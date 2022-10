Van olyan cég, ahol már az euró-forint árfolyamához kötötték a fizetéseket

Az energiaárak elszállása minden haza céget érint, csak különböző mértékben. A leginkább az energiaintenzív szektorokat, valamint a turizmust és vendéglátást sújtja a mostani krízishelyzet - jelentette ki a Portfolio-nak adott interjújában Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója, aki arról is beszélt, hogy a lakossági rezsiárak emelkedését a munkáltatók hogyan kompenzálják a dolgozóik esetében. Arra is felhívta a figyelmet, hogy az előző válság bebizonyította: azok a cégek jártak jobban, amelyek megtartották a munkavállalóikat.

Az energiaválság miatt mekkora leépítésekre számít?

A leépítések mértékét még nem látjuk, de ez egy elkerülhetetlen folyamat lesz várhatóan. Nagyon nehéz megjósolni a jövőt, de a hírek arról szólnak, hogy a kulisszák mögött jelentős támogatási csomagok készülnek kormányzati szinten. Ezek részletei ugyan még nem világosak, de az biztos, hogy így is nagyon nehéz lesz a most következő időszak.

Mely szektorok lehetnek a leginkább kitettek az energiaválságnak?

Valamennyire mindenkit érint, de nyilvánvaló, hogy az energiaintenzívebb gyártócégek érezhetik leginkább a nyomást, esetükben a költségek 6-8-szoros mértékben is nőhetnek. Ezen kívül a vendéglátóipar és a turizmus lesz még kimondottan érintett, hiszen egyrészről az energia miatt jelentősen nőnek a költségeik, az infláció miatt pedig csökkenhet a vendégek száma.

Hasonlítható lesz-e a Covid-válsághoz a jelenlegi helyzet?

A COVID egyik tapasztalata az volt, hogy

azok a cégek jártak jobban, amelyek nem engedték szélnek a dolgozókat a lezárások idején sem, hanem valamilyen konstrukcióban megtartották őket.

Nekik könnyebb volt az újraindulás, és ugyanaz lehet a helyzet, ha a cégek átvészelik az energiaigényesebb téli időszak nehézségeit és újra fel tudják pörgetni a termelést.

Csalóka volt, hogy hirtelen megjelent egy jelentős munkaerő-túlkínálat a piacon – például a teljesen leálló vendéglátóiparból, turizmusból –, hiszen amikor újraindult a gazdaság, ez a többlet nagyon gyorsan eltűnt, és újra súlyos munkaerőhiány alakult ki rövid idő alatt. Reméljük, hogy most is így lesz, nem tart sokáig a visszaesés.

Átalános tapasztalat volt, hogy bizonytalanabb időkben előnyös lehet a kölcsönzött foglalkoztatási forma választása mind a munkaadók számára – a rugalmasabb foglalkoztatási keretek miatt –, mind a dolgozók számára – akik gyorsan kaphatnak új munkát a sok vállalattal kapcsolatban álló kölcsönző cégen keresztül, ha valahol leépítésre került sor. Ilyen szempontból szerintem a munkaerőkölcsönző vállalatok sokat segíthetnek most is, de az biztos, hogy nehéz év elé nézünk.

Ami talán viszont különbség lesz, hogy a COVID alatt a karantén és a globálisan leálló iparágak miatti alapanyaghiány okozták a legtöbb problémát elsősorban a termelő vállalatok esetében, most pedig az energiaár a fő probléma, és ez mindenkit érint.

A recesszió és az energiasokk ellenére marad-e terük a vállalatoknak béremelésre?

A kezdetén vagyunk az energiaválsággal járó időszaknak és nagyon változó az összkép.

A növekvő rezsiárak miatt például vannak cégek, amelyek már most emeltek a béreken vagy egyszeri bónuszt adtak a rezsiköltségek kompenzálására,

de olyat is hallottunk, hogy a 2023-as éves rendes béremelést hoznák előre. Akad példa olyan

vállalatra is, ahol az euró árfolyamához kötötték a fizetéseket, vagyis a forint gyengülése esetén automatikusan emelkedik a bér.

Egységes trendet egyelőre nem látunk, azt viszont igen, hogy mindenki készül, értékeli a helyzetet és sokan reagáltak, igyekeznek segíteni a dolgozókat. Nyilvánvaló, hogy határok nélkül senki sem tud béreket emelni és egy recessziós környezetben még az is előfordulhat, hogy lassul az évek óta tartó bérnövekedés dinamikája.

Mi a munkaerőpiac jövője, hogy néz ki a jövő munkavállalója?

A tanulékony munkavállalók találják meg leginkább a számításukat, hiszen ők képesek folyamatosan alkalmazkodni a folyamatosan változó munkaerőpiaci követelményehez. Évtizedek óta közhelyként forog a közbeszédben az élethosszig tartó tanulás szükségessége, de ez mára minden eddiginél kézzel foghatóbbá vált. A tanulékonyság, alkalmazkodóképesség tanulható, fejleszthető, ezért nemcsak keressük az ilyen munkavállalókat, de képezzük is őket. Sokat beszélünk arról, hogy a technológia átalakítja azt a világot, amiben az elmúlt 20-30 évben éltünk, élünk. Szinte minden területre betörnek olyan digitális újítások, amelyek például a termelés automatizálását segítik. Azonban egyrészről nem lehet mindent automatizálni – legalábbis még pár évig biztosan nem –, másrészről az automatizálás nem azt jelneti, hogy nem lesz szükség emberekre, hanem inkább azt, hogy más képzettségű emberekre lehet szükség. A gépeket és az automatizálást biztosító berendezéseket is karban kel tartani, irányítani, felügyelni. Amikor a lovaskocsikat kiváltották a teherautók, akkor azok a kocsisok jártak jól, akik átképezték magukat és megtanultak vezetni. Ez talán ma is igaz, akik lépnek és alkalmazkodnak, képzik magukat valamilyen irányba, nagyobb eséllyel maradhatnak versenyképesek a munkapiacon. Ami pozitív, hogy nagyon sok cég biztosít olyan belső képzési programokat – akár karrierprogramokat is – melyekkel képzik, bővítik az ott dolgozók tudását, legyen szó kék- vagy fehérgalléros kollégákról. Emellett állami képzési programok vannak és úgy látjuk, hogy a szakképzési oktatás is egyre inkább kezd közeledni a piacon elvárt tudáshoz, ez utóbbiban egyébként mi is igyekszünk segíteni. A kormányzat stratégiai partnereként feladatunknak érezzük, hogy információval, kapcsolati hálónkkal – több mint ezer céggel állunk kapcsolatban a régió 8 országában – hozzájáruljunk az információáramláshoz, a képzési programok naprakészen tartásához, illetve a közeljövő igényeinek felméréshez is.

A Prohuman maga is a humántőkébe történő befektetésben, az oktatás-képzésben látja a jövőt, ami a jelenlegi tevékenységünket is motiválja. Partnereinkkel közösen dolgozunk a munkaerőpiaci kínálat bővítését célzó készségfejlesztő, szemléletformáló képzéseken, legyen szó digitális és társas kompetenciákról vagy éppen pályaorientációról. Ügyfeleinkkel együtt pedig a jelenlegi munkaerő-állományunk számára is folyamatosan fejlődési, tanulási és előrelépési lehetőségeket, például kapun belüli képzéseket kínálunk, hogy kövessük a folyamatosan változó munkaerőpiaci igényeket.

Milyen szerepe van a vendégmunkásoknak a hazai gazdaság egészét tekintve? Van-e arra adat, hogy hányan érkeztek az elmúlt években harmadik ország állampolgáraiként és mely országok a legnagyobb küldő államok?

Hatalmas segítséget adott a magyar gazdaságnak az, hogy az elmúlt években már az Európai Unión kívüli, környező országokból is érkezhettek vendégmunkások a minősített munkaerőkölcsönző vállalatokon keresztül azokba a meghatározott hiányszakmákba, ahol már évek óta nem találnak elegendő hazai munkaerőt a cégek. Egy évvel ezelőtt még további lehetőségek nyíltak az unión kívülről bevonható vendégmunkások foglalkoztatására, mivel a lehetséges küldő országok körét Ukrajna és Szerbia után távolabbi országokra is kiterjesztette a kormányzat. Már sokan érkeznek hozzánk például a Fülöp-szigetekről is.

Mely szektorok szívják fel ezt a fajta munkaerőt a leginkább? Várható-e ezen a téren további munkaerőbővítés, van-e még ebben tartalék, mit tapasztalnak?

Elsősorban a termelő szektorban helyezkedtek el a vendégmunkások.

Több ezer emberről beszélünk, akik nélkül a magyar gazdaság nagyon nehéz helyzetbe került volna,

hiszen voltak gazdasági szegmensek és régiók, ahol teljesen elfogyott a bevethető hazai munkaerő, vendégmunkások nélkül a cégek a termelés csökkentésre kényszerültek volna, nem tudták volna teljesíteni rendeléseiket. Ha pedig egy cég hosszú távon nem tudja megoldani a munkaerő problémákat, könnyen dönthet úgy, hogy áthelyezi a termelést egy másik országba, ahol ezt könnyebben megoldja. Ilyen szempontból a vendégmunkások a magyar dolgozók munkahelyének megőrzését is biztosították, sőt a nagyobb termelő vállalatok esetében az egymásra épülő logisztikai láncon keresztül több ezer vállalkozás működésének fennmaradását is segítették.

Mára eljutottunk oda, hogy már a környező országokban sem találni megfelelő számban olyan dolgozókat, akik segíthetnének orvosolni az egyre égetőbb hazai munkaerőhiányt.

A háború bizonytalanságai pedig még tovább súlyosbíthatják ezt a helyzetet.

A megoldást például az indonéz vagy fülöp-szigeteki munkások szabályozott bevonása jelenti.

A Fülöp-szigeteki gazdaságpolitika már évtizedek óta aktívan épít a kontrollált „munkaerőexportra”, egy bejáratott, jól működő rendszert kialakítva. Ennek révén angolul beszélő, jól képzett dolgozók segíthetnek a hazai cégeknek a munkaerőhiány orvoslásában. A jelenlegi Fülöp-szigeteki kormány komoly hangsúlyt fektet a szakmai képzésre és a filippínó munkaerő nemzetközi versenyképességének növelésére. Ezzel párhuzamosan szigorú kormányzati szabályozási és felügyeleti rendszer is kialakult a munkavállalók külföldi elhelyezésére, mely egyrészről megakadályozza a hosszú távú és végleges migrációt, másrészről erősen kontrollálják és szűrik a jelentkezőket. Vizsgálják képzettségüket, hátterüket és számos szempontnak kell megfelelni, hogy megkaphassák a munkavállalási engedélyt Magyarországra. Számos más előnyt is említhetnénk, például a Fülöp-szigeteken megszerzett jogosítványok a Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény révén Magyarországon is használhatóak.

Noha a jogi- és folyamatszabályozási oldalról az ázsiai munkaerő hazai foglalkoztatása szigorúan kontrollált folyamat, a foglalkoztató vállalatoknak azt azért érdemes lehet tisztázniuk, hogy például a filippínó munkavállalók közvetítésével foglalkozó partner milyen garanciákat vállal a munkavállalóért, például abban az esetben, ha egy-egy dolgozó például előre nem egyeztetett módon szeretne felmondani. A komolyabb közvetítők komolyabb garanciákat is vállalnak az ilyen esetekre is, amely segíthet a foglalkoztatást még tervezettebbé tenni.

