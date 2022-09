Az energiaválság legsúlyosabb időszakában indulnak a bértárgyalások

A Portfolio információi szerint már elindultak a jövő évi bérekről szóló tárgyalások a munkáltatók és a munkavállalók között, de az elmúlt évekre jellemző „sima” bérmegállapodás aligha várható. A rezsiköltségek elszállása egyértelműen óvatosságra inti nemcsak a cégvezetőket, hanem a szakszervezeteket is. Az évtizedek óta nem látott infláció miatt néhány cégnél volt némi rugalmasság, és év közben is emeltek valamennyit a béreken egyszeri juttatásokkal és a cafeteria megemelésével, de többségében nem ez volt a jellemző.

Bár igények vannak, azért az elmúlt 30-40 évben nem volt jellemző a magyar gazdaságra, hogy év közben tovább emeltek volna a béreken, még akkor sem, ha magas volt az infláció

- mondta Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a Portfolio megkeresésére. „Néhány esetről tudunk, amikor a cégek egyszeri juttatásokkal, a cafeteria kibővítésével többletjövedelmet adtak a munkavállalóiknak, de azért nem ez a jellemző. A mikro- és kisvállalkozásoknál lévő bérhelyzetről nincs a szakszervezeteknek elegendő információjuk, de a cégek többségénél nem módosítottak év közben a fizetéseken” – adott helyzetképet a szakszervezeti vezető.

Minden a gázáraktól függ

Palkovics Imre szerint most minden a gázár illetve a gázellátás körül forog.

„Ha lesz gáz a következő hónapokban folyamatosan, és biztosított lesz a cégek energiaellátása, akkor a vállalkozások döntő többsége talpon marad, és ha eddig nyereséges volt, akár 15 százalékos béremelésre is képest lehet 2023-ban. Persze sok függ attól is, hogy milyen áron lesz elérhető a gáz. A többéves energiaszerződések miatt most még az ipari cégeknek nem szálltak el drámaian az energiaköltségeik, de ha tartósan 200 euró felett marad a földgáz megawattóránkénti ára, az már komoly problémákat okozhat” – értékelt Palkovics Imre. Azt is megjegyezte, hogy:

a bruttó 450 ezer forintos átlagbér szép összeg lenne, ha közben nem szabadult volna el az infláció.

„A béremelés nemcsak a dolgozók és családtagjaik életszínvonalának megőrzését szolgálja, hanem vállalati munkaerő árának újratermelési költségét is jelenti. Úgy gondoljuk, hogy azok az eddig nyereségesen működő vállalatok, amelyek a profitemelkedés mértéke alatt emelték eddig a béreket, még rendelkeznek elegendő tartalékokkal arra, hogy az infláció mértékében, vagy pár százalékkal afelett emeljék a jövő évi fizetéseket” – hangsúlyozta Palkovics Imre.

Szerinte a magáncégek többségénél ez lehetséges, a komoly gond az állami szférában, a több évre kötött bérmegállapodásokkal van.

Palkovics Imre szerint az állami szférában mindenképpen a bérek újratárgyalására lenne szükség, mert egy jóval kedvezőbb inflációs helyzetben történtek korábban az itt kötött bérmegállapodások. Komoly bérfeszültség van a mozdonyvezetőknél, a volánbusz dolgozóknál, a postásoknál és a víziközmű alkalmazottainál

A szakszervezeti vezető nyilatkozatát támasztja alá az, hogy a MÁV közleménye szerint annak ellenére van náluk sztrájkfenyegetettség, hogy a 2021-ben megkötött bérmegállapodás értelmében három év alatt összesen 15,5 százalékkal emelkednek a munkabérek. A MÁV-Volán-csoport 2021-ben 200 ezer forint SZÉP-kártya juttatást fizetett minden munkavállalónak, míg 2022-ben 10 százalékkal emelte, 2023-ban pedig további 5 százalékkal fogja emelni a munkabéreket.

A mozdonyvezetők havi átlagkeresete a MÁV-Volán-csoporton belül meghaladja a bruttó 800 ezer forintot. Csakhogy, az infláció gyakorlatilag 1 év alatt elvitte a 3 évre kialkudott béremelést.

Infláció + GDP-növekedés = béremelés?

Palkovics Imre azt is hozzátette, hogy a jövő évi infláció plusz a gazdasági növekedés mértékének megfelelő béremelés lenne a leginkább kedvező, de tisztában vannak azzal, hogy az energiaárak elszabadulása a cégeket is nagyon nehéz helyzetbe hozta.

Kapcsolódó cikkünk 2022. 09. 05. Csődhullám és megfizethetetlen árak jönnek Magyarországon

Ezért a szakszervezetek részéről is rugalmasabb tárgyalási hozzáállás várható majd, főleg a bajban lévő gazdasági területeken. Mindenki óvatos, mindenki aggódik az energiahelyzet miatt.

Szerinte az ipari, feldolgozóipari és a kereskedelmi cégek képesek lehetnek a jelentős, 15-20 százalékos jövő évi béremelési igények kitermelésére, de a mezőgazdaságban, az építőiparban vagy akár a vendéglátásban aligha várható érdemi jövedelememelkedés 2023-ra.

Címlapkép: Getty Images