Így élnek túl a magyar hotelek - története legnagyobb kihívása előtt a szállodaipar

Az energiaár-szárnyalásból adódó nehézségek már egy jó ideje sújtják a szállodaipart, de most kapcsoltak olyan fokozatba a költségemelkedések, hogy a hazai szállásadók történetük egyik legnagyobb piaci kihívására készülnek. A legnagyobb üzleti feladvány előtt a wellness szállodák vannak, mert ha nem működtetik a szaunáikat, gőzkabinjaikat és medencéiket, akkor joggal tehetik fel a kérdést a vendégek, hogy miért ott foglaljanak szállást. Ha viszont marad minden a régiben, akkor a wellness hotelek nem tudják kitermelni a megugró költségeiket. Nem marad más eszközük a hotelüzemeltetőknek, mint a vendégeket még el nem riasztó mértékű áremelés és az energiakorszerűsítési tervek maradéktalan megvalósítása. Mindezeket pedig úgy kellene menedzselniük, hogy közben a piacon tudjanak maradni. A pár hónapos bezárás egyáltalán nem csodafegyver, mert egy vendégeket nem fogadó hotelt is kell valamilyen mértékben fűteni, takarítani és persze foglalkoztatni a megmaradt személyzetet.

Wellness, vagy nem wellness? – Ez itt a kérdés

Sívó Roland, az AquaWorld Resort létesítményigazgatója a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy esetükben a fürdő üzemeltetése létfontosságú a szálloda szempontjából is. A várakozásokon felüli volt a nyári időszak számukra, de azt már ők is érzékelik, hogy drámaian romlott az energiapiaci helyzet. „A földgázzal szerencsénk van, mert még két évig van rögzített árú szerződésünk, amit még 2021-ben kötöttünk. Ez sem túl olcsó, mert a korábbi időszakhoz képest már így is 2,5-szeres árat fizetünk. A villanyáramnál is 3,5-szeres, már most a tarifánk, viszont csak év végéig van megállapodásunk, és most kell döntenünk arról, hogy felvállaljunk-e egy 10-szeres árat a mostani költségeinkhez képest” – jellemezte a helyzetet Sívó Roland.

Az AquaWorld Resort létesítményigazgatója szerint az energiaárakban már tavaly szeptemberben érződött, hogy komoly gond lesz. Az AquaWorld Resort-nál most még nincsenek nagyon rossz helyzetben, mert rekord árbevételt értek el júliusban és augusztusban. Rengeteg külföldi, leginkább izraeli vendégük volt, de sok cseh, osztrák, román, szerb és szlovák turista is felkereste a Budapest határában elhelyezkedő szállodakomplexumot. A szállás átlagárat jelentősen tudták emelni 2021-hez képest. A fürdő áraiban viszont messze nem volt ekkora drágulás. A fő oka ennek az, hogy itt a vendégek 90 százaléka magyar, ők pedig a jóval magasabb belépőket már nem fizetnék meg. Mindenesetre

az áremelés és a szálloda és a fürdő rekordforgalma is kellett ahhoz, hogy az árbevétel arányában a korábbi 9 százalékról 14 százalékra emelkedjenek „csak” az energiaköltségeik.

Októberre kész lesz az AquaWorld Resort-nak egy napelempark beruházása. Ezzel az áramszükségletük 10-12 százalékát tudják majd fedezni.

„Amint kevesebb a vendég szeptembertől, mi évek óta szakaszos üzemelésre állunk át. Minden élményelem elérhető a fürdőben, de nem egyszerre. Kedd délelőtt például nincs értelme kifűteni az összes szaunát, ha nincs annyi vendég. Bezárásban nem gondolkodunk, a költségek mérséklésében hiszünk, mert az AquaWorld Resort szállodai része a fürdő működtetése nélkül nem értelmezhető. Ráadásul a fürdő leállítása az amortizáció miatt jelentős többletkiadást okozhatna az újra nyitáskor. Elindult a konferenciaturizmus is, ami nálunk szintén jelentős bevételi tényező. A bizonytalan jövő ellenére mindegyik munkavállalónkat meg akarjuk tartani” – zárta gondolatait Sívó Roland, a szálloda létesítményigazgatója.

