Parragh László: a rendszerváltás óta nem látott sokkhatás érkezik

Egész Európa recesszió előtt áll, ami alól Magyarország sem tudja kivonni magát, de ezt tompítani kell – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke a rendszerváltás sokkjához hasonlítja a jelenlegi helyzetet. A kamara célja az, hogy minél kisebb legyen a recesszió mértéke, ezért az iparvállalatok, és a termelőkapacitások megmentésére van most szükség. Az MKIK elnöke a GVI előzetes felmérései alapján ismertette, hogy a vállalatok pesszimistává váltak a kilátások kapcsán. Ami az állam helyzetét illeti, ha nem érkeznek meg az EU-források, akkor Magyarországnak devizakötvényeket kell kibocsátania. Úgy véli, óvatos, ugyanakkor előretekintő költségvetési politikát kell folytatni ebben az időszakban, ráadásul a büdzsének nincs akkora mozgástere, hogy kiterjedt munkahelyvédelmi programokat jelentsen be. Parragh László szerint az energiaárak sokkja miatt elkerülhetetlen a munkanélküliség növekedése.

Az energiaválság súlyosabb lesz, mint amilyen a Covid-válság volt?

Ez egy más természetű válság. Sokkal inkább a rendszerváltás sokkhatásához hasonlítanám, amikor az egész magyar termelési struktúra, az iparpolitika kérdőjeleződött meg. Ma sok modern termelési területtel rendelkezünk az autóiparban, a vegyiparban, a gyógyszergyártásban. Ennek óriási az energiaigénye, és ha nem tudunk versenyképes áron energiát biztosítani ehhez, akkor komoly hátrányba kerülünk. Stabil energiabehozatalt hoztunk létre, de mi ezt csak csővezetéken tudjuk megtenni, nincs tengerpartunk, ahova tartályhajóval érkezhet az LNG, míg más országoknak ez is egy opció. Látni kell, hogy az energia árának a növekedése minden magyar makrofolyamatra negatív hatással van. Miután a külkereskedelmi mérleg jelentős hányada az energiaimport, így az teljesen felborult.

Ha nem javul a helyzet, akár a GDP 10%-a is lehet a fizetési mérleg hiánya. Ezt miként lehet kezelni?

Szerintem nem kellett volna idáig eljutni. A világgazdaság három ezrelékét állítja elő Magyarország, ezért nem csinálhatunk unortodox monetáris politikát. Azok a folyamatok, amiket ma látunk, már 3-4 éve elindultak, csak sokak számára a Covid-válság eltakarta azokat. Az MKIK már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet többek között a gazdasági szerkezetváltás szükségességre is. Az persze tudható, hogy ez nem megy egyik napról a másikra, ezért is sürgettük, hogy mihamarabb kezdődjenek meg az első lépések. Azt gondolom, hogy ezt a "dimenzióváltást" erősítette meg és gyorsította fel a koronavírus-válság, majd a mostani helyzet is ösztönzi az átállást. Visszatérve, ha az EU a nekünk járó forrásokat időben folyósítaná, akkor kezelni lehetne a mérleghiányt. Az is segítene, ha az ország megtakarításainak egy része euróban lenne, nagy gond, hogy ez nem így van. Számomra elképzelhetetlen, hogy kizárólag forintban finanszírozzuk magunkat. Összességében úgy látom, hogy ha rövid távon az Unió nem adja oda a nekünk járó forrásokat, az tovább nehezíti a magyar gazdaság helyzetét. Pozitív ugyanakkor, hogy erőteljes háttérmunka folyik a források mihamarabbi folyósítása érdekében. Lássunk azonban tisztán: az IMF nagyon erős amerikai befolyás alatt áll, kizárólag politika feltétekkel ad pénzt egyes országoknak, végül pedig ott van Kína, de akinek Kína eddig adott, az nagyon komoly árat fizetett érte a feltételeik miatt.

Akkor nem marad más, mint a devizakötvények eladása?

Igen, ezt már meg is tettük, és szükség lehet továbbiakra. Sajnos rosszkor kell majd megtennünk ezt a lépést a kedvezőtlen világgazdasági körülmények között. Magasabb kamattal és hosszú időre eladósodva kaphatjuk meg ezeket a forrásokat. Ha egy-két éve felvettünk volna olcsón, alacsony kamattal devizaforrást, 10 éves futamidőre, akkor nem lenne semmi gond, most minden rendben lenne – akkor azonban nem volt kellő és józan monetáris támogatása ennek. Most a legrosszabb időkben kell majd felvenni a hitelt, amikor a világban már nincs olcsó pénz.

