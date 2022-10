Radó Péter: a kölcseysek kirúgásával szintet lépett a represszió a közoktatásban

A Kölcsey öt pedagógusának elbocsátásával kapcsolatos tisztánlátást az bonyolítja, hogy a helyzetben egy sajátos kettősség érvényesül: egyszerre folyik egyfajta, a szakszervezetek által meghirdetett gördülő sztrájk – már amennyiben sztrájknak nevezhető egy olyan egy-két órás munkabeszüntetés, ami egy-két órára sem bénítja meg az oktatást – és egy a Tanítanék mozgalom által meghirdetett gördülő polgári engedetlenségi mozgalom, amely formálisan a pedagógusok sztrájkjogának ellehetetlenítése miatt zajlik.

Van tehát néhány iskola, ahol az egyik nap sztrájk zajlik, a hét egy másik napján pedig polgári engedetlenség. A különböző szervezetek közötti, valamint az iskolákon belüli és az iskolák közötti koordináció gyengeségét bizonyítja, hogy ha valaki él a tiltakozás valamelyik formájával, akkor gyakorlatilag egyéni döntés kérdése, hogy mikor melyik eszközt választja. A kormány által alkotott súlyosan korlátozó szabályok betartásával zajló sztrájkban résztvevő pedagógusokkal szemben - az elmaradt tanórák számánál nagyobb mértékű fizetésmegvonáson kívül - a kormányzat nem élhet adminisztratív retorzióval, a polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusokkal szemben azonban igen.

Az öt pedagógus elbocsájtása nem az első ilyen lépés. Szeptember elején a miskolci Herman Ottó Gimnázium intézményvezető helyettesének vezetői megbízását vonta vissza a tankerület a polgári engedetlenségi akcióban való részvétel miatt. A nemsokára elinduló munkaügyi perben egyszer majd talán ki fog kiderülni, hogy a vezetői megbízás visszavonása a szabálysértéssel arányos büntetés volt-e. Azt azonban látnunk kell, hogy egy vezetői megbízás visszavonása még nem elbocsájtás, s egy a jogszabályok betartásáért felelős vezető más elbírálás alá esik, mint egy beosztott pedagógusé.

A kormány már az engedetlenségi mozgalom elindulásakor kirúgással kezdte fenyegetni az abban résztvevő pedagógusokat.

A nekik küldött, a tankerületi vezetők által aláírt, de országosan egységes szövegű, tehát nyilvánvalóan egy budapesti hivatalban szövegezett levél így fogalmaz: „Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a munkafelvételt ismételten megtagadja, az a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségének szándékos, jelentős mértékben történő megszegésének minősül, és alapot ad a munkáltatói rendkívüli felmentésre.” Ez a szöveg úgy tesz, mintha az előzetes írásbeli figyelmeztetés jogalapot teremtene a kirúgáshoz, de ez nem igaz; a rendkívüli felmentés (a közalkalmazott jogviszony munkáltatói megszüntetése) a szabálysértés súlyához és következményeihez viszonyítva teljesen aránytalan, tehát már a levél is kizárólag megfélemlítési célt szolgált.

Csak hogy ne legyen félreértés: az öt pedagógus kirúgása nem egy túlbuzgó tankerületi hivatalnok túlkapása, ők csak a miniszter által aláírt leveleket kézbesítették arról szóló pontos instrukciókkal ellátva, hogy ezt hogyan kell tenniük. A döntést politikus hozta politikai megfontolások alapján. Természetesen kézenfekvő magyarázat lenne, hogy

ha egy kipróbált rendőrminiszterre bízzuk a közoktatás felügyeletét ne csodálkozzunk, ha a napjait nem bonyolult tantervelméleti problémákon való merengéssel tölti, hanem rendcsinálással.

Mivel azonban ebben a rendszerben a miniszterek is erős politikai kontroll alatt működnek, ez önmagában nem magyarázza meg, hogy miért érzi úgy a kormányzat, hogy ennyire durván kell fellépnie a tiltakozó pedagógusokkal szemben. (A jelenleginél lényegesen nagyobb tömegeket megmozgató 2015/2016-os pedagógus tiltakozó hullám idején a kormány még nem élt az adminisztratív retorziók eszközével.)

A kormány megváltozott viselkedésének magyarázata a megváltozott helyzetben keresendő, ugyanis – politikai perspektívákból nézve – az elmúlt években megváltozott a közoktatás problémáinak természete. Négy-öt évvel ezelőtt az oktatásról szóló diskurzust csupa a laikusok számára nehezen érthető és számukra nehezen kommunikálható dolog uralta:

végső soron az ország tartós beleragadása a fejlett világ szegény és kiszolgáltatott perifériájára.

Majd jött a járvány, ami elhozta azt a korábban ismeretlen helyzetet, hogy általános iskolai tanulók tízezrei estek ki az oktatásból mert a kormány semmit nem tett ennek megakadályozására.

Ezután a szánalmasan alacsonyra inflálódott pedagógus bérek következtében felgyorsult pályaelhagyás miatt kialakult az a korábban ismeretlen helyzet, hogy már egyáltalán nem evidencia, hogy lesz pedagógus, aki bemenjen az órákra.

