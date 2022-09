Szép új tanév

A leszakadó pedagógusbérek és a pályán lévő pedagógusok túlterhelését tovább súlyosbító növekvő pedagógushiány miatt a feszültség a közoktatásban kezd drámai mértéket ölteni. A kormány szempontjából a jól megérdemelt politikai kockázatokat két dolog erősíti fel. Az első az, hogy valamilyen béremelésre jó esetben is csupán januártól kerülhet sor. Noha a teljesen elszabadult infláció miatt ömlenek az áfa-bevételek a költségvetésbe, a kormánynak nyilvánvalóan fontosabb a Vodafone magyar leányvállalatának felvásárlása, mint a pedagógusok bérének rendezése. Ráadásul a kormány beleragadt abba nettó füllentésen alapuló kommunikációs csapdába, hogy a pedagógusok bérének emelése a helyreállítási alaphoz való hozzáféréstől, végső soron tehát „Brüsszeltől” függ.

Mivel azonban ezek a pénzek legkorábban csak jövőre kezdhetnek el áradni, ősszel még nem várható olyan béremelés, ami legalább részben ellensúlyozná a fizetések értékvesztését.

A második kockázatokat növelő tényező egy paradoxon: a kormány maga fojtja le azokat a csatornákat, amelyek gyorsan levezethetnék a feszültséget. A pedagógus szakszervezetek és a pedagógusok egy jelentős része nagyon szeretne sztrájkolni, de a jogszerű sztrájk lehetőségét a kormány teljesen felszámolta. Maradnak tehát a tiltakozás egyéb formái, mint például a tüntetések vagy a polgári engedetlenség. Azt azonban már korábban megtanultuk, hogy egy pedagógus ellenállási mozgalom kifárasztása meglehetősen időigényes folyamat. (2016-ban Palkovics Lászlónak ehhez fél évnyi türelmes mellébeszélésre volt szüksége.) Bár ennek egyelőre nincs sok jele, ez különösen így lesz, ha a szakszervezetek és más a kormánnyal szembenálló szakmai szervezetek és hálózatok képesek lesznek valamilyen innovációval előállni.

Mindez a gyerekek és szülők szempontjából azt jelenti, hogy folytatódik az előző tanévekben már megszokott kínlódás: szinte kizárólag a közoktatás alapvető működési feltételeiről lesz szó, mint például, hogy van-e valaki, aki bemegy egy fűtött tanterembe órát tartani? Az oktatás minőségének hanyatlásáról, a gyerekek – minden gyerek! – romló életesélyeiről és az egyre döbbenetesebb mértéket öltő egyenlőtlenségekről viszont nem.

Aki még elfogadható oktatási színvonalat akar a gyereke számára és van rá pénze, az úgyis megtalálja azt önállóan.

A közoktatás „köznevelésnek” nevezett részében az annak irányítását megnyerő Belügyminisztérium központi tesztek sokaságával látja orvosolhatónak az abban felmerülő esetleges problémákat. A következő tanévben központi tanulói teljesítménymérések tömege zúdul majd az általános és középiskolákra. Az eddigi kompetenciaméréseket hatodik, nyolcadik és tizedik osztály végén szervezték meg, ezek most kiegészülnek tanév elejei „bemeneti” mérésekkel a negyedik, ötödik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamokon. Az egyelőre nem világos, hogy az új tesztekkel mit és hogyan fognak mérni, de mivel a mérési keretek és tesztek fejlesztése egy elég hosszú folyamat, valószínűleg az új mérések nem különböznek majd a már régóta működő kompetenciamérésektől.

A nagy rejtély inkább az, hogy ennek a tesztdömpingnek mi az értelme?

A tanulók szorgos tesztelésétől önmagában ugyanis nem változik semmi. A közpolitikai kérdés az, hogy mi történik a mérési eredményekkel? Elméletileg a tanulók teljesítményének mérése három értelmes célt szolgálhat. Az első a diagnózis: annak feltárása, hogy melyik tanuló mely területen igényel fejlesztést. Ha a tesztelést pedagógusok végeznék és ők értékelnék ki azonnal az eredményeket, akkor azonnali, a tanítási gyakorlatukban használható információhoz jutnának. Mivel a központi mérések feldolgozásának átfutási ideje legalább egy év, ez a cél nem képes teljesülni. A második az iskolákban zajló fejlesztés informálása, a problémák feltárásával az iskolák középtávú fejlesztési programjainak megalapozása és a fejlesztés eredményeinek nyomon követése. Mivel 2010 óta a magyar iskolákban semmi ilyesmi nem zajlik, s mert az iskolák az ehhez szükséges szakmai-szervezeti autonómia minimumával sem rendelkeznek, ez a cél sem jöhet szóba.