Jön a recesszió?

Egész Európa előtt számos kihívás van. Az egyik kihívás valóban a gazdasági növekedés kérdése, a másik az infláció megfékezése, a harmadik a költségvetési hiány – illetve itthon ma már az ikerdeficit –, a negyedik a munkahelymegőrzés, ebből következik az ötödik, a vállalkozások életben maradásának kérdése. Szerintem egész Európa rosszul áll ebben. Azt kell eldönteni, hogy a növekedés támogatását vagy az infláció letörését választjuk. Ha csak az inflációra koncentrálunk, akkor bedől a növekedés, ha a növekedésre, akkor még jobban elszáll az infláció. Sajnos az árak emelkedése töretlen, az infláció szerkezete rossz, hiszen az energia- és az élelmiszerár növekedése duplája a fogyasztói árak átlagos növekedésének. Az inflációt egy dolog tudja letörni, mégpedig a kereslet csökkenése, a recesszió. Ez fog bekövetkezni. Ugyanakkor nekünk meg kell találni az egészséges egyensúlyt az inflációt féken tartó és a gazdasági visszaesést tartó gyeplők között és ügyesen kell mozgatni azokat.

Vannak javaslatai az MKIK-nak a recesszió ellen?

Egész Európa recesszió előtt áll, ami alól Magyarország sem tudja kivonni magát, fontos azonban azt is látni, hogy megfelelő eszköztár alkalmazásával tompítani is lehet. Ebben a helyzetben az MKIK azt javasolja, hogy ezt az egész világot érintő szerkezetváltást javunkra kell fordítani és továbbra is a növekedés helyreállítására kell fókuszálnunk. A technikai recessziót nem hiszem, hogy megússzuk, de a mély válságot el kell kerülni. Ha bezár egy gyár, elküldik az embereket, leamortizálódik egy üzem, azt szinte lehetetlen újraindítani. A működés megtartása a legfontosabb, ezért a Széchenyi Kártya Program jövője kulcskérdés. Az MKIK szerint a feldolgozóipart segíteni kell, fenntartva a likviditást, megteremtve a technolóigai átállás lehetőségeit, át kell térni a hatékonyabb és zöldebb energiafelhasználásra. Azt javasoljuk, hogy ehhez a megemelkedett működési költségeik, munkahelymegtartási törekvéseik állami támogatást kaphassanak, továbbá támogatott forrásokhoz juthassanak, hogy talpon tudjanak maradni. De fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a vállalás, azaz a szerkezetváltás, csak közös erővel valósulhat meg.

Sok kisebb cég is gondban van, a kereskedelemben, a szálláshely-szolgáltatásban, más szektorokban. Velük mi lesz? Lesz munkahelytámogatási program?

Azt kell eldönteni, hogy melyik ujjunkat harapjuk, de akárhogy döntünk a végén, valami úgy is fájni fog. Nem hiszem, hogy a magyar költségvetésnek - és ez nem magyar sajátosság - lesz arra pénze, hogy minden területnek kellő mértékű támogatást biztosítson, és nem is lehet ezt megoldani. Ha bezár az élményfürdő a drasztikusan megemelkedő energiaárak miatt, akkor nincs olyan állami támogatás, amivel a mellette lévő vendéglő nyitva tudna maradni. Azt sem hiszem, hogy annyi pénz lenne a munkahelyek megőrzésére a költségvetésben, hogy elkerüljük a munkanélküliség növekedését. Várhatóan sajnos erősen nőni fog a munkanélküliség, ezt már nem lehet elkerülni. Ez sem ördögtől való, hiszen tudjuk, hogy a gazdaság sohasem állandó, a konjunktúra és visszaesés időről időre váltakozik. Nekünk azért kell most dolgoznunk, hogy a lefelé ívelő szakaszt a leggyorsabban képesek legyünk megállítani, és visszatérhessünk az újbóli fellendüléshez.

A költségvetés ilyen nehéz helyzetben van?

