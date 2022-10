Elviszi a válság a béremeléseket? Nagy szó lesz, ha az áremelkedést követik a fizetések jövőre

Elkezdődtek a 2023-as bérekről szóló tárgyalások a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány között. A minimálbérre, a garantált bérminimumra, illetve a béremelési ajánlásra egyik tárgyalófél részéről sem érkezett konkrét javaslat. Ennek pedig a legfőbb oka a rendkívül bizonytalan gazdasági helyzet. A szakszervezetek is látják, hogy hiába magas, már 20 százalék feletti infláció, miközben szárnyalnak az energiaárak, így sokszor a cégeknél már a működőképesség megmaradása a tét. Most abban próbálnak megegyezni a felek, hogy a KSH számai, az MNB, illetve a Pénzügyminisztérium jövő évi várakozásaiból olyan mutatókat hozzanak össze, amivel nagyjából meghatározható, hogy milyen lehet a magyar vállalati szektor béremelési képessége. Október végén várható az újabb tárgyalási forduló. Az már biztosnak látszik, hogy az inflációnál nagyobb béremelés nehezen kivitelezhető, a magasabb bérkategóriákban pedig a fizetésük vásárlóértékéből jövőre mindenképpen fel kell majd valamennyit adniuk.

„Alapelveket próbálunk lefektetni. Olyan gazdasági mutatókat nézünk, amely alapján nagyjából meghatározható, hogy milyen béremelésekben lehet megállapodni. A várható 2023. évi gazdasági növekedés, az infláció és a termelékenységnövekedés alapján próbáljuk meghatározni a még kifizethető mértékű bérnövekedést. Arra törekszünk, hogy egy olyan anyagot dolgozzunk ki, amely a következő évekre automatizmus lehet a bértárgyalásokra vonatkozóan” – mondta a Portfolio-nak a bértárgyalás jelenlegi állása kapcsán Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke.

Beszélt arról is, hogy a Magyar Nemzeti Bank, a KSH és a Pénzügyminisztérium gazdasági adataiból, a jegybank és a kormány előrejelzéseiből próbálnak egy olyan közös mutatót létrehozni, amely a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány számára is elfogadható a bértárgyalások kiindulása szempontjából.

A legfontosabb cél most az, hogy megőrizzük a minimálbérből élők életszínvonalát, és azt a létminimum felett tartsuk

- hangsúlyozta Palkovics Imre. Hozzátette:

A felsőbb fizetési kategóriákban lévőknek azonban úgy tűnik, hogy a fizetésük vásárlóértékéből jövőre mindenképpen fel kell majd valamennyit adniuk.

Még ha „csak” 13,5 százalékos inflációval is számolunk jövőre, akkor is bruttó 227 ezer forintra kellene emelkednie a minimálbérnek. Közben pedig figyelni kellene arra is, hogy a béremelkedések kifizethetőek maradjanak még a legkisebb cégek számára is, hiszen a legalacsonyabb fizetések emelkedése óhatatlanul nyomást gyakorol a többi fizetési kategóriában is – magyarázta Palkovics Imre.

Banki elemzők és gazdaságkutatók is a reálbérek visszaesésére számítanak. A Magyar Bankholding 3% körüli, míg a Kopint-Tárki kutatói 4%-os reálbér-csökkenést vetítenek előre 2023-ra. Az MNB 9,3-10,3% közötti béremelkedésre számít a versenyszférában jövőre, miközben az infláció ennél nagyobb, 11,5-14% között lehet szerintük.

Nemcsak a várható gazdasági növekedés, infláció vagy éppen a termelékenységnövekedés fontos, hanem az is, hogy a kormány milyen bértehercsökkentést vállal a béremelés érdekében

- mondta el érdeklődésünkre Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára

Hangsúlyozta: lejár a korábbi, 6 éves bérmegállapodás. Az elmúlt időszakban minden évben csökkentek valamilyen mértékben a foglalkoztatást sújtó adó- és járulékterhek, így a cégeknek jobban volt forrásuk béremelésre. Most is jó lenne valami hasonlóban megállapodni, bár tudjuk, hogy sokkal kisebb most a költségvetés mozgástere – mondta Perlusz László. Hozzátette: a magasabb fizetésnek még alacsonyabb adó- és járulékráták mellett is magasabb lehet a teljes adó- és járulékösszege (szja, szocho, nyugdíjjárulék), nem beszélve arról, hogy ennek nagy részét a munkavállalók elköltik, ami pedig áfabevételt is jelent a költségvetésnek.

A bértárgyalásokban érdekelt valamennyi szereplő azt mondta, hogy ennyire változékony gazdasági helyzetben nagyon nehéz lesz megállapodni a jövő évi fizetésekről.

A tárgyalások közben figyelni kell például arra, hogy a szárnyaló energiaárak és az egyre emelkedő hitelkamatköltségek mellett is bizonyos szektorokban még mindig munkaerőhiány van. Magyarán a kifizethetőség mellett arra is törekedniük kell a bértárgyalásokban érdekelt szereplőknek, hogy ne legyen annyira alacsony az ajánlat, ami esetleg további jelentős munkaerőállománynál vetheti fel azt, hogy jobban megéri külföldre menni dolgozni.

Persze ezt a veszélyt azért most nagyban árnyalja az energiaárak drámai megugrása, ami azért a lakosságot a nyugat-európai országokban jobban érinti, még ha ott magasabbak is a jövedelmek. A szakszervezetek szerint akármire is jutnak majd a bértárgyalásokon, az már most látszik, hogy komoly válság várható. Nem véletlen, hogy sem a szakszervezetek, sem a céges érdekképviseletek még nem rukkoltak elő konkrét bérajánlatokkal. Palkovics Imre hangsúlyozta:

Ha lesz gazdasági növekedés, akkor lehet reálbéremelkedés is, ha viszont nincs GDP-bővülés, vagy inkább visszaesés van, akkor a szakszervezetek számára is elfogadható a reálbércsökkenés.

Ebben az esetben tehát a fizetések az infláció alatti mértékben emelkedhetnek – hangsúlyozta Palkovics Imre. Mind a munkáltatók, mind a munkavállalók vezetői azt mondták, hogy év végéig mindenképpen jó lenne megállapodni a jövő évi bérekről, hogy a rengeteg egyéb bizonytalanság mellett legalább a fizetésekkel kapcsolatos változó kikerüljön a tervezés nehézségei közül. A gazdasági szereplők úgy számolnak, hogy az energiaválság sokkal súlyosabb lesz, mint a koronavírus lezárásokkal terhelt időszaka volt, ezért most a legfontosabb szempont a munkahelyek megőrzése.

Címlapkép: Getty Images