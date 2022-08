Újabb kutatás mutat rá, milyen gyengén szerepelt a kínai vakcina

Július végén jelent meg a kormányzati támogatást is élvező HUN-VE vizsgálatsorozat harmadik része, amely az őszi járványhullám alatti vakcinahatékonyságot mérte Magyarországon az akkor domináns delta variáns ellen. Az eredmény szerint a az oltás beadása után idővel minden vakcina hatékonysága csökken, szinte minden tekintetben a kínai Sinopharm oltás teljesített a legrosszabbul. Ez az oltás nyújtja a legalacsonyabb védelmet és emlékeztető oltásként is kevésbé válik be, mint a többi vakcina - írja a Telex.hu