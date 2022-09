Nyolcéves csúcsra ugrott a magyar állam csődje elleni biztosítás ára

Az ország energiaellátása és költségvetése körüli befektetői aggodalmak hatására tegnap nyolcéves csúcsra ugrott a magyar állam következő 5 évi csődje elleni piaci biztosítás ára. Fontos, hogy ez még mindig nagyon alacsony, mindössze 15%-os kumulált csődvalószínűséget jelent a következő 5 évben gondolkodva.

A forint esésével párhuzamosan tegnap meglódult a magyar állam esetleges csődje elleni piaci biztosítás (Credit Default Swap, CDS) éves díja is: a tegnapi záróérték szerint 24 bázisponttal 227 bázispontra ugrott ez a díj, ami 2014 tavasza óta a legmagasabb értéknek számít. A tegnapi ugrás mögött leginkább két főbb piaci félelem állhat:

Az Északi Áramlat 1 és 2 körüli szabotázs nyomán tartós nehézségek látszanak az európai gázellátásban, ami fokozott gazdasági nehézségeket vetít előre mi régiónban is (jelenleg Magyarország már csak a Török Áramlaton keresztül, déli irányból tud direktben az oroszoktól gázhoz jutni, a hosszú távú szerződést is azon keresztül teljesítik az oroszok).

Elismerte tegnap a Pénzügyminisztérium: a magas gáz- és áramárakra hivatkozva kifizetési stopot rendelt el az összes minisztérium és állami intézmény számára néhány kivétel mellett.

A fentiek mellett a magyar CDS ár emelkedését tendenciájában szintén emeli az, hogy nem világos: hova futnak ki a magyar kormány és az Európai Bizottság közti jogállamisági viták, azaz a minap javasolt pénzügyi szankciókból végül mi lesz és utána mikor mennyi pénzhez juthat majd hozzá a magyar állam, hogy az például Magyarország nemzetközi tartalékait is emelni tudja. A minap Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős miniszter azt jelezte a Portfolio-nak: természetes, ha Orbán Viktor az EU-pénzek mellett más alternatívákban is gondolkodik, de ezzel együtt is az uniós megállapodás a nagy terv, igaz ők is jórészt csak a sajtóból tudták meg, hogy a helyreállítási programunk jóváhagyásáért cserébe igazságügyi reformot is elvárna a Bizottság, de a konkrét feltételeket egyelőre nem mondják meg. Mindez még a legjobb forgatókönyv mellett is azt vetíti előre, hogy csak jövő tavasztól kaphat érdemi új EU-forrásokat az ország, de addig is fizetni kellene a magas energiaszámlákat, illetve a gazdsági problémákból adódó fokozott nehézségek terheit. Ez az újabb devizaalapú forrásbevonás felé terelheti a magyar döntéshozókat és erre készülve már a bizottsági szankciós javaslat másnapján nagyot ugrott az eurókötvények másodpiaci kamata.

A háború kitörése óta jól látható, hogy a rendkívül alacsony 50 bázispont környékéről kilőtt a CDS árunk és vele párhuzamosan a forint is esett az euróval szemben.

A CDS árából kiszámítható az, hogy a piac mit áraz a magyar állam következő 5 év során valamikor bekövetkező esetleges csődjének valószínűségére, ez most 15,3% (itt a beépített feltételezés az, hogy az a befektető, aki most magyar állampapírt vásárol, neki a befektetésének csak a 25%-át térítik vissza a csődesemény nyomán). A 15% feletti érték szintén bő 8 éves csúcsot jelent, de egyúttal továbbra is alacsonynak mondható.

Érdemes megnézni, hogy a régióban hogyan állunk a 227 bázispontos értékünkkel: amint látható: a cseh CDS még mindig 50 bázispont körül jár, akárcsak a háború előtt a magyar érték, a lengyel viszont 150 bázispont közelébe emelkedett, tegnap viszont ott nem volt ugrás a zloty gyengülése mellett sem. Ahol viszont volt ugrás, az a magyar és a román ár és amint látjuk: keleti szomszédunknál már jóval 300 bp felett járunk, ami 10 éves csúcsot jelent és egyúttal 21,9%-os kumulatív csődkockázati valószínűséget 5 éves időtávon belül.

Mi az a CDS?



A 2000-es évek kezdete óta a hitelderivatíva piac meghatározó részévé váltak a CDS-ügyletek. A népszerűségük annak köszönhető, hogy segítségükkel a hitelkockázat részben vagy egészben transzferálhatóvá, átruházhatóvá válik így lehetőséget nyújt a felek számára a kockázataikat diverzifikálni, szétválasztani. Ugyanakkor a CDS-piac egy másik fontos funkciót is betölt. A piaci szereplők számára visszacsatolást nyújt a vonatkozó alaptermékhez kötődő kockázati felárról, ami szerepet játszik az árazási és fedezeti stratégiák kialakításánál. A szuverén kötvénypiaci vonatkozásban emiatt tekintenek a CDS árára úgy, mint az országkockázat egyik legfontosabb mérőszámára. A helyzet- ahogyan arraaz ÁKK szakértője, Stark András a Portfolio hasábjainfelhívta a figyelmet -az elmúlt években némiképp változott: közel sincs akkora kereskedési aktivitás a magyar CDS piacon, mint 10 évvel ezelőtt. A kisebb likviditás miatt az árazások könnyebben mozdulhatnak el, ezáltal a korábbiaknál kevésbé nyújthatnak stabil, minden pillanatban megbízható képetaz országkockázat valós mértékéről.

