennyező forrás miatt a helyzet csak komplexen, az egyes területeket célzó konkrét intézkedésekkel kezelhető. A rossz minőségű tűzifa égetésének és az egyéb, kiemelkedően szennyező fűtési gyakorlatoknak a visszaszorítására szintén nem létezik egyetlen, a problémát egy csapásra megoldó módszer, ráadásul a bajt sokszor az elavult tüzelőberendezések is tetézik. A korábbi kormányzati tervek szerint a fafűtéssel üzemelő kis tüzelőberendezések esetében át kell tekinteni a kibocsátásszabályozási lehetőségeket. Az újonnan üzembe állított lakossági tüzelőberendezésekre szigorú környezetvédelmi és energiahatékonysági előírásokat szükséges bevezetni, az erre vonatkozó jogszabályi környezetet ki kell dolgozni. Ennek érdekében termékoldali szabályozást kell kidolgozni, valamint támogatási rendszert kell felállítani a kis tüzelőberendezések cseréjére - fogalmaznak.

A jelentés rögzíti például azt is, hogy vizsgálat alá vonták a lignit alkalmazásának alakulását a lakossági szektorban, mivel a rossz minőségű, olcsó szilárd tüzelőanyagok használata miatt az érintett területeken mérhetően növekedett a levegő kéndioxid és kisméretű részecske tartalma, nem ritkán az egészségügyi határérték fölé. A jelentés szerint a munka során áttekintették a kis méretű tüzelőberendezések kibocsátás szabályozásának nemzetközi gyakorlatát és javaslatot tettek a nem engedélyköteles tüzelőberendezésekben használt szilárd tüzelőanyagok minőségi követelményeinek meghatározására is.

A megfogalmazott célok ellenére a környezetre és egészségre káros lakossági fűtési gyakorlatok továbbra is számos hazai településen járulnak hozzá a határértéket meghaladó légszennyezettség kialakulásához, különösen a probléma által legsúlyosabban érintett alacsony jövedelmű régiókban. A nagyrészt a Mátrai Erőmű üzemanyagát is adó lignitet még ma is sok ezer hazai háztartás égethet szűrőberendezéssel nem ellátott kályhában, legalábbis a 2020-as Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) ezt állítja, és egy egyszerű online rákeresés is számos lignitvásárlási lehetőséget dob fel 2022 augusztusának végén is. Ehhez, de lényegében bármilyen más szennyező szilárd tüzelő elégetéséhez pedig a legegyszerűbb, az említett szigorú környezetvédelmi előírásokat aligha teljesítő, akár új gyártású tüzelőberendezéseket is könnyedén be lehet szerezni.

A lakossági hulladékégetés elkerülésének célját szem előtt tartva a kormány nagy reményeket fűzött az építési-bontási hulladékokkal kapcsolatos egyes tevékenységekre vonatkozó előírások kormányrendelet formájában történő szabályozásához, abban bízva, hogy az előírások betartásával a képződő építési-bontási anyagok célzott felhasználása is szabályozott körülmények között tud majd megvalósulni. A kommunális hulladék - háztartási szemét - széles körben elterjedt szokásának visszaszorítására ugyanakkor a jelentés és a 2011-es program sem fogalmazott meg külön, célirányos tervet. Jelentésében a kormány kiemelte a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítésére kiírt pályázatok és egyéb támogatások pozitív szerepét is, amelyek nagysága, elérhetősége ugyanakkor általános szakmai megítélés szerint a hazai ingatlanállomány állapotát tekintve elmarad a kívánatostól. A fentieken túl a kormány a lakosság tájékoztatásával szeretne hozzájárulni a jobb levegőminőségért folytatott küzdelemhez - áll a küzdelem állásáról kiadott legutóbbi, 2017-es jelentésben.

Több ezer életet követel évente itthon is



Forrásától függően a PM10 sokféle anyag lehet, tartalmazhat elemi szenet, aromás és alifás szerves vegyületeket, halogéntartalmú szerves vegyületeket, fémeket beleértve a nehézfémeket is, nyomelemeket, nitrátokat, szulfátokat és egyéb sókat, szilikátokat és egyéb talaj eredetű anyagokat, de élő eredetű részecskéket, spórákat, polleneket is. Az összetételétől függ az általa okozott egészségi kockázat mértéke is; egy talaj eredetű kisméretű részecske például kisebb kockázatot jelent, mint a felületén toxikus anyagokat megkötő elemi szén részecske.



Részben változatos összetételükből adódóan a részecskéknek már akár rövid ideig tartó belégzése is számos egészségkárosító hatással járhat. A szálló por elsősorban szív- és légzőszervi betegségek kialakulásáért lehet felelős: légzési problémákat okozhat, hozzájárulhat a krónikus obstruktív tüdőbetegség és a tüdőrák kialakulásához, de akár a központi idegrendszert és a reprodukciós rendszert is károsíthatja, emellett születési rendellenességekhez és egyéb betegségekhez is vezethet, ráadásul a környezetre is kedvezőtlenül hat.



A 2017-es kormányjelentés szerint Magyarországon évente 6-8 ezer ember érintett a légszennyezés következtében kialakult betegségekben, az ezekből következő korai elhalálozásban, míg az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) szerint csak a PM2,5 szennyezés miatt Magyarországon több mint 10 000 ember veszíti idő előtt az életét minden évben.

Címlapkép: Getty Images