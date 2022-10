Még gyorsabb áremelkedés és romló gazdasági helyzet előtt állhat Magyarország

A világgazdaság növekedési üteme lassul, ami hatással lesz Magyarországra is. A GDP átmenetileg visszaesést mutathat, amelyhez az elmúlt évek gyors gazdasági növekedésé­vel együttjáró pénzügyi egyensúlytalanságok kiigazításának a kényszere is hozzájá­rul. Ezzel párhuzamosan az infláció várhatóan még magasabb szintre emelkedik, mint ahol most áll.

A világgazdaság lassul

A világgazdasági kilátások az elmúlt hónapokban jelentősen romlottak. A reáljövedelmek számos országban csökkennek, ami mérsékli a magánfogyasztást, a finanszírozási feltételek egyre rosszabbak, mivel a jegybankok folytatják a monetáris szigorítást. A megemelkedett nyersanyagárak, annak ellenére, hogy az utóbbi hetekben megindult egy csökkenés, egyre inkább beépülnek a fogyasztói árakba, felfelé nyomva azokat. A béremelési követelések is fokozódnak, ami egyre erősebb bérnyomást idéz elő.

A globális növekedés az OECD legfrissebb prognózisa szerint az idén csak 3% lesz, jövőre 2,25%-ra lassul, s a lefelé mutató kockázatok erősödnek. Az infláció várhatóan jövőre sem igazán mérséklődik. Az ellátási bizonytalanságoktól való félelem a fogyasztói árakat magasan tartja, s mind a magánháztartásokat, mind a vállalkozásokat egyre nehezebb helyzetbe hozza. Nem csak az EU-ban, hanem a világgazdaság más térségeiben is, a fiskális politika mozgástere beszűkült, így a különböző sokkhatásokat csak részben tudja ellensúlyozni.

A magyar gazdaság kihívások előtt

A magyar gazdaság az elmúlt másfél évben kifejezetten jó növekedési ütemet produkált. A 2021-es év alapvetően a Covid-válságból való kilábalás jegyében telt, de a szezonálisan kiigazított GDP-volumen már az év harmadik negyedévétől kezdve egyre növekvő mértékben felülmúlta a 2019 utolsó negyedévében mért, Covid előtti csúcsszintet. A magyar gazdaság átlagos növekedési üteme felülmúlta a többi visegrádi ország és Románia GDP-növekedési ütemét. Ugyanez elmondható az idei első félévről is, legalábbis ami a félév egészét illeti.

A látványos GDP növekedési ütemeket ugyanakkor beárnyékolják a cserearányok romlásának negatív hatásai.

A külkereskedelmi árveszteség nem csupán a külkereskedelem és a folyó fizetési mérleg egyenlegét rontja, hanem a GDP reálnövekedéséhez viszonyítva a bruttó hazai reál­jövedelem (real gross domestic income, RGDI), vagyis a cserearány-hatással kiigazított GDP növekedését is visszafogja. Miközben a GDP –a megtermelt hazai jövedelem – 7,3 %-kal nőtt 2021 első felében, a cserearányhatással kiigazított GDP – a bruttó hazai reáljövedelem (RGDI) – mindössze 1,7%-kal bővült.

Az idei első negyedévben a fogyasztás bővülését sztratoszférikus magasságba emelte egy egyszeri sokkhatás, a kormány februárra időzített keresletbővítő intézkedés­csomagja. Ez – a még erős vállalati beruházások segítségével – a belföldi felhasználás példátlanul erőteljes, 11,7%-os emelkedését eredményezte, ami a megugró import és a nettó export komoly visszahúzó hatása ellenére is nagyon erőteljes, 8,2%-os GDP-növekedéshez vezetett az első negyedévben.

Ehhez képest a második negyedévben nem a lassulás az, ami igazán figyelemre méltó, hanem a lassulás viszonylag mérsékelt volta.

Pedig a második negyedévben már gyülekeztek a viharfelhők. A háború nyomán felrémlett egy jövőbeli energiaválság lehetősége. Emellett az idei nyár ízelítőt adott a világnak és benne Magyarországnak abból, hogy hogyan fog festeni az átlagos nyári időjárás – és az átlagos terméshozam – egy-két évtized múlva.

