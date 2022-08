Tízszer olcsóbb is lehet a klímával való fűtés, mint a gázfűtés

A kormány ígérete szerint hamarosan konkrét javaslatokkal is ösztönözni fogja a split klímával való fűtést, de a H tarifa alkalmazásával a levegő-levegő hőszivattyú már jelenleg is jóval olcsóbb megoldást kínál, mint a gázzal vagy egyéb elektromos berendezésekkel „normál” tarifáról történő fűtés, különösen akkor, ha a fogyasztás átlépi az átlagként meghatározott szintet. Annak, aki az előttünk álló télen így szeretné otthonát melegen tartani, érdemes mielőbb elindítania a H tarifa igénylését az áramszolgáltatónál.

Sokakat érint a téma

"Azon dolgozunk, hogy legyenek alternatív módszerek, amivel a gázfogyasztás csökkenthető, és akár az áram terhére bizonyos szolgáltatások kezelhetővé válnak.

A split klíma alapú fűtés olcsóbb és hatékonyabb, mint a gázzal való fűtés. Persze mi is tudjuk, hogy ezt még be kell szerelni.

Ebben fog segíteni a kormány konkrét javaslatokkal, annak érdekében, hogy az adott háztartás fogyasztása az átlag alá csökkenjen, és így ne emelkedjen a rezsije" - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter augusztus 23-án a kormányülés után tartott Kormányinfón. Elmondása szerint a split klímával való fűtés ösztönzése lesz az egyik eleme a konkrét javaslatokat tartalmazó, szeptember első felében ismertetendő csomagnak.

A felvetés a lakosság jelentős részét érintheti Magyarországon: a hazai lakásállomány közel háromnegyede fogyaszt vezetékes gázt, és a légkondicionálók száma is gyorsan növekszik, a 2020-ban már minden hetedik itthoni háztartásban működő berendezések zöme pedig valószínűleg split klíma. Erre tekintettel mostani cikkünkben igyekszünk összegyűjteni a válaszokat a témával kapcsolatban felmerülő legalapvetőbb kérdésekre.

Tényleg olcsóbb?

Az első, leginkább kézenfekvő felvetés az, hogy valóban olcsóbb és hatékonyabb-e split klímával fűteni mint gázzal? Hogyan viszonyul egymáshoz a két megoldás költségek tekintetében hasonló paraméterekkel rendelkező, például átlagos méretű ingatlanok esetében?

Az első kérdésre a rövid válasz igen, de a bővebb válaszhoz érdemes beidézni az 1 kWh fűtési energia előállítási költségeit bemutató táblázatot is. Hangsúlyozandó, hogy a táblázat utolsó oszlopának értékeit a minimális split klíma hatásfokkal (3,4 SCOP) számoltuk, jellemzően ennél jóval magasabb, akár 4-5-ös SCOP értékkel is számolhatunk.

A rendkívül hatékony hőszivattyús megoldás sajátossága, hogy 1 kWh villamosáramból 1 kWh hőenergiát ad és a külső környezetből még hozzátesz 3-4 kWh-nyi hőenergiát. Így érünk el összesen 4-5 kWh-nyi hasznos fűtési energiát.

Tehát 1 kWh villamos áram 70 forintos megvásárlásával 4-5 kWh-nyi hőenergiát állítunk elő,

így a valós energiaköltségünk körülbelül 17 forintra csökken kWh-nként. Ráadásul, ha a berendezés hatásfoka megengedi a H tarifa igénylését, akkor 1 kWh villamos áram csak 23 forintba fog kerülni, és a belőle előállított hőenergia ára csupán 6 forint/kWh körül alakul majd - fejtette ki korábbi cikkünkben Pál Péter, a Re-Energy ügyvezető igazgatója.

Ennek eléréséhez sem kell azonban rögtön szétbontani az egész házat, nem kell mindent lecserélni a lakásunkban, házunkban. A split klíma ugyanis egy hőszivattyú. Tehát ha olyan split klímánk van, vagy olyat szereltetünk be, amely tud fűteni is, akkor télen ez kiválthatja a gázfűtést a legtöbb helyiségben. Csak azokat a területeket kell gázzal fűteni, ahová nem ér el a split klíma hatása. Így már jelentősen tudjuk a gázfogyasztást csökkenteni, hogy ne lépjük át a meghatározott havi korlátot.

Az olcsóbb árammal fűtünk a drágább gáz helyett

- hangsúlyozta a szakértő.

