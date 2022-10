Új koronavírus-hullám fenyegeti Európát, felkészületlenül nézünk vele szembe

A hűvösebb idő beköszöntével egy új koronavírus-hullám készülődik Európában, a közegészségügyi szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a vakcinafáradtság és a rendelkezésre álló vakcinák típusai körüli zűrzavar valószínűleg korlátozni fogja az emlékeztető oltások felvételét – összegzi a Reuters.

Az idén nyáron domináló BA.4/5 omikron alvariánsok még mindig a fertőzések fő okozói, de az újabb omikron alváltozatok egyre nagyobb teret hódítanak.

A WHO szerdán késő este közzétett adatai szerint

az Európai Unióban a múlt héten 1,5 millió esetet regisztráltak, ami 8%-os növekedést jelent az előző héthez képest, annak ellenére, hogy a tesztelések száma drámaian visszaesett. Globálisan az esetszámok továbbra is csökkennek.

A kórházi kezelések száma a 27 országból álló blokk számos országában, valamint Nagy-Britanniában is emelkedett az elmúlt hetekben. Az október 4-én véget érő héten Olaszországban a koronavírus tüneteit mutató kórházi felvételek száma közel 32%-kal ugrott meg, míg az intenzív osztályra történő felvételek száma mintegy 21%-kal emelkedett az előző héthez képest. Ugyanezen a héten Nagy-Britanniában a Covid okozta kórházi felvételek 45%-kal nőttek az egy héttel korábbihoz képest.

Az omikronhoz igazított vakcinák szeptembertől indultak Európában, a meglévő első generációs vakcinák mellett kétféle, a BA.1-es, valamint a BA.4/5-ös alváltozatot célzó oltás is elérhetővé vált. Nagy-Britanniában csak a BA.1-hez igazított oltások kaptak zöld utat.

Az európai és brit tisztviselők csak az idősek és a legyengült immunrendszerrel rendelkezők számára hagyták jóvá a legújabb emlékeztető oltásokat. Tovább bonyolítja a helyzetet az oltóanyag "választása" emlékeztető oltásként, ami valószínűleg tovább növeli a zavart, mondták a közegészségügyi szakértők. Ráadásul a hajlandóság egy újabb oltásra, amely egyesek számára akár a negyedik vagy ötödik oltás is lehet, egyre fogy – jegyzi meg a lap.

Martin McKee, a London School of Hygiene and Tropical Medicine európai közegészségügyi professzora attól tart, hogy az oltások felvétele meglehetősen alacsony lesz. Penny Ward, a londoni King's College gyógyszerészeti orvostudomány vendégprofesszora szerint egyesek tévesen úgy gondolhatják, hogy miután teljes alap oltási sorozaton estek át, majd meg is fertőzödtek, immunisak maradnak.

Az ECDC adatai szerint szeptember 5. óta, amikor az Európai Unióban megkezdődött az új vakcinák bevezetése, a Pfizer-BioNTech és a Moderna által előállított mintegy 40 millió adag vakcinát szállítottak a tagállamokba.

Az EU-ban beadott heti vakcinaadagok száma azonban szeptemberben csak 1 millió és 1,4 millió között volt, szemben az egy évvel korábbi heti 6-10 millióval - derült ki az ECDC adataiból.

Címlapkép: Getty Images