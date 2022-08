Megvan a mérföldkő a magyar és uniós gáztartalékokban, de a fenyegető veszély még nem múlt el

Mind a magyar, mind az európai uniós gáztartalékok átléptek mostanra egy kulcsfontosságú szintet, amit jóval későbbre határoztak meg kötelező minimumként a tagállamok, így ez első ránézésre megnyugtatónak tűnik. Azt viszont fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt években zavartalan orosz gázszállítások mellett apadtak le a tavaszra a tárolók, most viszont ezt egyáltalán nem lehet biztosra venni. Éppen ezért nem lehet egyelőre kijelenteni, hogy elmúlt volna annak veszélye, hogy a tél második felében esetleg gázellátási zavarok lesznek Európában. Ezt a kockázatot nyilván csökkenti az, hogy az elképesztően magas gázárak mellett jócskán mérséklődik a gázfogyasztás, illetve sorra születnek a nem-orosz hátterű gázmegállapodások. Magyarország egyébként a tagállamok között az egyik legjobban áll a fogyasztásarányos betárolás terén, de közben az is igaz, hogy a Portfolio adatai szerint az elmúlt években rendszerint jobban álltunk a mostani állapotnál, hiszen most kb. 111 őszi-téli napra elengedő a betárolt gáz, míg az elmúlt öt év átlagában ilyenkor 26 nappal többre elegendő tartalékunk volt.

Megvan a 80%-os uniós cél

A legfrissebb adatok szerint elérte az Európai Unió területén található föld alatti gáztárolók együttes töltöttsége a 80%-ot, azaz már mostanra sikerült kipipálni azt a célt, amit kötelező minimumként idén november 1-re tűzött ki maga elé a tagállamok közössége. Amint az alábbi ábrán látjuk: ez gyakorlatilag megegyezik az elmúlt 10 év ilyenkor szokásos átlagos töltöttségi szintjével és egyébként a feltöltési dinamika is teljesen párhuzamosan nőtt a sokéves átlaggal. Az ábra alapján akár az is reálisnak tűnhet, hogy november elejére a 90%-os töltöttségi szintet is elérje a közösség, noha ez a cél az idén elfogadott uniós gáztárolási rendelet alapján csak jövő novemberre lenne kötelező.

A fenti összkép akár kedvezőnek is mondható, de érdemes rögtön megjegyezni, hogy amint látjuk: a folyamatos, jelentős volumenű orosz szállítások mellett szokott a tél eleji 90% körülről március végére 35% körülre leapadni a tárolók átlagos töltöttsége, márpedig most egyáltalán nem tűnik biztosnak, hogy nagy volumenű orosz gázszállítások zavartalanul érkeznek majd Európába a tél során.

Ez pedig igencsak belerondíthat abba a fenti képbe, főleg azokban az országokban, amelyekben sok gáz fogy és annak is jelentős része Oroszországból érkezik. Több ilyen ország is van, például Németország, Olaszország, Ausztria, Szlovákia és Magyarország is ezek közé tartozik.

Ahhoz, hogy jobban átlássuk, mely tagállamok hogyan állnak most a tárolótöltöttség terén, érdemes előbb azt megnézi, hogy egyáltalán kik a nagy játékosok ezen a piacon, (nyilván a tároló mérete az adott ország gázfogyasztásához igyekszik igazodni a legtöbb országban). Amint látjuk: messze a legnagyobb gáztároló kapacitással (245 TWh), illetve már betárolt gázzal (204 TWh) a németek rendelkeznek, aztán az olaszok, hollandok, franciák, osztrákok és mi következünk mindkét rangsorban.

Magyarországon vannak tehát a hatodik legnagyobb gáztároló kapacitások, illetve a már letárolt gázmennyiség az egész EU-ban.

Magyarország esetén az összesített gáztárolói kapacitás 67,7 TWh, a jelenleg már betárolt gázmennyiség 42,5 TWh és ebből adódik az, hogy jelenleg a tárolói töltöttségünk 62,8%-os, ami egyébként csak minimálisan haladja meg az elmúlt 10 év átlagát, de közben az is látszik, hogy május óta rendületlenül, a 10 éves átlagos tempónál jóval gyorsabban telnek a tárolóink.

Amint korábbi elemzésünkben körbejártuk: Magyarországon öt föld alatti gáztároló van, amelyekből a stratégiai tároló szerepét a Szőreg-1 nevű tároló tölti be. Itt 72,6%-ra emelkedett a tárolói töltöttség, és amint látjuk: ez jócskán elmarad az elmúlt 10 év ilyenkor szokásos átlagos töltöttségtől (85,7%).

A többi négy föld alatti tároló kereskedelmi célú tárolóként használatos, és ezekre csak együttesen van adatunk, amely azt mutatja, hogy itt 58,7%-os az átlagos töltöttségi szint, ami az elmúlt hónapok gyors ütemű feltöltése miatt már meghaladja a 10 éves átlagot (51%).

A fogyasztásarányos betárolás nagyon fontos

A fenti uniós tárolói rangsor már érzékeltette, hogy mely tagállamokban vannak egyáltalán jelentős tárolói kapacitások és betárolt gáz, de elfedi a lényeget, mégpedig azt, hogy a betárolt mennyiség hogyan aránylik az adott országban jellemző gázfogyasztáshoz, mert ez számít igazán. Amint a fenti uniós rangsor is érzékelteti: Magyarországon a gazdaságunk méretéhez képest jelentősek a gáztárolói kapacitások, amelyek látszólag alacsony arányban, "csak" 62,8%-ban vannak feltöltve, de éppen ebből adódik az, hogy amint az alábbi ábrán láthatjuk:

A Magyarországon betárolt gázmennyiség a tavalyi éves gázfogyasztásnak már a 36,3%-át jelenti, ami az ötödik legmagasabb arány a tagállamok között.