Az alábbi konkrét példát a Daikin Hungary mintaszámítása alapján mutatjuk be. E szerint egy 80 négyzetméteres, három gázkonvektorral fűtött, évi 2200 köbméter gázfogyasztású lakás esetében a fűtési számla évi több mint 530 ezer forint lesz. Ezzel szemben egy három beltéri és egy kültéri egységből álló levegős hőszivattyú készülék ára mintegy 1 millió forint, a telepítése közel 400 000 forint, a H tarifa kiépítése pedig szintén legalább 3-400 ezer forint. Az így létrejött, 1,7 millió forintos beruházással kiépített új fűtési rendszer évi mintegy 75 000 forint mellett üzemeltethető, vagyis a főzési, melegvíz-előállítási gázfogyasztás nélkül

évi mintegy 400 ezer forintos megtakarítást jelent a gázkonvektorhoz képest.

A jelenlegi áram- és gázárakkal számolva ez a beruházás mintegy négy év alatt megtérül.

Hogyan érdemes klímával fűteni? Mely fő szempontokat érdemes mérlegelni?

A gázról split klíma fűtésre váltást fontolgató háztartásoknak elsősorban azt érdemes mérlegelniük, majd ennek alapján dönteniük, hogy pontosan mennyi a ház gázfogyasztása és hogy belefér-e a kedvezményes átlagfogyasztás alatti díjszabásba. Az ingatlan gázfogyasztását nagyban meghatározza annak energetikai állapota, mindenekelőtt a szigeteltsége és a külső nyílászárók állapota. Azonos méretű ingatlanok fűtési igényei jelentősen eltérhetnek azok felújítási állapotának függvényében.

Az alábbiakban egy 80 négyzetméteres lakásra vonatkoztatva mutatunk be néhány jellegzetes esetet, illetve az éves fűtési költségeket:

Nem szigetelt, régi nyílászárós ingatlan: ez esetben a lakás fűtési költsége földgázzal 550 ezer forint körül alakul, körülbelül 50 watt/légköbméteres fűtési igénnyel számolva. Nem szigetelt ingatlan nyílászárócsere után: a lakás gázzal történő fűtése esetén a fűtési költség 285 ezer forint körül alakul, 30-40 watt/légköbméteres fűtési igény mellett. Szigetelt ingatlan, nyílászárócsere után: a lakás földgázzal való fűtésének költsége mintegy 160 ezer forint, a fűtési igény 20-30 watt/légköbméter.

Egy átlagosnak mondható méretű, 80-100 négyzetméteres szigetelt ház fűtési hőenergia igénye 8,1 kW, és jellemzően 1 nappali és 3 szoba az, amit fűteni kell. Ebben az esetben a Daikin szakértői egy 4-es Multit javasolnak megoldásul, 1 kültéri egységgel, 3 darab 2 kW-os egységgel a szobákba és egy 5 kW-os egységgel a nappaliba, vagy páros alkalmazásokkal több kültéri egységgel. Ezek bekerülési költsége telepítéssel együtt 2 millió forint körül kezdődik, amihez hozzáadódnak még a H tarifa igénylésének és kiépítésének költségei, míg üzemeltetési költségben körülbelül 70-80 ezer forinttal lehet számolni a fűtési szezonban.

Milyen esetben, mikor működtethető H tarifáról a split klíma?

Amint a fentiekből is kiderül, a split klíma a kedvezményes, kifejezetten a hőszivattyúval való fűtésre kínált úgynevezett H tarifával is működtethető, amennyiben szezonális fűtési jósági foka, az úgynevezett SCOP érték (lényegében hatásfoka) eléri a minimális 3,4 értéket. Ezt ma már a legtöbb típus teljesíti, így az üzemeltetési költségek a H tarifa alkalmazásával is csökkenthetők. A H tarifa különálló mérőórája október 15. és április 15. között kedvezményes tarifával számol, az április 16. és október 14. közötti időszakban pedig a normál A1 tarifával. A korábban hőszivattyúkhoz igényelhető GEO tarifától eltérően a H tarifa a kedvezményes időszakon belül folyamatosan rendelkezésre áll (újonnan ma már nem lehet GEO tarifát igényelni).

Melyek a H tarifa igénylés kapcsán a főbb tudnivalók?

A H tarifát a területileg illetékes villamos energia elosztói engedélyesnél (áramszolgáltatónál) lehet igényelni, igénylő adatlap kitöltésével.