A harmadik és - ahogy azt egy hosszabb tanulmányban még a 2011-ben elkezdett államkonzervatív rendszerátalakítás előtt részletesen kifejtettem - a legbonyolultabb cél a szakmai elszámoltathatóság elvének érvényesítése. A tanulókkal szembeni elvárások teljesülésének vizsgálata nem méréssel, hanem vizsgákkal történik. A pedagógusokkal szembeni elvárások teljesülése nem értékelhető tesztekkel, mert a gyerekek kompetenciái nem az egyes pedagógusok, hanem az őket tanító összes pedagógus munkájának összegződő hatásaként fejlődnek. (A tanulói teszteredmények és a pedagógusok munkájának minősége között nincs rövidre zárható kapcsolat.) Marad tehát az egyes iskolák teljesítményének mérése, de az eredményeknek a jelenlegi bürokratikus és centralizált rendszerben kizárólag valamilyen adminisztratív büntető következménye lehet, aminek szakmailag megint csak semmi értelme.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a merőben értelmetlen módon megduplázott központi méréseknek az új tanévben kezdődő tobzódása a szokásos alibifoci része:

a kormány nem akar és nem képes valódi problémákat megoldani, ezért a szakmai ellenőrzéshez és a pedagógusok minősítéséhez hasonló értelmetlen és méregdrága üresjáratok számát gyarapítja. Más szavakkal: kormányzás helyett a kormányzás látszatát szolgáló politikai propaganda számára állít elő nyersanyagot. Ha ez valaki számára nem lenne világos, csak merengjen el azon, hogy vajon miért kell minden egyes állami gondozott gyerekkel az ég világon semmit nem mérő és erősen kétséges megbízhatóságú IQ teszteket kitöltetni?

Bár látszólag a felsőoktatási felvételi követelmények újra szabályozásának nincs sok köze a közoktatás tartalmi szabályozásához, valójában nagyon is van. A középiskolák ugyanis a mindenkori tantervek tartalmától teljesen függetlenül arra készítik fel a tanulókat, aminek a gyerekek továbbtanulási esélyei szempontjából nagy tétje van. Erre azért van módjuk, mert 2005 óta a felsőoktatásba való belépés követelményei mindenki számára egységesek és nyilvánosak, s e követelményeket mindmostanáig az érettségi vizsga alapjául szolgáló követelmények tartalmazták. Minden középiskolai pedagógus behatóan ismeri az érettségi követelményeket és a vizsgarendszert, a központi középiskolai tantervekbe viszont jellemzően csak azok kukkantanak bele, akiknek ezzel kapcsolatos adminisztratív teendőik vannak.

A felsőoktatásért felelős új minisztérium az új seprű lelkesedésével ezt a rendszert most meg fogja változtatni.

A változtatás – megint csak látszólag – nem jelentős, mert az ötszáz megszerezhető pontból csak száz pont megszerzésének követelményei rögzítését bízná az egyes felsőoktatási intézményekre, négyszáz pont továbbra is a korábbi tanulmányi eredménytől és az érettségi vizsgaeredményektől függ majd. Azonban éppen ez a plusz száz pont az, ami eldönti, hogy valaki bejuthat-e egy olyan tudományegyetemi programba, amelyben a felvétel versenyben dől el. Azok a felsőoktatási intézmények, melyek alig képesek feltölteni a férőhelyeiket, természetesen alibikövetelményeket támasztanak majd a plusz száz ponthoz. Így például nem kell attól tartanunk, hogy a pedagógusok következő generációja képes lesz az állami tankönyvek mellett idegen nyelvű szakirodalmat is használni.

A fővárosi egyetemek népszerű jogász, közgazdász, bölcsész vagy orvosi képzései szempontjából a középiskolák lehetősége arra, hogy a tanulókat felkészítsék a versenyben való helytállása, erősen beszűkül, mert egyetemenként különbözőek lesznek a felvételi szűrés kritériumai. Hosszabb távon az iskolák ehhez elméletileg részben alkalmazkodhatnának az oktatási kínálat személyre szabott gazdagításával, de erre pénz-, pedagógus- és időhiány miatt, s az ezek felhasználását meghatározó végtelenül túlszabályozó központi tantervek mellett semmi esély nincs.

Ha a középiskolák felsőoktatásba való belépésre felkészítő szerepe gyengül, akkor automatikusan felerősödik a családi háttér és a szülők anyagi erejének szerepe. Nagy változást ez persze nem okoz majd, mert a kormány bő évtizedes oktatáspolitikája már az előző évtized végére teljesen kiszorította a hátrányos helyzetű tanulókat a felsőoktatásból.

Végül a felvételi követelmények egységességének megszűnése és a belépési követelmények kontrolljának részleges visszaadása a felsőoktatási oktatói elitnek legyengíti a vizsgakövetelmények visszaható tartalmi szabályozó erejét. Más szavakkal: ha erősen csökken az érettségi vizsga tétje, például mert nem lesz szükség emelt szintű érettségire, jelentősen csökken majd a tanulók felkészítését szolgáló erőfeszítések intenzitása is. Hosszú távon ez csupán a minőség romlásához járulhat hozzá, rövid távon pedig ez az egész pakk garantáltan nem fogja növelni a felsőoktatásba bekerülők ma kórosan alacsony számát.

Tulajdonképpen szerencse, hogy a kormányzat irányítói között nincs senki, aki mindezt így képes lenne végig gondolni. Ha ugyanis lenne, minisztereink és államtitkáraink pont olyan szörnyű érzelmi állapotban kezdenék el az új tanévet, mint a pedagógusok. Egy lehangolt miniszter vagy államtitkár márpedig nem lenne képes szétsugározni azt az optimista világképet, ami – Hoffmann Rózsa hallhatatlan szavaival élve – ahhoz kell, hogy a közoktatásban mindenki az új tanévben is derűs rendben végezze a dolgát.

