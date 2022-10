Megmenti-e a forintot a halasztott fizetés az orosz gázért?

Az orosz gázért kialkudott halasztott fizetés nem állítja helyre a magyar gazdaság külső egyensúlyát, és téves az a nézet, hogy a folyó fizetési mérleg hiányát csökkentené. Ennek ellenére a gázárküszöbnek (szigorúan a gazdasági vonatkozásait nézve) vannak előnyei, kicsit javít a finanszírozási helyzeten, de ami fontosabb, hogy a sokk időbeli szétterítésével egyfajta biztosítást jelenthet a következő fél évben esetleges újabb árhullámok esetére.

A világpiaci árak hatásának mérséklése céljából halasztott fizetésben állapodott meg a magyar MVM Csoport és az orosz Gazprom az előttünk álló téli időszakra. Ennek lényege, hogy a következő fél évben a gázért maximum csak egy küszöbárat fizetünk, amíg e felett van a piaci gázár, addig a küszöbár feletti vételárat az orosz fél meghitelezi nekünk, és három év alatt kell törlesztenünk.

A pontos paraméterek nem nyilvánosak, de a részinformációkból viszonylag pontos kép rajzolható ki. Eszerint a küszöbár nagyjából 140-150 euró/MWh lehet, a hitel kamata 3,5 százalék körül lehet, a három év alatt pedig éves bontásban 20-40-40 százalék arányban törleszthetjük a tartozást.

Amire jó a gázárküszöb

A fentiekből látszik, hogy az eszköz alapvetően a piaci ár és a küszöbár közötti fizetési terhet tolja el fél évvel és teríti szét három évre. Ennek előnyei alapvetően attól függnek, hogy a közeljövőben miként alakul a gázár.

Amennyiben az ár a következő hetekben a gázárküszöb alá esne, adósság nem halmozódna fel, ugyanúgy piaci árat fizetnénk, csak szerencsére már jóval kevesebbet annál, mint amikor 300 körül mozgott az árfolyam.

Ha az ár a jelenlegi 160-180-as tartományban maradna, akkor a tél során némiképp enyhülne az ország finanszírozási terhe, bár talán minőségi különbséget nem hozna a gazdasági helyzetben a küszöbár.

Amennyiben a gáz ára újra elszállna, és 300 euróért kellene vásárolnunk, akkor a küszöb óriási segítséget jelentene a finanszírozhatóságban.

A pontos hatás szempontjából nem elhanyagolható kérdés az sem, hogy a hároméves törlesztési időszakban miként alakul az energiaár, hiszen a gárárküszöb csak akkor lesz érdemben teherkisimító hatású, ha addigra a piaci energiaárak normalizálódnak, és jóval kevesebbe kerül az országnak a gázimport. Ugyanakkor a féléves extra teher három évre való szétterítése viszonylag alacsony hitelköltségen alapvetően kedvező hatásokat ígér.

Összességében tehát a gázárküszöb előnyei azon múlnak, hogy az alternatív, gázárküszöb nélküli pályán milyen piaci árat kellene fizetnünk. Figyelve az elmúlt egy év őrült árváltozásait, arra is van esély, hogy fél év múlva úgy vonjuk meg a mérlegét, hogy (gazdasági értelemben) semmilyen változást nem jelentett, de arra is, hogy azt mondjuk, hogy a menedzselhetetlen gazdasági krízistől menekültünk meg vele.

Ez alapján a gázárküszöb legnagyobb előnye a biztosítási jellegből fakad: kiszámítható téli hónapokat jelent a nemzetgazdasági gázimportköltség oldaláról. Fontos adalék, hogy az energiaválságban sok vállalkozás csak promt piaci árra tudott szerződni, ezért nem csak az MVM beszerzései, hanem rajta keresztül a piaci áron vásárló vállalkozások helyzete is kiszámíthatóbbá válik. További biztosíték, hogy egy esetleges újabb árhullám miatt nem kell tovább emelni a lakossági rezsit, illetve emiatt - legalábbis rövid távon - könnyebb finanszírozni az MVM amúgy is brutális veszteségét.

És amire nem

A halasztott gázfizetés lehetőségéről szóló hírek már hetek óta keringtek a médiában. Ennek kapcsán több olyan optimista értelmezés született a várható hatásáról, amelyek a gázárküszöb megismert paraméterei alapján túlzónak bizonyultak. A legfontosabb, hogy a kezdeti várakozások szerint az eszköz jelentősen mérsékli, vagy akár el is tünteti a magyar gazdaság sérülékenységének legfontosabb jelét: a folyó fizetési mérleg hiányát. Mivel a folyó mérleg elsősorban az energiaválság, az energiamérlegünk kilyukadása miatt duzzadt óriásira, ha kisebb lesz a téli gázimportszámla, a folyó mérleg deficitje is eltűnhet. Ez a gondolat azonban két szempontból is hibásnak bizonyult.

Egyrészt a kialkudott gázárküszöb nincs nagyon alacsonyan. A 140-150 eurós szint az idei éves átlag közelében van, vagyis ha 2023-ban is ez az ár lesz a jellemző, akkor az energiamérlegünk éves összevetésben nem fog javulni. Az alábbi ábrán különböző árak mellett látható, hogy a folyó fizetési mérleg GDP-arányos hiánya mennyivel lehet nagyobb jövőre a 2021-eshez képest. (Akkor 3%-os volt a deficit.) Látható, hogy ha nincs érdemi energiafogyasztás-csökkenés, akkor az energiamérlegünk jövőre is igen rosszul nézne ki a gázárküszöb környéki árral számolva, ez pedig nagyon magas folyó hiányt jelent, fundamentálisan tehát nem oldódott meg a probléma.

Másrészt a folyó fizetési mérlegben még egy esetleges kis javulás sem jelenik meg. Az ugyanis eredményszemléletben készül, tehát az orosz gázimport ugyanúgy piaci áron lesz elszámolva, mint eddig, csak a forrása egy külföldi hitel lesz. Tehát az "optikai tuning" nem működik, a kimutatott hiány magas marad.

A másik várt hatás, a forinton lévő leértékelődési nyomás látványos gyengülése volt. A hazai fizetőeszközünk romlásának egyik fő oka a folyó fizetési mérleg nagy hiánya, ami a devizapiacon (kis egyszerűsítéssel) annyit jelent, hogy a forint iránti kereslet kisebb, mint a kínálat. A folyó hiány csökkenése tehát ezt a leértékelődési hatást mérsékelte volna. Ám ahogy fentebb láthattuk, a gázárküszöb a finanszírozási igényt nem mozdítja meg annyira, hogy a forintpiac kereslet-kínálati viszonyai drasztikusan átrajzolódjanak. Ezért az árfolyamon lévő nyomás enyhüléséhez valóban fájdalmas alkalmazkodás, a hazai importigény csökkenése szükséges.