A Balatonnál újra jöhet a szezonális nyitva tartás

Rádóczy Andrea, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője nem volt túl optimista a következő időszakot illetően az elszabaduló energiaárak miatt.

Ez egy újabb csapás a szektorra, amely számos vállalkozás számára kilátástalan helyzetet eredményez.

Sajnálatosan kevés azon szállodák száma, akik 2021-ben szerződtek kétéves időtartamra. Akik ezt mégis megtették, azokat csak a rendszerhasználati díj emelkedése érinti. A többség azonban az idei évben már csak az 5-6, de nem ritka esetben akár 8-10 szeres áron kapott ajánlatot. Az utóbbi években mi szállodások, turisztikai szakemberek komoly erőfeszítéseket tettünk azért, hogy a Balatont négyévszakos desztinációvá tegyük. Ezért üzemeltek sokan már a téli hónapokban is. Most azonban újra a szezonális nyitva tartás lehet számukra a megoldás, amely egyértelműen munkahelyek megszűnését jelenti” – részletezte a helyzetet Rádóczy Andrea.

A szállodai szövetség balatoni régióvezetője, aki Balatonfüreden maga is wellness és konferencia szállodát irányít ügyvezetőként, úgy látja, hogy a wellness szolgáltatások korlátozása nem ideális megoldás. „A vendég pontosan azzal a céllal érkezik, hogy a szállodai wellness részlegen feltöltődjön. Nyilván minden üzemelő házban akad energia-megtakarítási lehetőség. Esetleg ezzel lehet némi költségcsökkentésre szert tenni, de korlátozni a fő profilt, nem feltétlenül a legjobb megoldás” – utalt a szállodai vezetők egyik nagy dilemmájára Rádóczy Andrea.

Ettől függetlenül több kollégája már jelezte, hogy kényszerzárásra készülnek. Több Balaton-környéki szállodánál arra lehet számítani, hogy november és március között, a fűtési szezon idejére, szüneteltetik az üzemelésüket. Nyílászárócserékkel, hőszivattyú beépítéssel, napelemek telepítésével kívánják megoldani a kialakult energiakrízis helyzetet. Ez már csak a következő télre jelenthet megoldást, és ezzel együtt rendkívüli mértékű pénzügyi ráfordítás kíván a költségek terén előremenekülő szállodáktól.

Amelyik szálloda nyitva marad, az emelkedő költségek mellett pillanatnyilag kereslet visszaeséssel is számolhat. A kihasználtság előrejelzés októberre 5-35 százalék közötti a nyitva tartó szállodák információi alapján - ez jelentősen a tavaly októberi előrejelzés alatt van. A megnövekedett üzemeltetési költségeket a szállodai szoba árak így már nem tudják lekövetni. Akciókat, árengedményeket várnának el a vendégek, de a jelenlegi helyzetben ez ésszerűtlen reakció lenne a szállodák részéről.

A szállodaláncok is igyekeznek visszafogni az energiagyeplőt

Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója megerősítette, hogy az energiaárak emelkedése őket is kritikusan érinti. „Ezért minden létező módon próbáljuk a kiadásokat ésszerűsíteni, a költségeket visszafogni. Keressük az azonnali, a közép- és hosszútávú megoldásokat az energiafelhasználás csökkentése érdekében. A folyamatos működésünkhöz szükséges szerződésekkel rendelkezünk, az ellátásunk ezáltal biztosított” – mondta a szállodalánc vezérigazgatója. Nem meglepő módon, a Danubius Hotelsnél is a wellness szolgáltatások számítanak az energiaköltségek Achilles-pontjainak.

A megszokott színvonalat és kínálatot fenntartani a költségnövekedések miatt, csak jelentős áremeléssel lehetne.

Jelenleg keressük azokat a megoldásokat, amelyek a kereslet-kínálat metszetében vannak. Célunk, hogy a vendégek által ebben a helyzetben elvárt színvonalat biztosítani tudjuk a megfelelő fizetőképes kereslet találkozásával. Ebben jelenleg mindkét fél rugalmasságára szükség van. A jelenlegi költségnövekedést már nem lehet 100 százalékban a szobaárakban érvényesíteni. A kérdés inkább most az, hogy a fizetési hajlandóság, a mindenkori kereslet mennyit tud a veszteségeinkből csökkenteni” – adott képet a jelenlegi, igencsak bonyolult piaci helyzetről Kovács Balázs.