A legjobban a lettek, az osztrákok, a szlovákok és a csehek állnak, míg a legrosszabbul a tengerparttal rendelkező tagállamok, de számukra biztonságot jelent az, hogy vízi úton könnyebben lehet cseppfolyósított gázszállítmányokat (LNG) intézni.

Megvan a 35%-os magyar mérföldkő a fogyasztásarányos betárolásban

A fenti rangsor kapcsán érdemes emlékeztetni rá, hogy Magyarországnak csak november elsejére kellett volna elérnie a legalább 35%-os töltöttségi szintet az elmúlt öt évi átlagos gázfogyasztás alapján az uniós gáztárolói rendelet nyomán, de ezt már mostanra sikerült elérni – ahogy azt keddi közleményében a Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal is kiemelte. A MEKH adatai szerint augusztus 25-re az öt magyarországi gáztárolóba 3,88 milliárd köbméter földgázt tároltak be, ami 226,7 millió köbméterrel volt több az unió által november 1-jére előírt mennyiségnél.

Azóta folytatódott a betárolás és amint a közlemény is megjegyzi és az alábbi ábránk is mutatja:

jelenleg már az elmúlt 5 évi magyar átlagos gázfogyasztás több, mint 37%-a van betárolva, ami egyébként a tagállamok között a negyedik legmagasabb arány, illetve az éves lakossági fogyasztás 98% százalékára elegendő.

Az alábbi ábra egyúttal arra is rámutat, hogy az elmúlt években mindig jobban álltunk a fogyasztásarányos betárolás kapcsán, mint most, igaz az elmúlt években pont nagyon magas volt különböző okok miatt a betárolt gázmennyiség (pl. lejáró orosz szerződés lehívásából adódó kötelezettségek, koronavírus miatt visszaeső fogyasztás, stb.)

111 napnyi töltöttség – Mire lenne ez elég?

Érdemes még mélyebben vizsgálni, hogy a Magyarországon már betárolt gázmennyiség mit jelent az előttünk álló tél kapcsán. Megnéztük, hogy az előző évek téli időszakaiban (októbertől március végéig) naponta átlagosan mennyi gázt használt fel Magyarország és ez alapján mit lehet most mondani a jelenleg betárolt gáz mennyiségéről. Mindig öt éves átlagokról beszélünk, hogy egy-egy hidegebb, vagy enyhébb tél hatását ki lehessen szűrni. Amint láthatjuk: a

Az előző öt tél alapján jelenleg 111 átlagos téli napra elegendő a betárolt gázmennyiség, ami 27 nappal alacsonyabb, mint az elmúlt öt év ilyenkor szokásos átlaga.

Amint fent jeleztük: az elmúlt években voltak nagyon magas betárolással jellemzett időszakok, így ez az elmúlt öt év átlagát is felfelé torzítja, amihez képest most érthető, hogy el vagyunk maradva. A fenti ábrán a vastag piros vonal meredeksége arra utal, hogy október elejére 140 nap közelébe emelkedhet a betárolt mennyiség és ha tegyük fel akkor teljesen leállnának az orosz szállítások (nem számolunk ezzel, sőt a Török Áramlaton keresztül Bulgárián és Szerbián keresztül éppen a zavartalanul maradó szállításokra számítunk, részben egy újonnan megkötendő orosz gázszerződés miatt) és semmilyen más forrásból sem kapnánk gázt, akkor

egy ilyen szélsőségesen negatív forgatókönyv esetén is a betárolt gázkészletek több, mint négy hónapnyi átlagos gázfogyasztást fedeznének, azaz akár február közepéig ki lehetne velük húzni.

Nyilván közben a gázfelhasználás dinamikusan alkalmazkodna egy ilyen akut helyzethez (akár hatósági döntések nyomán, akár a magas gázárak miatt egyébként is leálló cégek, iparágak következtében), így ez az időszak egyre inkább kitolódna a tavasz felé. Emiatt még egy ilyen extrém forgatókönyv esetén is az körvonalazódik jelenleg, hogy a téli hónapokban bizonyára lenne elegendő gáz a lakosság számára és jó eséllyel a többi gázfelhasználó felé sem kellene durva és tartós korlátozásokat elrendelni.

Mindez amellett lászik most, hogy Magyarországon a fogyasztásarányos betárolás 36% körül van, ami az ötödik legmagasabb a tagállamok között, így tehát ebből az is következik, hogy inkább más tagállamok vannak veszélyzónában a tél másik felét illető gázellátás terén, nem mi. A magas gázfelhasználás és a magas orosz gázfüggőség miatt itt elsősorban Németországra és Olaszországra kell gondolni.

A két héttel ezelőtti német gáztároló helyzetről és kilátásokról akkoriban írtunk egy átfogó elemzést, azóta a jelek szerint kezdenek lényegesen jobban állni a németek, mert rendületlenül szerzik be a gázt a piacon, ez is felhajtotta a tőzsdei árakat, másrészt esik a gázfelhasnálás sok cég egyre nagyobb terhei miatt. A vártnál jobb helyzetet a német hálózati szövetség elnöke, illetve a német kancellár is elismerte a legfrissebb hírek alapján:

Címlapkép forrása: Getty Images