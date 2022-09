Durva fenyegetés jött, teljesen elzárhatják a gázt az oroszok

Oroszország az "Ukrajna európai szövetségeseihez" vezető utolsó gázvezeték elvágásával fenyeget, miközben a hét hónapja tartó inváziója során elszenvedett katonai kudarcok közepette ukrán területek annektálására készül.

Moszkva elsöprő győzelemről adott hírt az orosz erők által jelenleg megszállt területeken tartott, sietve szervezett "népszavazásokon", ezt követően felkészül arra, hogy napokon belül annektálja a területeket. Az ENSZ érvénytelennek minősítette a szavazást, ahol beszámolók szerint az embereket időnként fegyverrel kényszerítették a voksolásra.

Legfrissebb háborús fejleményként

az állami Gazprom figyelmeztetett, hogy leállíthatja az Ukrajnán keresztül Nyugat-Európába irányuló gázszállítást,

az európai gázárak ennek köszönhetően az egekbe szöktek. Ez a hír azt követően érkezett, hogy szabotázsgyanú merült fel a Balti-tenger alatt húzódó, jelenleg leállított oroszországi Északi Áramlat gázvezetékekben felfedezett szivárgások miatt. "Ez egy jelzés Oroszországtól" - mondta Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a gyanús szivárgások apropóján.

Ez megmutatja, milyen eszközökhöz folyamodhatnak az oroszok, hogy még inkább destabilizálják Európát

Az energiaellátásra vonatkozó újabb figyelmeztetéssel, a további 300 000 katona behívásával és a nukleáris fegyverek bevetésére tett utalásokkal a Kreml egyértelmű jelét adja annak, hogy elkötelezett egy olyan konfliktus mellett, amelyet az Egyesült Államokban és Európában sokak szerint nem tud megnyerni, olvasható a Bloombergen. Eközben az ukrán erők folyamatosan szorítják vissza Oroszországot azon a területen, amelyet annektálni akar Moszkva.

Miután az elmúlt hónapokban csökkentette a gázszállításokat, Moszkva azt reméli, hogy még kilátástalanabb helyzetbe tudja hozni Európát az energiapiacon, a háború kitörése óta már így is rekordmagas energiaárakkal néz szembe a kontinens.

Az európai földgáz árának alakulása a holland TTF gáztőzsdén, forrás: theice.com

A legmagasabb jegyzések óta azonban jelentősen lejjebb került a földgáz és a kőolaj ára is, ellátásbiztonság tekintetében pedig úgy tűnik, hogy

kisebb-nagyobb nehézségek árán át fogja vészelni a telet az öreg kontinens.

A legfrissebb adatok szerint megközelíti az Európai Unió területén található föld alatti gáztárolók együttes töltöttsége a 90 százalékot, a mostani már felül is múlja az elmúlt 10 év ilyenkor szokásos átlagos töltöttségi szintjét és a feltöltési dinamika is valamivel meredekebben alakult a sokéves átlagnál. Az ábra alapján reális lehet, hogy november elejére a 90 százalékos töltöttségi szintet is elérje a közösség, noha ez a cél az idén elfogadott uniós gáztárolási rendelet alapján csak jövő novemberre lenne kötelező.

Címlapkép: Grassetto via Getty Images