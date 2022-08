Tárgyalnak a magyar-ukrán áramkereskedelemről, de nem ez fogja leszorítani az árakat

Folynak a tárgyalások a magyar-ukrán áramkereskedelem feltételeiről, de a magyar átvitelirendszer-irányító szerint csak az uniós szabályzatoknak és irányelveknek megfelelő aukciós eljárás bevezetése esetén indítható el a kereskedelmi forgalom a magyar-ukrán határmetszéken, ahogyan ez más magyar határszakaszon is történik. A társaság szerint így nem alkalmazható az a korábbi kapacitáskiosztási gyakorlat sem, amelyre egyébként átmenetileg a szlovák-ukrán és román-ukrán határokon is támaszkodnak. A Mavir közlése szerint az ukrán fél 2-3 hónapos átfutási időt jelölt meg az eljárás legkorábbi bevezetésére.

Az ukrán-moldáv rendszer kontinentális európai rendszerhez történő vészhelyzeti szinkron csatlakoztatása után, ukrán kérésre május elején megkezdődött a kereskedelmi forgalom feltételeinek vizsgálata és egyeztetése, ennek a folyamatnak pedig a Mavir ZRt. is aktív résztvevője - közölte a Mavir közleményben, részben a 444.hu cikkére reagálva. A társaság egyébként az említett, szintén ukrán és moldáv kérésre sikeresen végrehajtott, gyorsított ütemű vészhelyzeti szinkronkapcsolódásban kulcsszereplőként vett részt, mivel a magyar villamosenergia-rendszer átviteli hálózati kapcsolata a legerősebb Ukrajnával.

Mostani közleményében a Mavir hangsúlyozta,

az Ukrajnából kiszállítható, szabad kereskedelmi kapacitást az európai rendszerirányítók, az ellátásbiztonsági szempontok alapján, közösen határozzák meg.

Ezeknek a kapacitásoknak az egyes határokon történő elosztásáról is közös megállapodás születik. Az egyes határokon történő szállítások kereskedelmi feltételeit kétoldalú megállapodásokban rögzítik. A magyar és az ukrán rendszerirányító között folynak ezek az egyeztetések, a kereskedelmi forgalom várhatóan 2-3 hónapon belül indulhat meg.

A kereskedelmi üzem megkezdéséhez a veszélyhelyzeti csatlakozást követően, az ukrán oldalon lengéscsillapításra alkalmas eszközök telepítésére volt szükség, az ukránoknak be kellett kapcsolódniuk a közös üzembiztonsági számításokba, illetve meg kellett kezdeni az átviteli kapacitások meghatározására és elosztására vonatkozó folyamatok kialakítását. Tekintve, hogy ilyen folyamatok kialakítása több hónapot, illetve egyes esetekben éveket vehet igénybe, a rendszerirányítók a fokozatos, de mérsékelt emelés elvét figyelembe véve határozzák meg a mindenkori kereskedelmi limit értékét, ami jelenleg 250 megawatt.

Valamennyi, az ukrán-moldáv villamosenergia rendszerrel fizikai összeköttetésben lévő uniós tagország ezen osztozik, így Magyarországra ebből mintegy 80 MW jutna.

A kereskedések újabb határmetszéken történő elindítása ezt az értéket nem növeli. Sőt, az áramlásalapú piacösszekapcsolásnak köszönhetően az Ukrajnából bármely uniós országba érkező villamos energia az európai belső piacon hasznosul, és így a magyar piacra már most is eljuthat - emelte ki a Mavir.

Amennyiben az ukrán fél teljesíti az uniós szabályzatokban és irányelvekben foglalt feltételeket, akkor nagyobb kapacitások allokálása is elképzelhető, azonban ennek mértéke jelenleg nem meghatározható. A mindenkori aktuális hálózati helyzet (karbantartások, üzemzavarok) függvényében a kiosztható kereskedelmi kapacitás rövidebb időtávon és időszakosan bármikor csökkenhet.

A Mavir azt is fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a kezdetektől azt az álláspontot képviseli, hogy – ellentétben a korábbi kapacitáskiosztási gyakorlattal, amely most a szlovák és román határokon is átmenetileg alkalmazásra kerül - csak az uniós szabályzatoknak és irányelveknek megfelelő, átlátható, közös aukciós eljárás bevezetése esetén indítható el a kereskedelmi forgalom a magyar-ukrán határmetszéken.

Ehhez a technikai feltételek biztosításán túl, a közös eljárás szabályrendszerében is meg kell állapodni. A magyar átvitelirendszer-irányító az ukrán fél felé jelezte, hogy kész az eljárás lebonyolításának technikai hátterét azonnal biztosítani, valamint megküldte az eljárásra vonatkozó javaslatát az ukrán rendszerirányítónak. A Mavir azt is közölte,

az ukrán fél a nemzeti regulátor jóváhagyására vár, és 2-3 hónapos átfutási időt jelölt meg az eljárás legkorábbi bevezetésére.

A teljes export kapacitáson belül az ukrán-magyar határmetszéken elérhető szabad kereskedelmi kapacitás mértékét ma még nem lehet pontosan meghatározni, miután az ehhez szükséges rendszeres számítások feltételei jelenleg nem adottak - tették hozzá.

Címlapkép: Getty Images