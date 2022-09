Fuldoklik a rezsiszámlákban a vidéki Magyarország – A kormány segítségére várnak a városok

A lakosság és a vállalatok mellett az önkormányzatok számára is jelentős tehernövekedést jelentenek az elszálló energiaárak. Nem ritkán nyolc-tízszeres áram- és gázárakkal szembesülnek a helyhatóságok, melyet most ki kellene gazdálkodniuk. Egyelőre mindenki nagyban számolgatja, mennyivel nő a terhe a következő hónapokban, de a legtöbb városban már készülnek a válságforgatókönyvek, melyek intézmények összevonásáról vagy akár átmeneti bezárásáról szólnak. Az biztos, hogy az egész ország kemény tél elé néz ebből a szempontból.

Budapest Economic Forum 2022 Az energiaválság is kiemelt téma lesz a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján október 19-én. Foglalja le helyét már most!

Szinte naponta jön az újabb és újabb figyelmeztetés vidéki városvezetőktől arról, hogy nagyon nehezen fogják tudni kigazdálkodni a megemelkedett energiaköltségeket. Cser-Palkovics András székesfehérvári városvezető többször, részletesen nyilatkozott a megnövekedett költségekről, Érd alpolgármestere pedig egyenesen a város csődjét vetítette előre. Az egyre sorakozó városvezetői nyilatkozatok után a Portfolio megkereste a budapesti kerületeket és a legnépesebb magyar városokat a kérdéseivel. A fővárosi kerületek válaszait már feldolgoztuk egy cikkben, most jöjjenek a vidéki városok!

Sokszoros áremelkedéssel szembesülnek a városok

Nem csak a budapesti kerületek, hanem a vidéki önkormányzatok is egyre nehezebb helyzetben vannak, hiszen egycsapásra kellene nyolc-tízszeres energiaszámlákat kigazdálkodniuk azt követően, hogy kikerültek a kedvezményes tarifát kapók köréből. A fővárosban néhány helyhatóság már arról írt a Portfolionak küldött válaszában, hogy veszélybe kerülhet a 2023-as működésük ilyen energiaszámlák mellett, mindenki azt számolgatja, hogyan tud spórolni a rezsin. Hasonló a helyzet vidéken is a hozzánk érkezett válaszok alapján.

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért augusztustól!

Cegléden az idei év végéig mintegy 60 millió forintos extra teherrel számol az önkormányzat – árulta el kérdésünkre Csáky András polgármester. A teljes fűtési szezonban pedig ez az összeg 150-180 millió forint lehet, de az eddigi információk alapján jóval magasabb energiaszámla is elképzelhető.

Több százmillió forint lehet az extra teher Siófokon is, ahol például a közvilágítás költsége 2021-ben 183 millió forint volt, ezt az idén 560-640 millió forintra várja az önkormányzat. Ennek ellenére a Balaton-parti városban úgy számolnak, hogy az idén még ki tudják gazdálkodni a terheket, az energiaárak hosszabb távú alakulása lesz számukra kérdés.

A jelenlegi tudásunk es információnk alapján 450 millió lehet a becsült növekedés az idei év hátralevő részére vonatkozóan, 2023-ra az áram- es gázköltségek önkormányzati szintű emelkedése közel 2 milliárd forint lehet – válaszolta kérdésünkre a budaörsi önkormányzat.

A pápai önkormányzat intézményei 2021-ben 250 millió forint értékű energiát használtak fel, míg a sport- és kulturális intézményeket működtető két nonprofit gazdasági társaságunk összesen 50 milliót. Intézményeink esetében december 31-ig

az energetikai költségek esetében négyszeres költségnövekedésre számítunk, nonprofit gazdasági társaságaink a napokban kapott árajánlat alapján tizenkétszeres gázár-emelkedéssel néznek szembe

– válaszolta kérdésünkre Áldozó Tamás, Pápa polgármestere.

Sokszoros áremelkedéssel számol a váci önkormányzat is, ahol az elhanyagolt karbantartású és rossz energiastruktúrájú létesítményhelyzet miatt

minden intézmények válságos működtethetőség elé néz. A szociális, a művelődési, a sport és a közigazgatási feladatokkal foglalkozó intézmények további zavartalan működését alapjaiban kérdőjelezi meg a rezsiköltségek nagyságrendi növekedése

- hangsúlyozta a városvezetés.

Szigetszentmiklóson azzal kalkulálnak, hogy a jelenlegi árak mellett a település éves költségvetésének 70 százalékát elvihetik az energiaárak a fűtési szezonban. Ezt pedig az idén még „talán” ki tudják gazdálkodni, jövőre viszont támogatás nélkül nehéz lesz előteremteni rá a forrást.

