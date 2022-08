Holnap megint nagyot emelhet a kamaton az MNB

A szakértők előzetesen biztosra veszik, hogy kedden újabb 100 bázisponttal 11,75 százalékra emeli majd az alapkamatot a Monetáris Tanács, majd csütörtökön ezzel összhangban ugyanakkora szigorítás jöhet az irányadó egyhetes betéti ráta esetében is. Ha nem így történne, az hatalmas meglepetés lenne, de épp a nagyon biztosra vett döntések nemteljesülése okozza a legnagyobb piaci hatásokat, ezért a döntés tartogat izgalmakat - főleg úgy, hogy a forint az utóbbi napokban újra gyengélkedett. A rendkívül sűrű gazdasági helyzet fényében a jegybank kommunikációja szintén figyelemre lesz érdemes.

Jöhet az újabb 100 bázispontos lépés

Gyakorlatilag biztosra lehet venni, hogy a Monetáris Tanács kedden újabb 100 bázisponttal 11,75%-ra emeli az alapkamatot, majd két nappal később ugyanekkora ütemben nő az egyhetes irányadó ráta is – derül ki a Portfolio elemzői körkérdéséből. A megkérdezett hat szakember mindegyike a múlt havival megegyező kamatemelésre számít.

Várhatóan folytatódik a kamatok emelése, a szigorú hangvétel marad

- foglalta össze Nyeste Orsolya. Az Erste Bank elemzője szerint az inflációs kockázatok továbbra is erőteljesen felfelé mutatnak, különösen aggasztó lehet a jegybank számára a maginfláció látványos gyorsulása, valamint az inflációs várakozások magas szinten ragadása. Emellett a forint állandósult erős volatilitása és a kívánatosnál gyengébb szintje szintén a további monetáris szigor irányába mutat.

Nyeste szerint a 100 bázispontos emelés tűnik a legvalószínűbbnek, de

egy kicsivel nagyobb szigorítás sem lenne igazán meglepő.

Jobbágy Sándor, a Concorde szakembere úgy látja, hogy a pénzpiacok lényegében már beáraztak egy 100 bázispont körüli újabb kamatemelést. Ráadásul a szigorítás folytatása összhangban van a jegybank céljával, hogy előbb-utóbb pozitív reálkamatot érjen el.

Az elhúzódó háború miatt drasztikusan növekvő energiaárak és a rezsicsökkentés feltételeinek módosítása továbbra is felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek – emelte ki Isépy Tamás. A Századvég Gazdaságkutató elemzője szerint a gyenge forint árfolyam is erőteljesen befolyásolja Magyarország kis, nyitott gazdaságának árstabilitását.

Isépy Tamás várja a legmagasabbra a kamatemelés csúcsát, szerinte még 2023 elején is emelnie kell az MNB-nek, és csak 16% körül állhat majd meg.

Az elmúlt időszakban beérkezett új adatok és információk, illetve piaci folyamatok alapján a jegybanknak nincs más lehetősége, mint hogy folytassa a határozott kamatemelési ciklust – indokolta véleményét Trippon Mariann. A CIB Bank elemzője szerint a rezsicsökkentés részleges kivezetése 2-3 százalékponttal dobja meg az inflációt, emellett az input költségek és bérek oldaláról továbbra is óriási nyomás alatt állnak a vállalatok, így az intenzív átárazások a következő hónapokban is folytatódnak.

Amennyiben a benzinársapka októbert követően is marad, valamivel 20% felett várható a tetőzés, ha azonban eltörlésre kerül, decemberre akár 22%-ig is emelkedhet az infláció

- tette hozzá Trippon.

Az elmúlt hetek energiapiaci fejleményei alapján pedig még a lakossági rezsi „piaci árában" sem elképzelhetetlen változás, ami szintén átírhatja a következő időszak pályáját. Jelenlegi számításaink szerint egy számjegyű inflációt legközelebb jövő ősszel láthatunk, de éves átlagban még 2023-ban is 13% felett lehet a pénzromlási ütem – vetíti előre a CIB Bank elemzője.

Mi lesz így a forinttal?

Utaltunk rá, hogy részben a gyenge forintárfolyam kényszeríti további szigorításra a jegybankot, az utóbbi napokban ismét 410 fölé emelkedett az euró jegyzése. Éppen ezért a jövőbeli monetáris politikai lépések szempontjából is komoly szerepe lehet, merre mozdul a magyar deviza.

Isépy Tamás, a Századvég szakértője úgy gondolja, hogy a júliusi 416,85 nem biztos, hogy a forint leggyengébb szintje volt idén. Szerinte ha lesz is megállapodás az Európai Bizottsággal, akkor is elképzelhető előtte egy új mélypont 420 környékén, ha pedig

nem sikerül megállapodni, akkor akár 435-ig is gyengülhet a forint.