A költségvetés állapota kétarcú, ugyanis az év első felében az erős gazdasági növekedés és az infláció miatt elképesztő mértékben nőttek a bevételek, de a kiadások is hasonló tendenciát mutattak. Az év második felében már a növekedés mértéke lassabb lesz, ezért nagyon-nagyon óvatos költségvetési politikát kell folytatni. A tervezés szempontjából el kell mondani, hogy ma még senki sem látja, miként alakul a jövő év. Nem tudjuk, milyen lesz a világgazdasági helyzet, az inflációs környezet, így az óvatosság nagyon is indokolt.

Ha mégis jósolni kellene, mekkora lesz az infláció? Reménykedhetünk némi javulásban?

Reménykedhetünk, mert az európai inflációs környezet is ezt mutatja. A bázishatás miatt nem lesz olyan magas az infláció üteme, mint az idei év végén várható. Vagyis, egy magas bázishoz képest látunk majd némiképp szebb számokat. Azonban sajnos egyelőre magas szinten marad majd az áremelkedés üteme. Semmi olyan folyamatot nem látok, ami miatt drasztikusan alacsony szintre süllyedne az infláció, a kialakuló recesszión kívül. A gáz- és az áramárak rekord közelében vannak, az olaj világpiaci ára csökkent, de még mindig magas, így az infláció sem süllyed vissza a megszokott alacsony szintre. Azaz tartósan be kell rendezkednünk a magasabb inflációs szintre.

Mi lesz a hitelezéssel? Számíthatunk lefagyásra?

Lefagyásra nem számítok, de konszolidációra igen. Ha azonban azt nézzük, hogy az elmúlt években milyen jelentős volt a hiteldinamika, ahhoz képest mindenképpen visszaesés várható. Egyre nagyobbak a recessziós félelmek, egyre kevesebben mernek beruházni, emiatt a hitelfelvétel szűkülni fog. Most az, aki azon gondolkodik, hogy nagyobb lakást venne, valószínűleg nem teszi meg. Az építőiparban zuhan a megrendelésállomány, pár hónap múlva ez az egyéb adatokon is látszik majd.

Mire számíthatnak az emberek a közelgő tél kapcsán?

Nagyon fontos, hogy a háztartásoknak is át kell gondolniuk az energia fogyasztásuk lehetséges mérséklését, ezen kívül technológiaváltásba, hatékonyabb fűtési rendszerekbe, nyílászárócserébe kellene most beruházniuk. Ez az az időszak, amikor a fogyasztásunkat leginkább ilyen irányba kell fordítaniuk. Ugyanakkor nagyon fontos lesz a szolidaritás kérdése is, mert sokan bajban lesznek. Ha a szomszéd országoknak nem lesz energiájuk, adnunk kell nekik. Rengeteg elesett ember lesz, akiken segíteni kell majd. Nagyon remélem, hogy nem lesz igazam, de sajnos nagy esély van arra, hogy komoly nehézségekkel nézünk majd szembe a télen. Erre az államnak is fel kell készülnie.

Számít az MKIK a cégeknél dominóhatásra?

A vállalatok egyre inkább számolnak azzal, hogy a partnereik késve fognak fizetni. A várakozások negatívak, de nem drámaiak. A fizetési késedelemre mindenki felkészül, létszámot nem bővítenek már, sőt, csökkenteni fognak. A megrendelésállomány növekedésével nem számolnak, beruházásokat, fejlesztéseket fognak vissza. Csak túl akarnak lenni ezen a nehéz időszakon.

A vasárnapi bezárás a kereskedelemben megoldaná a problémákat?

Szeretném leszögezni, hogy az MKIK-nak semmilyen javaslata nincs a vasárnapi nyitva tartás kapcsán. Mindenkinek magának kell eldönteni, hogy nyitva tart-e vasárnap, ahogyan ez a kérdés eddig is nyitva volt a cégek előtt. Egy plázának nagyon nehéz lenne bezárni, egy kistelepülésen lévő kisbolt viszont rugalmasan tud döntést hozni. Szerintem ebben a kérdésben is a piac szabályozza önmagát. Hihetetlen kihívást jelent a gazdasági helyzet kezelése, ezért sokan később nyitnak ki vagy korábban zárnak be, nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is. Ez nemcsak energia-, hanem munkaerőköltség kérdés is, a zárva tartással számos költségen lehet spórolni, igaz a bevétel elmaradása is vele jár. A kereskedelemben most mindenkinek spórolnia kell. Ha a döntéshozó kéri, akkor természetesen meg tudjuk kérdezni a vállalatokat, hogy nyitva vagy zárva szeretnének-e lenni vasárnap, de ilyen kérés nem érkezett.