A kapcsolódó költségeket nehéz pontosan meghatározni, mivel ezek egyebek mellett attól is függenek, hogy kell-e hálózatot bővíteni vagy villanyórát cserélni. A Daikon szakemberei általánosságban 4-500 ezer forintra becsülik a költségeket, hangsúlyozva, hogy az összeg emelkedhet, függően a szükséges szerelői költségektől. Önmagában ugyanis a H tarifa igénylése még nem feltétlen elegendő a hőszivattyúk bekötéséhez. Egyrészt szükség lehet a hálózati teljesítményt bővíteni 32 amperra, ami további 150-160 ezer forint költséggel járhat. Másrészt meg kell vizsgálni, hogy az ingatlan kábelezése megfelelő-e, hiszen például a régi alumínium kábelekre nem kötik rá a szerelők a klímát. Harmadrészt szükség lehet a mérőóraszekrény cseréjére, illetve egy új mérőórára, ami további több százezer forintos költséget jelenthet.

Mindemellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a folyamat az igényléstől a kiépítésig a társaság tapasztalatai, illetve lakossági visszajelzések alapján akár heteket, hónapokat is igénybe vehet.

Hogyan alakul a split klíma iránti hazai kereslet és ellátás, van-e elegendő kínálat, kell-e várakozni?

A kereslet és az érdeklődés növekedését mind a levegő-levegő (split klímák), mind a levegő-víz hőszivattyúk iránt erőteljesen érzékelik a Daikin márkaboltban és a viszonteladói partnerhálózatban is. A társaság tapasztalatai szerint

a rezsiárak változásának bejelentése után átlagosan hatszor többen érdeklődtek a levegő-víz hőszivattyús megoldások iránt 2022 júliusában,

mint az előző év ugyanezen hónapjában. A megnövekedett kereslet azért is számít kiugrónak, mivel az eddigi években júliusban a megkeresések legnagyobb része – közel háromnegyede – a klímák, vagyis a levegő-levegő hőszivattyúk és a hűtési megoldások iránt mutatkozott. Ehhez képest most többen érdeklődnek a vizes hőszivattyúkkal kapcsolatban, aki pedig klímát szeretne, az 99 százalékban már nem a hűtési, hanem a fűtési igényt említi. Az érdeklődők mintegy fele az otthonfelújítási támogatást is szeretné igénybe venni az új készülékek telepítéséhez.

A termelés és szállítás folyamatos, de a hirtelen megnövekedett igények miatt a Daikinnál jellemzően csak levegő-levegő hőszivattyúkat tudnak raktárról azonnal szálíltani.

A levegő-víz hőszivattyúkra típus és méret függvényében akár 3-9 hónapot is várni kell,

míg a korábbi, rendeléstől számított kéthetes telepítési időt jelenleg inkább 3 hét alatt tudják teljesíteni a Daikin Márkaboltban. A vásárlás során arra is érdemes számítani, hogy az alapanyagok drágulása és a forint elmúlt időszakban történt gyengülése miatt más termékekhez hasonlóan a hőszivattyúk, így a split klímák ára is emelkedett és emelkedni fog.

Milyen eszköz működtethető H tarifáról?

A H tarifa kifejezetten a hőszivattyúkhoz és a megújuló energiforrásokhoz kiépített rendszerekhez használható tarifa. 2010. április 16. óta igényelhető az egyetemes áramszolgáltatás keretein belül, és azért hozták létre, hogy kedvezményes tarifával lehessen működtetni a hőszivattyúkat és a megújuló energiforrásokból, például a napenergiából kiépített fűtési rendszereket. A keringető szivattyúk, kompresszorok vagy hőszivattyúk üzemeltetése tehát innen a leggazdaságosabb, ezért ezen rendszerek telepítésekor érdemes megfontolni a H tarifa választását is.

A H tarifa legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető egész évben: csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe, viszont a Geo tarifával szemben ez egész nap, 24 órában a rendelkezésünkre áll. A H tarifa akár a B típusú, éjszakai, vezérelt áram mellé is igényelhető, viszont a bekötést csak regisztrált szerelő végezheti el és a bekötés során egy külön mérőt kell majd felszerelni, mivel nem leválasztható, külön mérhető áramkörre szükséges bekötni, egy kéttarifás mérő segítségével – olvasható az E.On oldalán.

