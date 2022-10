Kimondta a világhírű szakértő: nem a mostani telünk lesz a húzós, hanem a jövő évi

"Ez a tél nehéz, de a következő tél nagyon nehéz lehet" – jelentette ki a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) vezetője az európai gázellátási kihívások kapcsán szerdán Finnországban. Állításának lényege az, hogy bár most szinte teljesen tele vannak Európa-szerte a gáztárolók, de azok a tavasz végére 25-30%-a le fognak ürülni és az orosz szállítások kérdésessége, illetve a várhatóan felpörgő kínai gázimport miatt óriási kérdés, hogy hogyan lehet majd azokat a következő télre feltölteni. Jelenleg egyébként már 90%-ra feltöltötték az európai gáztárolókat, ami kicsit meghaladja az elmúlt évtized ilyenkor szokásos átlagát, idehaza ennél jobban állunk, de a fogyasztásarányos betárolási mutatóinkra ez már nem igaz, sőt. Éppen ezért is lehetett szükség a plusz 700 millió köbméternyi orosz gázbeszerzésre.

Az elmúlt hónapokban segítette az európai gáztárolók feltöltését egyrészt az, hogy megmaradt még valamennyi orosz gázszállítás, másrészt Kínában a gazdasági problémák miatt jelentősen csökkent a gázimport. Ha viszont utóbbi jövőre várhatóan felpörög, míg az orosz szállítások esetleg teljesen leállnak, akkor Európában

Az egy elég nehéz néhány hónapot okozhat jövő márciustól kezdve a következő télig

– vázolta tegnap Helsinkiben Birol a CNBC tudósítása szerint. Ennek a nehéz helyzetnek pedig a kiinduló alapja az, hogy az összeurópai tárolókapacitás töltöttsége a tavasz végére becslése szerint 25-30%-ra eshet és innen kellene majd „feltornászni” a töltöttséget a következő téli szezonra.

Amint a fenti ábrán látjuk: mostanra 90%-ra emelkedett az EU-s gáztárolók együttes töltöttsége, ami kicsit magasabb, mint az elmúlt tíz évben ilyenkor átlagos mérték, de innen szokott a tavasz végére 35% körülig esni a töltöttség és most Birol ehhez képest 5-10%-ponttal alacsonyabb mélypontot vázolt. Emögött az az egyik feltételezése (ezt ki is mondta), hogy az oroszok a télen esetleg teljesen leállíthatják a gázszállításokat Európa felé, hiszen ekkor fájna a legjobban a helyzet. Ezt, a tárolók apadására gyakorolt hatást, még az sem tudná teljesen ellensúlyozni, hogy közben szavai szerint igencsak dinamikusan fogja vissza az energiafogyasztását a kontinens.

Ha már szóba került a fogyasztás, érdemes ahhoz képest is megnézni, hogy most hogyan áll az EU és az egyes tagállamok. Amint az alábbi grafikonon mutatjuk: Ausztria áll a legjobban 87%-os fogyasztásarányos töltöttséggel (tavalyi egész éves tény fogyasztáshoz viszonyítva), majd utána Szlovákia jön 59%-kal, és a harmadik helyen Magyarország látható 47%-kal. Az EU-átlag közben csak 26%-os, mert például a német adat csak 25%-os, és a francia is csak 30%-os, pedig éppen tegnap jelentették be a franciák, hogy 100%-ra sikerült feltölteniük a (fogyasztáshoz képest alacsonyabb kapacitású) tárolóikat.

Ahogy Birol is hangsúlyozta és a fenti grafikon is üzeni: az előttünk álló tél átvészeléséhez kulcsfontosságú lehet az EU-tagok közötti szolidaritás, tehát ha esetleg valamely tagállam bajba kerül, mert még a leszorított fogyasztás mellett sem elegendő a gáztartaléka, akkor ki kell segíteni egymást.

Ha ezen a teszten elbukik Európa, akkor annak az energetikán jóval túlmutató negatív következményei lehetnek és összességében az EU politikai súlya is meggyengülhet a világszínpadon

– fogalmazott a Reuters tudósítása szerint. Az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékpárral történt esetre utalva pedig hangsúlyozta, hogy az egyébként is látható gázellátási nehézségek miatt még inkább fontos az energetikai infrastruktúra, vezetékek, hálózatok, erőművek, biztonságára odafigyelni.

Érdemes még röviden megnézni, hogy Magyarországon hogyan állunk a betárolt gáz terén. Ha csak a sokak által figyelt alapmutatót nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a közel 75%-os töltöttségi arány magasnak mondható, hiszen az elmúlt 10 évi átlagot mintegy 5%-ponttal meghaladja.

Ha viszont mindig a megelőző 5 év átlagos gázfogyasztásához viszonyítunk, akkor a mostani 47% közeli arány nem mondható magasnak (igaz abban vannak kiugró fogyasztású évek, mint például a tavalyi, amikor 11,1 milliárd köbméter volt a fogyasztás). Ebből a szempontból, illetve a következő évek ellátásbiztonsága szempontjából is érthető, hogy a kormány miért döntött a hosszú távú magyar-orosz gázvásárlási szerződésen felül plusz 700 millió köbméternyi gáz megvásárlásáról, amiből most napi mintegy 5,8 millió köbméternyi jön be déli irányból a Török Áramlaton.

Még tovább bontva megnéztük, hogy az elmúlt öt év téli időszakának (mindig az októbertől márciusig tartó hat hónapot értjük alatta) napi átlagos gázfogyasztásához képest mennyi volt az egyes években betárolt gáz mennyisége, azaz hány átlagos téli napra lenne elegendő ez a mennyiség. Azt kaptuk, hogy ez 131 nap lenne, ami bő négy hónapot jelent, igaz a tárolókat sosem lehet teljesen leüríteni biztonsági okok miatt sem. (Bár most a hajdúszoboszlói párnagáz kitárolással ez a kockázat növekedett, igaz a kormányzati érvelés szerint ez azért nem gond, mert ha úgyis mérséklődni fog az ország gázfogyasztása a következő években, akkor ehhez igazodóan a tárolói kapacitás mérete is szűkülhet.)

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára október 4-én az M1-en azt mondta, hogy az ő számítási módszerük szerint az akkori 46%-os fogyasztásarányos betárolt gázmennyiség 93 téli napra elegendő. Ez jóval kevesebb az általunk jelzett 131 napnál, aminek a háttere az lehet, hogy ők feltehetően nem az elmúlt öt év átlagos téli napjaira, hanem csak az elmúlt egy év valóban télinek számító napjaira koncentráltak az összevetéskor. Ezzel együtt azt is hangsúlyozta Menczer, hogy

nálunk nem lesz probléma a tél során, nem lesz gond a lakossági szektorban a fűtéssel és az ipari szektorban sem.

Közben figyelemre méltó, hogy az ország gázellátása szempontjából mostanra kulcsfontosságúvá vált Török Áramlaton keresztül az utóbbi hetekben kevesebb gáz érkezett Bulgáriába a Bruegel kattintható grafikája szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images