Persze a naponta változó piaci árakat elnézve nehéz megbecsülni a pontos költségeket, Érden például most éves szinten 1-1,2 milliárd forintos pluszkiadással számolnak, de kiemelték, hogy lehetetlen pontosan kalkulálni.

Hajdúböszörményben sem folytatták még le a következő időszak közbeszerzéseit, de a városvezetés most azzal számol, hogy 2023-ban 800 millió-1 milliárd forint lehet a pluszkiadása az energiaárak miatt. Ezt a költséget állami támogatás nélkül csak az életminősíég jelentős romlásával tudnák kigazdálkodni.

Szolnokon úgy készülnek, hogy az idén 700 millió, 2023-ban pedig mintegy 2,7 milliárd forint lehet a város pluszkiadása – válaszolta kérdésünkre Szalay Ferenc polgármester. Hozzátette, hogy a folyamatosan változó gazdasági környezet miatt a hatásokat egyelőre csak becsülni lehet.

Kollégáihoz hasonlóan csak óvatos becslést tett Janiczak Dávid ózdi polgármester is, aki öt-hatszoros emelkedésre számít a rezsiköltségekben. Ez azokat az intézményeket sújtja a leginkább, ahol még nem került sor energiahatékonysági beruházásokra a városban. A városvezető úgy számol, hogy tartalékaiknak köszönhetően az idei évet ki tudják gazdálkodni, 2023-ban viszont mindenképp kormányzati segítségre lehet szükségük.

Sok önkormányzatnál pályázó sincs a közbeszerzésre

A megemelkedett összegű számlákon túl sok városnak az is nehézséget okoz, hogy a korábban egy-két évre kötött energiabeszerzésekkel szemben ma már senki nem jelentkezik a hasonló közbeszerzésekre, hiszen ilyen földgázárak mellett senki nem hajlandó előre szerződni. Így pedig az aktuális piaci áron kell beszerezniük az energiaforrásokat.

Az elmúlt hetekben több helyről is hallottunk olyan híreket, hogy a szolgáltatók nem szívesen szerződnek a hagyományosan késve fizetésbe eső állami és önkormányzati fogyasztókkal, mivel most a korábbinál is fontosabb lett számukra a számlák összegének időben történő behajtása.

A budaörsi önkormányzat például külön jelezte, hogy eredménytelen volt a nemrég kiírt közbeszerzésük, mivel egyetlen ajánlat sem érkezett, pedig kalkuláltak a magasabb árral. Ebben a helyzetben pedig nem tudnak mást tenni, mint újra kiírni a tendert, hátha lát valamelyik szolgáltató fantáziát benne és hajlandó lesz egy évre leszerződni az energiaszolgáltatásra.

A helyzetet nehezíti, hogy az érvényben lévő gázbeszerzési szerződés szeptember, a villamos áram szerződés az év végéig van érvényben. Mindkettő esetében pályázat kerül kiírásra. Ha sikerül beszállítóval új szerződést kötni, az esetben is kérdéses annak költsége – válaszolta kérdésünkre a váci önkormányzat. Vagyis egyelőre a pest megyei városban sem biztosak abban, hogy sikerül új szolgáltatót találni.

Viszonylag jó helyzetben lehet Eger, hiszen a városnak az év végéig, illetve jövő októberig érvényes villamosenergia, illetve gázszállítási szerződéssel rendelkezik – válaszolta az önkormányzat. Ugyanakkor már most azzal számolnak, hogy a jelenlegi árak mellett 2023-ban akár 5 milliárd forintos plusz terhük is lehet. Hasonló a helyzet Jászberényben is, ahol jövő októberig, illetve 2023 végéig tartanak a kétéves szerződések. Így nekik egyelőre csak az árfolyamból fakadó tehernövekedéssel kell számolni, ugyanis a szerződéseket 350 forintos euróárfolyamon kötötték tavaly.

Már készülnek a tervek a spórolásra

A budapesti kerületeknél is szóba került már, hogy egyelőre a legtöbb helyen a válságterveket dolgozzák ki, de végső esetben szóba kerülhet akár önkormányzati intézmények bezárása is. Sőt, vannak olyan települések, ahol például máris döntöttek a fürdők bezárásáról, mert a nyolc-tízszeres számlák mellett nem éri meg működtetni őket.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyrészt csökkentsük az energiafelhasználást, másrészt biztosítsuk az intézményeink működését – válaszolta a Portfolionak a ceglédi polgármester. Csáky András hozzátette, hogy elkészítették az energiagazdálkodási tervüket, illetve minden önkormányzati intézmény készített külön is hasonlót. Első lépésként minden intézményben energiatakarékos izzókat, lámpatesteket szerelnek fel, áttekintik a különböző intézmények fűtésrendszerét és ahol szükséges - amennyiben forrás fog rendelkezésre állni -, korszerűsítési beruházásokat végeznek.