Arra a kérdésre, hogy tervezik-e a vidéki hoteleik ideiglenes bezárását az energiaárak miatt, úgy válaszolt, hogy jelenleg minden eszközzel próbálják a kiadásaikat csökkenteni. A későbbi működésük nagymértékben függ az elkövetkezendő hetek eseményeitől, az energiaárak tényleges összegétől és változásaitól, a kormány intézkedéseitől, esetleges támogatásaitól és a várható kereslet alakulásától is. „Az adott helyzetben és körülmények között fogjuk meghozni a legésszerűbb döntéseket” – hangsúlyozta Kovács Balázs. A Danubius Hotels vezérigazgatója megjegyezte azt is, hogy az azonnali kiadások ésszerűsítésével és a költségek visszafogásával elérhető megtakarítás mértéke arányaiban eltörpül a várható kiadásokhoz képest. Hozzátette, hogy

„ha a jelenlegi, a két évvel ezelőttihez képest kb. 15-szörös gáz és villany árakkal kell nekimenni a fűtési szezonnak, akkor nincs az a beruházás vagy intézkedés, ami ezt rövidtávon kompenzálni tudná.

Ezért is vizsgálják közép és hosszútávon az energiakorszerűsítési lehetőségeiket. Energetikai beruházásokra kétségtelenül szükség lesz.” Nem meglepő módon a földgázkitettségét csökkentené a Danubius Hotels. A lehetőségekhez képest szeretnék ennél a szállodaláncnál az alkalmazottaikat megtartani, ebben nagymértékben számítanak az állam támogatására is.

A Hunguest Hotels Zrt.-től Labossa Lajos marketing és kommunikációs igazgató sem kertelt a nehézségeket illetően. „A jelenlegi energiaárak drámai mértékben befolyásolják a kiadási oldalt, a szállodaipar eddigi legsúlyosabb válságával néz szembe. Szállodaláncunk nagy kapacitású, 150-200 szobás, kiterjedt wellness részlegekkel rendelkező hoteleket üzemeltet, az épületek jelentős energiafelhasználással bírnak. A drasztikus energiaár-emelkedés már tavaly október óta sújtja az iparágat, már ekkor elkezdtük körültekintőbben monitorozni az energiafelhasználást az általunk üzemeltetett létesítményekben.

A Hunguest Hotelsnél már tavaly év végén fenntarthatósági és költséggazdálkodási okokból is hatékonyabb épületüzemeltetési eljárásokat vezettek be. Emellett 2022 elején elindították megújuló energia beruházási programjukat. „Két szállodánkra telepítettünk napelemet az első félévben, további projektek pedig előkészítési és engedélyeztetési fázisban vannak. Nagyszabású izzócsere programot indítottunk, korszerű LED izzókkal szereljük fel az általunk üzemeltetett fürdőket, ezzel is csökkentve az épületek áramigényét” – részletezte az eddigi energiaár-robbanás elleni harcukat Labossa Lajos.

Épületfelügyeleti rendszereket, korszerű szigetelőanyagokat építettek be a Hunguest Panoráma, a Hunguest BÁL Resort és a Hunguest Bük épületeibe.

Jól jönne az állami segítség

„A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége más társszervezetekkel karöltve jelezte a kormányzat felé, hogy ismét mentőövre van szükség a túléléshez. Konkrét segítség lehet, hogy pályázati támogatások induljanak el, megújuló energiafejlesztésekre, például a beruházások 50 százalékos mértékben, valamint a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás felfüggesztése. Örülnénk továbbá munkahelymegtartó támogatásnak, az energia rendszerhasználati díjak csökkentésének, de akár a SZÉP kártya turisztikai felhasználású ösztönzésének is, illetve egy belföldi és nemzetközi kampánynak a kereslet élénkítésére” – vázolt lehetséges kiutakat Radóczy Andrea, a szállodai szövetség balatoni régióvezetője.

Címlapkép: Getty Images