Ugyanakkor Magyarországon negyedéves átlagban még így is jó közepes ütemben nőttek a reálkeresetek, a második negyedév jó részében még hatott a februári egyszeri jövedelemkiáramlás, és a rezsicsökkentés részleges eltörlését csak júliusban jelentette be a kormány. Így aztán a háztartások fogyasztási kiadásai még a második negyedévben is 10% körüli ütemben nőttek, ami képes volt 6% fölött tartani a GDP növekedési ütemét a második negyedévben.

Az állótőke-felhalmozás növekedési üteme számottevően lassult, ehhez legfőképpen az állami megrendelésektől függő infrastruktúra-beruházások visszafogása járult hozzá, miközben a vállalati szektor jelentős hányadában még folytatódott a lendületes beruházásbővülés.

A termelési oldalon mindez elsődlegesen a szolgáltatások erőteljes – az első és a második negyedévben is 10% körüli – év/éves növekedési ütemében tükröződött, az ipar szerény és az építőipar hevesen ingadozó teljesítménye, valamint a második negyedévben már látványosan bezuhanó mezőgazdaság mellett.

Erőteljes fékeződés várható

Az év további felében ugyanakkor be fog következni a háztartások fogyasztásának erőteljes lefékeződése, miután a reálkeresetek növekedése még a harmadik negyedév folyamán csökkenésre változik, és a fogyasztói hangulat is egyre borúsabb lesz. A beruházások erős lassulásával – amit a kormányzati beruházások visszafogása mellett a vállalati szektorban az emelkedő hitelkamatok is tetéznek– a GDP-növekedés üteme az év végére a stagnáláshoz közeli szintre süllyedhet.

Így a Kopint-Tárki a kiemelkedő első félévi ütem ellenére 4%-on tartja GDP-növekedési előrejelzését, 2023-as előrejelzését pedig ±0,5%-ra csökkenti.

A növekedési ütem lefékeződéséhez, illetve átmenetileg csökkenésbe fordulásához a világgazdasági feltételek romlása mellett az elmúlt évek gyors gazdasági növekedésé­vel együttjáró pénzügyi egyensúlytalanságok kiigazításának a kényszere is hozzájá­rul. A költségvetési hiány 2022-ben annak ellenére is a GDP 6%-a felett lesz, hogy a kormány számos beruházást halasztásáról döntött, és a bevételek is gyors ütemben nőnek, jórészt a magas infláció és a rendkívüli adókivetések következtében.

Az államadósság 2022 első felében 4 ezer milliárd forinttal emelkedett (46 ezer milliárdra), ami az állampapírpiaci hozamok emelkedése mellett egyre nagyobb terhet ró a költségvetésre. 2022 október 10-én a 10 éves állampapír referenciahozama átlépte a 10%-ot, ami a V4 országok közül a legmagasabb.

Hasonlóképpen kiemelkedő a régióban a magyar valuta gyengülése: a forint 2022 folyamán, október elejéig több, mint 20%-ot vesztett az értékéből, miközben a lengyel zloty 5-6%-ot, a cseh és a román valuta árfolyama pedig szilárdan tartja magát. Ugyanakkor a monetáris eszközök kimerültek, a jegybank szeptember végén – egy jelentős, 125 bázispontos alapkamatemelés után – a kamatemelési ciklus befejezéséről döntött. A továbbra is magas inflációs várakozások miatt ez a lépés meglepetést keltett a piacon, s a forint euróárfolyama meglódult a 430 forint felé, sőt afölé. Október 14-én ezért a jegybank újabb monetáris szigorítást jelentett be. Kérdés, hogy az új eszközök bevetése eredményes lesz-e.

A magyar infláció 2022 szeptemberében a 3 balti ország után a 4. helyen állt az EU-s rangsorban. A magyar élelmiszer-infláció pedig a legmagasabb (35,2%) az egész EU-ban. 2022 utolsó harmadában, amikor már teljes mértékben belép a részleges rezsiemelés hatása, 20%-ot meghaladó havi év/éves árindexek várhatóak. A 2022. évi 14% körüli infláció után, 2023-ban ezt meghaladó, 15,5-16,5%-os fogyasztói árindex jelezhető előre, az év elején akár 25%-ot elérő havi év/éves árindexszel, amely az év folyamán a keresleti és bázishatások miatt folyamatosan csökken, az év végére egyszámjegyűre!

Előrejelzés lezárva: 2022. október 14.