A piaci folyamatokat vizsgálva a forint árfolyama továbbra is kifejezetten gyenge, az országspecifikus problémák mellett a dollár erősödése és az európai energiaválság réme is nyomás alatt tartja a hazai devizát. Ezeket a kockázatokat az MNB közvetlenül nyilván nem tudja kezelni. A jóval 400 feletti szinteken mozgó euró-forint kurzus azonban nem csak inflációs kockázatokat hordoz magában, így az előző időszak tapasztalataiból kiindulva sem teheti meg a jegybank, hogy egy kisebb emeléssel csalódást okozzon a piacoknak – emelte ki Trippon Mariann.

A következő hónapok emelkedő inflációs pályája mellett a jegybank valószínűleg nem lesz abban a helyzetben, hogy már rövid távon is tekintettel legyen a romló növekedési kilátásokra. Az esetleges EU-megállapodás kissé csökkentheti az MNB-re nehezedő nyomást később, de megítélésünk szerint a szigorítási ciklusnak minimum az év végéig folytatódnia kell – hangsúlyozta.

MNB célja ugyan a pozitív reálkamat elérése, de erre idén nem kerülhet sor, érdemes ugyanakkor figyelembe venni, hogy mind a régióban, mind az euró-övezetben messze mélyebben negatív a reálkamat, mint nálunk, csak ebből kiindulva a forintnak relatíve erősödnie kellene – vélekedik Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője.

A kamatemelés célja az infláció letörése, amelyhez azonban szükség lenne a forint stabilizálására, de még inkább az erősítésére

– ért egyet kollégáival Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Eddig azonban úgy tűnik, önmagában a kamatpolitika nem elegendő. A rövid oldali kamatok esetében még mindig látható némi elmaradás a jegybank által vélhetően kívánatosnak tartott szintektől. A monetáris transzmissziós mechanizmus javítása így további beavatkozást igényel. Meglátása szerint a legfőbb beavatkozási pont a közel 10 ezer milliárd forintos többletlikviditás mihamarabbi szűkítése lenne.

Cél lehet a likviditás szűkítése?

A likviditásszűkítésre a nemzetközi példák alapján számos lehetőség állhat a jegybank rendelkezésére és akár már a keddi ülésen megpendíthet ezzel kapcsolatos húrokat a jegybank Virovácz szerint. Ez jelentheti bizonyos lépések előkészületének bejelentését, ami egy óvatosabb verbális intervencióval érne fel, vagy akár már konkrét intézkedések meghozatalát, ami pedig egyből egy nagyon erős szigorítási lépéssel érne fel a párhuzamosan végrehajtott 100 bázispontos kamatemelés mellett.

A többletlikviditás drasztikus szűkítése alapesetben egy aktív mennyiségi szigorítást igényelne, ám erre a jegybanki mérleg szerkezetét elnézve aligha van reális lehetőség – fejtegeti az ING szakembere. Ezzel szemben vannak olyan szabályozói lehetőségek, amelyek hasonló hatást érhetnek el. A nemzetközi példák között kutatva többet is találni. Gondolhatunk akár az EKB által bevezetett kétszintű tartalékrendszerre, vagy éppen egy jóval egyszerűbb lépésre, a kötelező tartalékrátára vonatkozó szabályok szigorítására. Ez utóbbira a lengyel jegybank szolgáltatja a friss példát, ami a tavaly októberi kamatemelési ciklust az effektív kamatemelés mellett egy ilyennel egészítette ki. A korábbi 0,5 százalékos kötelező tartalékrátát 2 százalékra emelték. Magyarországon jelenleg a kötelező tartalékráta 1 százalékos.

Más eszközök is rendelkezésre állhatnak a jegybank számára. Láthattuk például, hogy hogyan válik a devizalikviditást biztosító FX swap a mindennapi eszköztár részéve. Egyedi eszközként indulva lett belőle egy negyedévek végére rendszeresített eszköz, majd végül egy napi szinten használt instrumentum. A jegybank eszköztárban van még egy hasonló eszköz: a jegybanki kötvény. Ennek is láttuk már az ad-hoc használatát, illetve jelenleg a negyedévek végi likviditási zavarokat kezelő eszközként funkcionál. Az FX swapokhoz hasonlóan itt is elképzelhető, hogy végül a jegybank ezt is beemeli az állandóan rendelkezésre álló eszköztárba – fejtegeti tovább Virovácz Péter. Emellett persze még számos más lehetőség rendelkezésre áll és az elmúlt évek folyamán már láthattuk, hogy a jegybank igen kreatív tud lenni, amikor bizonyos célokat el kíván érni.

A likviditás tartós szűkítése hatékonyabbá teheti a kamatemeléseket, vagyis biztosíthatná, hogy ugyanazon kamatszintek mellett szigorúbb legyen a monetáris politika a pénzügyi rendszer szemszögéből.

Mindez azt is jelentené, hogy elég lenne akár 14 százalék körül megállni a kamatemelési ciklussal az év végén. Habár kétségtelen, hogy ebben a tekintetben a kockázatok továbbra is a magasabb kamatpálya irányába mutatnak – emeli ki végül az ING elemzője.

