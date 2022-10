Az energiaválság megtépázza a fürdőket is: drámai áremelkedésről beszélnek

Komoly problémákkal néznek szembe a magyarországi fürdők az energiaárak elszabadulása miatt. A budapesti fürdők kitartanak, de racionalizálásra készülnek a nyitva tartás ideje és a szolgáltatások terén is a drámai energiaárak miatt. Az alkalmazkodáshoz pedig hozzátartozik a drágulás is, legalább az infláció mértékével megegyező áremelés van kilátásban. A sokszorozódó energiaárak miatt a fürdők a pandémiás időszakhoz hasonló támogatásokat kérnek a kormánytól.

Drágulás, rövidebb nyitva tartás Budapesten

Súlyos problémákkal néznek szembe a fürdők az energiaárak drasztikus emelkedése miatt. Szűts Ildikó, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vezérigazgatója drámai helyzetről beszélt. „Október 1-jén jár le a földgázszerződésünk, ezért muszáj volt újat aláírnunk. Eddig 200-205 forintért kaptuk a földgázt köbméterenként, az új szerződésünk már 1336 forintos árról szól. Magyarán a földgázköltségünk a 6-szorosára emelkedett” – mondta a vezérigazgató.

„A villanyáramra most írjuk ki a közbeszerzési eljárást. Itt már dinamikus árazást szeretnénk elérni a szolgáltatónál, vagyis éves szerződés helyett negyedévente változó megállapodással kalkulálunk. Abban reménykedünk, hogy a villany esetében az áremelkedés mellett az esetleges árcsökkenésre is van esélyünk, ha kedvezőbbé válik a helyzet” – mondta Szűts Ildikó. Kiemelte, hogy

minden egyes történelmi fürdőt, így a Széchenyi-, a Gellért- és a Rudas Gyógyfürdőt is nyitva tartják majd, az viszont előfordulhat, hogy a nyitvatartási időt egyedileg mérlegelik.

„Forgalomtól és időszaktól függően lehetnek majd korlátozások, de csak olyan mértékben, ami még vendégoldalról elfogadható. Például 5 szaunából lehet, hogy csak 2 üzemel majd” – tette hozzá.

Szűts Ildikó hangsúlyozta: a jegyáremeléssel sem tudunk a végtelenségig kompenzálni, mert a magyar vendégekre is gondolnunk kell. „A Zsigmondy Kártyával például ők 3500 forintért, 4 órán keresztül élvezhetik a fürdőszolgáltatásokat, vagy az éves bérletet, akár 60-70 százalékos kedvezménnyel vehetik meg. A külföldi vendégek számára azonban emelni leszünk kénytelenek” – említett meg egy másik válságkezelési technikát. Hozzátette: a szomszédos országokban például Szlovákiában is magasabbak, 27 euró körül mozognak a fürdőbelépők. Itt még érez némi mozgásteret a budapesti fürdővezetés.

Az energiaköltségek drámai elszállását jól érzékelteti, hogy míg idén várhatóan 1,4 milliárd forintba kerül a budapesti fürdők energiaellátása, addig jövőre ez várhatóan 4 milliárd forintot meghaladó összeg lesz majd. Vagyis, a két év közötti kiadás különbsége is nagyobb, mint a teljes 2022-es év energiaszámlái, most 2,5-3 milliárd forint pluszköltséget kell valahogy menedzselni. A drámai helyzet ellenére egyébként 2023-ban, legalábbis a jelenlegi tervek szerint megindulhat a Rácz Fürdő felújítása, ami 2 éve újra a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. tulajdonában van. Egy felszámolási eljárás keretében 5,1 milliárd forintért megvették, de további 2 milliárd forintot kell majd költeni rá, hogy jövő év végén újra kinyithasson.

Vidéken bezárásokkal válaszolhatnak

Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára szerint

egyelőre nem indult el bezárási hullám a vidéki fürdőkben, de különösen a kisméretű, elsősorban helyi érdekeltségű fürdők közül többen átmenetileg bezárhatnak, ha nem javul a helyzet.

„Az elmúlt időszakban gyakorlatilag csak tőzsdei alapú ajánlatokat kaptak a fürdők a megszokott fix tarifától eltérően, amely tovább nehezíti az üzemeltetők gazdálkodási lehetőségeit” – mondta Balogh Zoltán.

Több fürdő ugyanakkor hosszabb távú gázszerződéssel rendelkezik, valamint egyéb módokon csökkenteni tudta függőségét a földgáz alapú hőtermeléstől, így stabilabb működési feltételekkel rendelkezik ebben a tekintetben. A villamos-energia szerződésekkel hasonló a helyzet, mert követi a földgáznál jelentkező drasztikus árnövekedést, de ott jellemzően a jövő év elejétől fog ez további problémákat okozni. Az együttes hatások, a jelenlegi ismereteink szerint működési korlátozásokat eredményezhetnek további fürdők esetében is” – adott nem túl rózsás jövőképet a vidéki fürdők helyzetéről Balogh Zoltán.