Korlátozni kívánjuk a városban a díszkivilágításokat, a rendezvények nagyságától is visszalépünk, és amennyiben szükséges, természetesen különböző intézmények nyitvatartásában is változtatást fogunk eszközölni

– válaszolta Cegléd polgármestere.

Áttekintettük az összes benyújtott és elnyert pályázatot, ahol nem indult meg a beruházás, ott visszaadjuk a pályázatot és az így felszabaduló önrész összegeket önfenntartásra fordítjuk – emelte ki a siófoki önkormányzat. Hozzáteszik, hogy például egy 40 milliós pályázati forrásrészű klímavédelemhez kapcsolt pályázattal is így jártak el, melyhez 110 milliós önrészt vállaltak. Az így felszabadult önrészt a közvilágítás korszerűsítésre (LED-es izzócserék), valamint a kisebb hányadát fásításra fordítja a város.

Szintén Siófokon vezettek be létszámstopot az önkormányzati intézményeknél és a hivatalnál. Emellett szeptember eleje óta nincs portaszolgálat éjszaka az önkormányzat épületében, ez a lépés önmagában évente 8 millió forint megtakarítást jelent.

Valószínűleg a legnagyobb energiafogyasztású egri ingatlanok bezárására vagy nyitvatartásuk korlátozására fogunk kényszerülni

- vetítette előre a hevesi megyeszékhely.

A mostani energiaválság kihívásaira való reagálás jelenleg a legfontosabb az önkormányzat számára – emelte ki Budaörs. Ők ülönböző eszközökkel szeretnék csökkenteni a rezsiköltség emelkedése miatti terheket: elsősorban a takarékos gazdálkodás bevezetését tervezik, ezenfelül energiamegtakarítási beruházásokat (pl. világítás korszerűsítés) és alternatív energiaforrások kiépítését (napelem, geotermikus energia). Részben saját és nagyobb részben ESCO konstrukcióban. Intézmények bezárását egyelőre nem tervezik, de felkértek minden önkormányzati intézményt energiatakarékos működésre.

Pápán úgy számolnak, hogy a megnövekedett költségeket erre az évre még valószínűleg tudják fizetni, ennek azonban ára van: kapacitásokat, ezzel együtt bérköltségeket is csökkentenek, beruházásokat halasztanak el. A város három bölcsődéjéből egy telephelyet bezárnak, hét bölcsődénk esetében ugyancsak összevonást terveznek. A szociális intézményben nem tudnak telephelyet bezárni, ugyanakkor térítésidíj-emelést készítenek elő.

Kulturális- és sportlétesítményeink nyitvatartását korlátozzuk, esetenként egész épületeket zárunk be

- tette hozzá a pápai polgármester.

Az intézményeinket három csoportra osztottuk: az első a művelődési intézményeket jelenti, a második a sportlétesítményeket, a harmadik pedig az óvodákat, bölcsődét. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkerüljük ezen intézmények bezárást. Egyelőre az első és a második csoportba tartozó intézmények közül sem zártunk be egyet sem – válaszolta a Portfolio kérdésére Érd városvezetése.

Hódmezővásárhely viszonylag jó helyzetben van két vonatkozásban is: egyrészt vannak pénzügyi tartalékaik, melyekkel a legfontosabb beruházásaikat meg tudják valósítani, nem kell ezeket leállítani. Sőt, minden olyan beruházást gyorsított ütemben szeretnének végig vinni, amelyek például fűtéskorszerűsítést, energiatakarékos működést szolgálnak, másrészt a város jelentős részén termálvízzel fűtik, (pl. Városháza, strandfürdő, most tervezik egy óvodánk és egy bölcsődénk hálózatra kapcsolását) ezért ott nem képvisel jelentős részarányt a gáz felhasználása. Egyelőre – a fentiek miatt – jellemzően nem terveznek bezárást, de arról már folynak egyeztetések, hogy a kevés látogatószámmal rendelkező intézményeket (pl. galéria) okvetlenül szobahőmérsékletre kell-e fűteni – válaszolta a város vezetése.

