Egyre biztosabb: a kilencvenes évek óta nem látott drágulás tart Magyarország felé

Beke Károly 2022. szeptember 07. 06:02

Várhatóan augusztusban is tovább emelkedett az infláció, az év végére pedig akár a 20 százalékot is elérheti a drágulás üteme, amire 1996 óta nem volt példa – vélekednek a Portfolio által megkérdezett elemzők. A szakértők többsége szerint továbbra is az árstopok fenntartásától függ, mikor tetőzik az infláció, de az igazi kérdés már inkább az, mennyivel emelkedik 20 százalék fölé a ráta.