A vidéki nagy wellness fellegvárakban is előkerülhet a nyitvatartási idő csökkentése, valamint a szolgáltatási kínálat szűkítése.

A Magyar Fürdőszövetség főtitkára megjegyezte azt is, hogy „értelemszerűen jelentős költségcsökkenéssel járna együtt minden energiahatékonyságot növelő beruházás. Ugyanakkor legalább ekkora jelentőséggel bírna minden olyan fejlesztés, amely a piaci alapon történő energiahordozók beszerzésének mérséklése érdekében alternatív, megújuló energiaforrások felhasználásának irányába mutat. Ezek a beruházások azonban ha most indulnának el, akkor is legalább 2-4 éven belül eredményezhetnek látványos eredményeket”.

Drámai az energiapiaci helyzet

Sívó Roland, az AquaWorld Resort létesítményigazgatója azt mondta a Portfolio megkeresésére, hogy az ő esetükben a fürdő üzemeltetése létfontosságú a szálloda szempontjából is. A várakozásokon felüli volt a nyári időszak számukra, de azt már ők is érzékelik, hogy drámaian romlott az energiapiaci helyzet. „A földgázzal szerencsénk van, mert 2024. december 31-ig van rögzített árú szerződésünk, amit még 2021-ben kötöttünk. Ez sem túl olcsó, mert a korábbi időszakhoz képest már így is 3,5-szeres árat fizetünk. A villanyáramnál is 2,5-szeres, már most a tarifánk, viszont csak év végéig van megállapodásunk, és most kell döntenünk arról, hogy felvállaljunk-e egy 10-szeres árat a mostani költségeinkhez képest” – jellemezte a helyzetet Sívó Roland.

Az energiaárakban már tavaly szeptemberben érződött, hogy komoly gond lesz. Az AquaWorld számításai szerint viszont a tovább emelkedő energiaszámlák jövőre már az árbevétel 14,5 százalékát is elvihetik. Októberre kész lesz egy napelempark beruházás, ezzel az áramszükségletük 10-12 százalékát tudják majd fedezni.

„Amint kevesebb a vendég szeptembertől, mi évek óta szakaszos üzemelésre állunk át. Minden élményelem elérhető a fürdőben, de nem egyszerre. Kedd délelőtt például nincs értelme kifűteni az összes szaunát, ha nincs annyi vendég. Bezárásban nem gondolkodunk, a költségek mérséklésében hiszünk, mert az AquaWorld Resort szállodai része a fürdő működtetése nélkül nem értelmezhető. Ráadásul a fürdő leállítása az amortizáció miatt jelentős többletkiadást okozhatna az újra nyitáskor. Elindult a konferenciaturizmus is, ami nálunk szintén jelentős bevételi tényező. A bizonytalan jövő ellenére mindegyik munkavállalónkat meg akarjuk tartani” – zárta gondolatait Sívó Roland, a szálloda létesítményigazgatója.

Állami segítséget kérnek

Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára megemlítette azt is, hogy

az elszálló energiaárakat lehetetlen a vendégekre áthárítani. Reálisan egy infláció mértékének megfelelő emelést lát megvalósíthatónak a közeljövőben.

A Magyar Fürdőszövetség főtitkára szerint az elbocsátások sem jelentenének érdemi megoldást, mert az itteni dolgozók is képzettek, és ha egyszer elküldik őket, nehezen lennének visszacsábíthatók.

A pandémiás időszakban is sokat segített az ágazatnak a kormányzati bértámogatás, illetve a járulékmentesség

– adott egy lehetséges kormányzati válságkezelési tippet Balogh Zoltán. Közölte azt is, hogy a Magyar Fürdőszövetség a közelmúltban tárgyalásokat folytatott a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőivel. Tájékoztatták őket az ágazatot érintő helyzetről, valamint javaslatokat is tettek a veszélyhelyzet áthidalására.

A Magyar Fürdőszövetség válságkezelési javaslatai:

„Energiaársapka” alkalmazásának lehetősége az ágazatban,

áfacsökkentés,

a SZÉP-kártya adómentessé tétele,

járulékmentesség átmeneti biztosítása a közfürdők üzemeltetői számára,

a földgáztól való függőség csökkentése, az alternatív energiahordozók előtérbe helyezése, energiahatékonyságot növelő beruházások megvalósítása, pályázati pénzek révén.