A kormány segítségére várnak a bajban

Abban egyelőre nincs egyetértés az önkormányzatok között, mennyiben számíthatnak kormányzati segítségre. A többség nem gondolja, hogy jelentős költségvetési támogatásban részesülne, főleg úgy, hogy a kormány a szolidaritási adó megemelésével további terhet tett a városokra.

A sajtóban megjelent hírek szerint a kormány mintegy 96 milliárd forinttal növeli a jövő esztendőben az önkormányzatoknak szánt támogatást. Erről hivatalos információnk nincs, nem tudjuk, hogy milyen formában fog ez megvalósulni. Háttérinformációk szerint talán a szociális intézmények, bölcsődék, óvodák fognak kompenzációban részesülni – vetítette előre az optimista forgatókönyvet Cegléd polgármestere

Az energiaárak brutális drágulása a rezsicsökkentés kivezetésével könnyen olyan helyzetbe hozhatja a magyar önkormányzatokat, amelyet csupán saját erejükre támaszkodva aligha tudnak megoldani. A drágulás a jelenlegi információk, számok, árak és becslések szerint olyan mértékű lehet, hogy a többletköltségek egyes településeknél akár a teljes éves költségvetés csaknem felével is megnövelhetik a kényszerű energia-kiadásokat – válaszolta a miskolci önkormányzat.

Állami kompenzációra eddig sem számíthattunk. Jelenleg évi többmilliárdos nettó befizetői vagyunk a költségvetésnek: A 2022. évi szolidaritási hozzájárulás 3 milliárd forint, a 2023. évre számított összeg pedig 4 milliárd forint – hangsúlyozta a budaörsi önkormányzat.

Lengyel Róbert siófoki polgármester válasza szerint elengedhetetlen az állami szerepvállalás, ellenkező esetben ugyanis sok városban veszélybe kerülhet az alapfeladatok ellátása, a szociális háló fenntartása, illetve más nélkülözhetetlen szolgáltatások biztosítása.

Mindenképp várunk kormányzati támogatást, egész évre számítva a megnövekedett energiaárakat nem vagyunk képesek fizetni

- mondta kérdésünkre a pápai polgármester.

Vácon is úgy számolnak, hogy a település nem tudja önállóan kigazdálkodni a megnövekedett terheket, ezért annak függvényében, hogy kapnak-e bármilyen kompenzációt, több alternatívát is vizsgálnak az esetleges korlátozásokra. Már ebből is kitűnik, hogy számolnak kormányzati segítséggel, ennek érdekében már fel is vették a kapcsolatot a város parlamenti képviselőjével, Rétvári Bencével.

A szabadon felhasználható saját forrásaink eddig mindössze egy 250-300 millió forintos aszfaltozási programot tettek lehetővé évente. Ha ezt a programot teljes egészében leállítanánk, akkor sem tudnánk kormányzati segítség és/vagy intézménybezárások nélkül kigazdálkodni ezeket a plusz költségeket – emelte ki az érdi önkormányzat.

Energy Investment Forum 2022 - A MEKH szakmai támogatásával A magyar vállalatok és városok energiaellátása, az energiaválság hatásai is szóba kerülnek majd a Portfolio szakmai konferenciáján október 4-én. A rendezvényen szakértőkkel elemezzük az elszálló energiaárak hatásait, illetve a közeljövő kilátásait.

Elképzelhetetlennek tartom, hogy a sportszerető miniszterelnök végignézi, hogy sorban bezárnak az ország uszodái, sportcsarnokai, arénái. Márpedig központi segítség nélkül nem tudjuk kifűteni, nyitva tartani ezeket az intézményeket. Az Érd Aréna kiadásai például az egekbe ugrottak: a tavalyi utolsó békehónapokban 8 forint/Megajoule-t fizettünk az itt elhasznált gázért, ez az összeg most 30 forint felett van – emelte ki Csőzik László, a pest megyei város polgármestere.

Elsődlegesen abban számítunk a kormány segítségére, hogy legyen áram és gáz, illetve annak ára megfizethető legyen az önkormányzat számára. Emellett pályázati lehetőségekre várunk a geotermikus energiára való átállásban az önkormányzati intézmények számára – emelte ki Hajdúböszörmény vezetése.

Szentes polgármestere a Települési Önkormányzatok Szövetségén keresztül kezdeményezte a kormánynál a szervezet tagjainak valamilyen kárpótlását a megemelkedett energiaköltségek miatt – válaszolta a város önkormányzata. Azt ők is kiemelték, hogy jelenleg a teljes rezsiköltségre nincs meg a forrásuk, ötleteik vannak a spórolásra a nyitva tartás korlátozásával, telephelyek ideiglenes bezárásával.

Címlapkép: Shutterstock