A kormány ennek megakadályozása érdekében sem tett semmit. Végül eljutottunk oda, hogy beázott és penészes vagy leégett iskolák felújítása is elmarad és semmi sem garantálja, hogy a gyerekek télen nem csak 18 fokra fűtött tantermekben vacogva ücsörögjenek majd, mert a kormány ezt sem próbálja megoldani. Ezek már mindenki számára érthető problémák és senkinek sincs kétsége azzal kapcsolatban, hogy hol keresse a felelősöket.

Ez tehát már nem az a helyzet, mint a 2016-os nagy pedagógus tüntetések ideje, amikor egy látszólag még működő oktatási rendszer alkalmazottai tiltakoztak az akkor még relatíve magasabb, de akkor is alacsony bérek és a megnövekedett munkaterhelés miatt.

Ennek következtében a kormánynak már nem áll módjában türelmesen kivárni, amíg a pedagógusok lázongása leereszti a gőzt és kifullad, lépéseket kell tennie, hogy elfojtsa a lázongást.

Azért is ezt kell tennie, mert másra nem képes. Közel két éve rendszeresen elemzem itt a közoktatás éppen aktuális problémáit és legyen szó bármiről, mindig ugyanazt a konklúziót vagyok kénytelen levonni: a kormány nem képes megoldani a jórészt maga által teremtett problémákat, mert az előző évtized első felében lebonyolított mindenre kiterjedő államkonzervatív rendszerátalakítással teljesen lefegyverezte saját magát. Ez az oka annak, hogy a kormányzat 2016 óta nem kormányoz, kísérletet sem tesz a felgyülemlett problémák megoldására, s minden energiáját az emészti fel, hogy a szőnyeg alá söpörje azokat.

A 2016-os helyzethez képest van még egy nagyon fontos különbség: az akkori ellenállási mozgalom kudarcának hatására a pedagógus szakmán a kiégettség és beletörődés lett úrrá. Ez magyarázza, hogy a jelenlegi sokkal súlyosabb helyzetben is lényegesen kisebb a különböző tiltakozó megmozdulásokban részt vevő iskolák és pedagógusok száma. Ennek pedig az a következménye, hogy csak öt pedagógust kell kirúgni annak érdekében, hogy másoknak megpróbálják elvenni a kedvét a polgári engedetlenségben való részvételtől. Ötszáz vagy ötezer pedagógust már nem lehetne elbocsájtani. Nem lehet tehát elkerülni azt a kérdést sem, hogy miképpen maradhatott ennyire egyedül ez az öt kölcseys tanár?

Az utolsó megválaszolandó kérdés pedig az, hogy miért élezi a helyzetet a kormányzat? Valószínűleg azért, mert elég pontosan felmérte, hogy a közoktatásban újra fellángoló elégedettség politikai kockázatai meglehetősen csekélyek. Sőt, ha minden nap felháborodunk valamin, akkor a felháborodás fókuszálatlan marad, ami elejét veszi annak, hogy szervezett ellenállás alakuljon ki a rendszerrel szemben. A hidzsáb szabálytalan viselése miatti rendőri intézkedés közben meghalt Mahsza Aminié egy olyan történet, ami elszabadította az iráni rendszer egészével szembeni indulatokat. Ha mint most Magyarországon minden nap van egy ilyen történet, akkor az egyes történetek mozgósító ereje igen kicsit marad. Régóta gyanakszom arra, hogy ez a kommunikációs diverzifikácó a kormányzat tudatosan használt eszköze: ha valami felerősíti az elégedetlenséget, azonnal kapunk a nyakunkba még 2-3 dolgot, ami kiválthatja a tiltakozásunkat: abortusz előtti kötelező szívhanghallgatást vagy éppen néhány pedagógus kirúgását. A növekvő megélhetési válság alapjaiban kérdőjelezi meg a kialakult autokratikus politikai rendszer elfogadottságát. Ha van olyan pillanat, amikor jobb, ha az infláció helyett a kormány szempontjából kevésbé veszélyes dolgokkal foglalkozunk, az éppen most van.

2012-ben a miniszterelnök még egyszerűen fogalmazhatott: „a kétharmad áll, mint a cövek”. A néhány hónappal ezelőtti újabb kétharmados választási győzelem ellenére ma már ugyanezt nem mondhatja el ugyanakkora meggyőződéssel; a hatalmas infláció miatt növekvő elégedetlenség, a nemzetközi elszigeteltség és a nem kis részben korrupción és szavazatvásárláson alapuló rendszer fenntartásához szükséges források hiánya miatt foszladoznak a stabil, a jogszerűség látszata mögé rejtőző autokratikus kormányzás feltételei.

A rendszer tehetetlensége miatt erre a kormányzat nem képes másképpen reagálni, mint a represszió erősítésével. Amikor majd szembesülünk az elnyomó intézkedések szaporodásával emlékezzünk az öt kirúgott pedagógusra: ők voltak az elsők.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.