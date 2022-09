Nagy Márton: támogatás kell a magyar kis- és középvállalkozásoknak az energiaválságban

Budapest Economic Forum 2022 Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az energiahelyzetről, a gazdaságpolitika előtt álló kihívásokról beszél a Budapest Economic Forumon.

Nemcsak a lakosság rezsicsökkentésének fenntartása, hanem az energiaintenzív iparágakban a sérülékeny kis- és középvállalatok támogatása is egyre fontosabbá válik

- írja Nagy Márton, hozzátéve: Ma már sok cég képtelen a fogyasztói árak emelésével kompenzálni az energiaköltségek emelkedését. Egyrészt ekkora áremelést már nem tud végrehajtani a piacon, másrészt ebben az esetben a kereslet visszaesésével is kalkulálnia kell. Nem jön ki a matek.

Az ezzel kapcsolatos csapdahelyzetet a Portfolio is részletesen elemezte:

Ahogy írtuk: az ősz két szempontból is új, súlyosabb helyzetet teremt a vállalatok számára. Az egyik, hogy az energiafelhasználás egy éven belül nem egyenletes, ősztől a megugró fogyasztás szállodákat, fürdőket, de akár irodákat, termelő üzemeket is ellehetetleníthet. A másik, hogy a gáz- és árampiacon a promt áron vásárlók mellett egy- és kétéves fix áras szerződésben lévők is bőven vannak, ami miatt az alkalmazkodás döcögős, és a kontraktus lejártával jön el az igazság pillanata. A gázév októberben, az áramév januárban kezdődik, tehát sok cég most szembesül majd azzal, hogy mennyire megemelkedtek az energiaárak.

Nagy Márton az írásában kitér arra is, hogy a európai energiatőzsdék rosszul működnek. Az árak rendkívül nagy volatilitás mellett emelkednek, amit súlyosbít, hogy a káoszba a világ spekulánsai is örömmel szállnak be. Segíti őket, hogy ilyen magas árak mellett a likviditás elapadt, és ma már egy kisebb vásárlással vagy eladással is befolyásolni lehet az árakat. Érdemes lenne tehát az energiatőzsdék felügyeletét megerősíteni és így a túlzott spekulá­ciót megakadályozni. A miniszter szerint akár a monetáris politika is beavatkozhatna, új beavatkozási területet nyitva ezzel.

Az Európai Központi Bank így beléphetne az energiapiacra, hogy javítsa a likviditást és interveniáljon. Az energiapiaci beavatkozást egy, a jegybankok által finanszírozott pénzügyi alap is végezhetné európai szinten.

Nagy Márton az energiahelyzetről és annak gazdasági hatásairól az Infó Rádióban is beszélt:

