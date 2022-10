Két héttel a kamatemelés leállítása után óriási kamatemelést hajtott végre az MNB, mi folyik itt Magyarországon?

Óriási fordulattal brutális szigorításról és forintvédő lépésekről döntött ma a Magyar Nemzeti Bank. Akik az elmúlt napok forintárfolyam-zuhanását figyelték, aligha lepődhetnek meg az erős döntéseken, amelyek jól mutatják, hogy volt elég baj ahhoz, hogy gigantikus magasságokba emelt kamatokkal és de facto devizapiaci intervencióval kelljen reagálni.

A jegybank ma rendkívüli döntéseket jelentett be. Egyrészt új betéti eszközt vezetett be igen magas, 18%-os kamattal, másrészt vállalta, hogy eurót ad az energiaimportáló cégeknek, hogy ne a devizapiacon vegyenek forintért eurót az energiaszámlájuk kiegyenlítése érdekében.

Nézzük meg ezt egy kicsit messzebbről, hogy az elsőre bonyolultnak látszó intézkedések kevésbé legyenek zavarosak.

Tegyük fel, hogy van egy ország, amelyiknek súlyosan megbomlott a külső egyensúlya, vagyis többet költ, mint amije van neki. Ennek hatására a saját fizetőeszköze (egyszerűen az importhoz és exporthoz kötődő devizapiaci tranzakciók miatt) leértékelődési nyomás alá kerül, és folyamatosan süllyed az árfolyama. Mivel ez az állapot tartósnak ígérkezik, megjönnek a spekulánsok is, akik nyerni akarnak az árfolyam előre borítékolható változásán, ez pedig felgyorsítja a leértékelődési folyamatot. Nem könnyíti a helyzetet az sem, hogy a világban is épp elég ideges a hangulat, ami miatt a befektetők eleve egyre kevésbé szívesen viszik a pénzüket a kockázatos terepekre.

Egy pillanatra még ne vegyük észre, hogy ez a leírás éppen illik Magyarországra, hanem tegyük fel inkább a kérdést, hogy ennek az országnak a gazdaságpolitikusaként mit tennénk. Mivel az ilyen típusú kezeletlen probléma folyófizetésimérleg- és árfolyamválságba tud torkollni, ami messze van a gazdaság ideális állapotától, a helyzetet természetesen kezelni kell. Annak érdekében, hogy az ilyen válságok kritikus mozzanata, a tőkekivonás ne következzen be, stabilizálni kell a szakadó devizaárfolyamot,

rövid távon a jegybanknak az olyan operatív eszközeivel, mint a kamatemelés és a közvetlen devizapiaci intervenció,

hosszabb távon pedig a teljes gazdaságpolitikának a leértékelődés strukturális okának, a folyó fizetési mérleg hiányának a felszámolásával.

Minden ugyanaz másképp

Ami ma Magyarországon történt, az a rövid távú kezelés része. Kicsit zavaró lehet talán, hogy az egyenes kamatemelés helyett inkább a jegybank előrántott egy eddig nem létező kamatot, gyorsan megtette irányadónak, és azt emelte az eddigi irányadó ráta (13%) fölé. Jelentősen (18%).

Ezzel a hazai kamatrendszer még egy kicsit bonyolultabbá vált, és erős deja vu foghat el minket a húzás láttán. Nem is volt még olyan rég, amikor a jegybank annyira nem szívesen emelt kamatot, hogy az alapkamatot leválasztotta a valódi irányadónak számító egyhetes betéti kamattól, és inkább utóbbit emelgette. Akkor is az volt a félig-meddig kimondott indok, hogy a magasabb irányadó kamat "csak" a forintpiaci ficánkolás miatt van, a (valójában senkit nem érdeklő) alapkamat meg maga a kőbe vésett reálgazdasági valóság.

Most is így néz ki valahogy a helyzet: az alapkamat maradt, de közben a forintot egy magasabb kamattal kell menteni, hát előhúzott a jegybank egy eszközt, ami most is csak rövid távon szükséges, hogy az árfolyam ne gyengüljön, az alapkamat meg marad a régiben. A mögöttes indok is valószínűleg hasonló: az alig két hete leállított kamatemelési ciklus után a jegybank kellemetlennek érezte volna újraindítani ugyanazt az emelést (ráadásul egy 500 bázispontos lépéssel!), ezért inkább elővett egy új eszközt, eleve megemelt kamattal. Az előző próbálkozásnak egyébként az lett a vége, hogy a kétféle kamat - sok kommunikációs nehézség, kellemetlenség után - egyesült, a magasabb szinten...

A másik fontos eszköz is kicsit eltér a hagyományos intervenciótól, amikor a jegybank a devizapiacon vásárol forintot euróért. Az energiaimporthoz szükséges euró biztosítását a jegybank a devizapiacon kívül végzi el, közvetlenül az importőröket megkeresve, akik így nem támasztanak euró iránti keresletet. Közgazdasági értelemben azonban csak minimális különbség van a két megoldás között: a jegybank havi 1-1,5 milliárd euró értékű forinteladás gyengítő erejét semlegesíti a piacon.

Vagyis a jegybank ma tette a tankönyvi dolgát, klasszikus monetáris politikai eszközökkel mentette a forintot.

Az az alternatív történelem kurzusok érdekes anyaga lenne, hogy ebből mennyit lehetett volna megúszni, ha a jegybank szeptember végén nem dönt a kamatemelés demonstratív leállítása mellett. Akkor 407 forintos euróárfolyam volt 11,75%-os kamat mellett. Most (már egy jelentős erősödés után) 417 forint az euró, és 18% a kamat.

És mi lesz hosszú távon?

A strukturális probléma, a folyó fizetési mérleg magas hiánya jóval nehezebb. A jegybank a devizapiaci intervenciót ügyesen kötötte össze azzal, hogy közvetlenül a hiány fő okát, az energiaárak elszállását kezeli az euró nyújtásával. De ezzel nem oldotta meg a hiány kérdését, csak a közvetlen devizapiaci hatásait semlegesítette. Nagyon valószínű, hogy hosszú távon ezt nem tudja megtenni. A devizatartalékot ugyanis ez a művelet apasztja, miközben a magyar gazdaság rövid lejáratú adóssága épp a vállalati szektor magas energiaszámlái miatt emelkedik. Vagyis a most 38 milliárd euró körüli devizatartalék így könnyen csökkenhet, a most 32-33 milliárd eurós rövid adósság meg tovább nőhet. Az egyik legelfogadottabb szabály szerint a devizatartaléknak meg kell haladnia a rövid külső adósságot.

A helyzeten természetesen az uniós támogatásokhoz való újbóli hozzáférés segíthetne. Egyrészt közvetlenül devizaforrást biztosítana a jegybanknak, másrészt megnyitná a lehetőséget a deviza-államkötvénypiacon való újbóli megjelenésre.

A folyó hiány problémáján logikusan végiggondolva az alábbi tényezők segíthetnének érdemben:

Az energiaárak jelentős esése. Az energiamérleg javulásán keresztül az import csökkenne, és így a forintpiaci nyomás is. A közgazdaságilag indokolttól messze elszakadó árakra nézve erre látszódna is esély, ám a geopolitikai helyzet alapján mégis nehéz elképzelni, hogy rövid távon bekövetkezne.

A külső finanszírozás stabilan maradása. Léteznek olyan időszakok, amikor akár éveken keresztül megfinanszírozta a külföld a 7-9%-os folyó hiányú országokat. Ám most nagyon magas kamatszintek mellett, kockázatokra jóval érzékenyebb környezetben, az energiaválság tényezői alapján kifejezetten sérülékenyen óriási lutrinak tűnik erre alapozni.

A fenti két megoldás ráadásul kívülről érkezne, érdemlegesen nemigen tehetünk semmit, hogy tényleg megvalósuljanak. Ez alapján pedig marad a fájdalmas belső megoldás, az alkalmazkodás. A folyó hiány többletköltést jelent, amit ennek lefaragásával lehet kezelni. Ám ha egy ország ilyen mértékben visszafogja a felhasználását (az állam, a lakosság és a vállalatok kevesebbet költenek - nem csak energiára, mindenre), akkor az gazdasági visszaeséssel jár. Vagyis egy erős recesszióval. Egyelőre ennek az útnak az elején járunk, olyan szürreális mellékzöngékkel, mint egy energiaválság és súlyos külső egyensúlytalanság közepén életben tartott üzemanyagárstoppal. Lesz még tennivaló.

Címlapkép: Shutterstock