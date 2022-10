Átlépték a bűvös határt a betárolt magyar gázkészletek, de ennek igencsak megfizetjük az árát

Átlépte a kerek 5 milliárd köbmétert a magyar gáztárolókba összesen betárolt földgáz mennyisége, így a tárolók töltöttségi szintje már a 80%-on túl van, és ez azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évi átlagos gázfogyasztásunk 50%-a, tehát fél évre elegendő tartalék már a föld alatt pihen – derül ki a legfrissebb adatokból. Az 50%-os magyar fogyasztásarányos tárolói töltöttség Ausztria (93%) és Szlovákia (64%) adata után a harmadik legmagasabb, és szokatlan módon a töltöttség még az utóbbi hetekben is lendületesen nőtt, amiben a visszafogottabb gázfelhasználás mellett a rendületlen betárolásnak is szerepe van. Abban pedig a plusz orosz gázvásárlás is szerepet játszik, amelyről éppen a tegnap éjjeli közlönyből derült ki, hogy még borsosabb az átlagára, mint eddig tudtuk.

A tegnapi EU-csúcson fontos gázpiaci döntések születtek, ezekről itt írtunk, és ezek apropóján meg kell jegyezni, hogy a november 1-re uniós szinten előírt legalább 80%-os tárolói töltöttségi szinten már bőven túl van a közösség: az AGSI adatai szerint már csaknem 93%-on jár az EU és ahogy látjuk:

szokatlan módon nem kezdett el október elejétől lefelé görbülni a töltöttségi grafikon, hanem rendületlenül emelkedik.

Ez a magas árak mellett nyomott ipari és szolgáltató szektori felhasználással, a kényszerű spórolással és a sok országban még mindig gőzerővel folytatódó betárolással egyaránt összefügg.

A magyar görbe is teljesen eltér az évközben jellemző tízéves trendtől, mert még mindig emelkedik, és már 80% felett jár:

Mivel Magyarországon az egyik legnagyobb összesített tárolói kapacitás van 6,33 milliárd köbméteres kapacitással, így a 80% fölé lendülő töltöttségi arány azt jelenti, hogy már 5 milliárd köbméternél is több gáz pihen a föld alatti tárolóinkban. Ez pedig egyúttal azt is jelenti, hogy

a tavalyi fogyasztási adatokhoz képest már 50%-os a betárolt készletek mennyisége, ami a harmadik legmagasabb az EU-ban az osztrákok és a szlovákok után.

Az 50%-os fogyasztásarányos betárolt mennyiséget ahhoz is érdemes viszonyítani, hogy a nyáron elfogadott uniós gáztároló feltöltési rendelet csak 35%-ot írt elő számunkra az előző öt éves gázfogyasztás arányában november elsejére, így tehát ezt már bőven túlteljesítettük. Igaz, az elmúlt években álltunk már jobban is október közepén.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az elmúlt években ilyenkor már lefelé szokott görbülni a fogyasztásarányos betárolási grafikonunk, de most még rendeületlenül emelkedik:

A fenti szép magyar teljesítmény kapcsán fontos megjegyezni, hogy a számokban egyrészt benne van a szerb bértárolás Magyarországon (0,5 milliárd köbméter júliustól októberig), ami átmenetileg felfelé torzító hatású. Másrészt az is benne van a lendületes növekedésben, hogy augusztustól plusz orosz gázbeszerzés is elindult (előbb augusztusban napi 2,6 millió köbméternyi, majd szeptembertől legfeljebb napi 5,8 millió köbméternyi). Ez onnan eredt, hogy egy július 21-i kormánydöntés azt írta elő, hogy legfeljebb 7 811 000 MWh-nyi különleges földgázkészletet kell a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek (MSZKSZ) létrehoznia, amelyhez a bankoktól felvett szindikált hitelre legfeljebb 1,85 milliárd eurónyi (akkori árfolyamon 736 milliárd forintnyi) állami kezességet vállalhatott a pénzügyminiszter.

A tegnap éjjeli kormányrendeletek ezeket a számokat írták át: ezek szerint a különleges földgázkészlet mértéke 7 880 511 MWh-ra nőtt, és a hozzá vállalt állami kezesség mértéke 2,012 milliárd euróra (825 milliárd forint körülre) ugrott.

Ez azt jelenti, hogy a nyáron rögzített feltételek szerinti 237 EUR/MWh átlagárról 255 EUR/MWh-ra nőtt a beszerzett orosz gáz átlagára, miközben a piacon nyár óta meredek áresés történt.

Így tehát amellett is drágább lett a különleges földgázkészlet beszerzése, hogy közben a piaci árak 300 euró felettről masszívan, 120 euró körülre szakadtak. Ez arra utal, hogy a különleges földgázkészlet döntő részét még a nagyon magas nyári árkörnyezet melletti árakon kell elszámolni az oroszok felé és ezért kellett nemcsak a beszerzett mennyiséget, hanem a hozzá tartozó állami kezesség keretösszegét is megemelni.

Azt egy minapi háttérbeszélgetés alapján tudjuk, hogy a hosszú lejáratú orosz-magyar gázszerződésben a havonta leszállított gázt a holland TTF gáztőzsde fronthavi határidős átlagárával kell számolni (pontosabban például a szeptemberben leszállított gázmennyiség (T hónap) árát az augusztusi kerekedési napokon (T-1 hónap) a szeptemberi fronthavi TTF lejáratra kialakuló napi záróárak átlagából kell kiszámolni és októberben kell kifizetni (T+1 hónap) az oroszoknak a számát). Éppen ezért okozott az államnak rendkívüli terhet az augusztusra égbe szállt gázár a TTF tőzsdén és ezért is kellett fizetési haladékot kérnie a becslésünk szerint 150 euró feletti ártartományra a havi gázszámlák esetén. Az is kiderült, hogy ez a becsült fizetési haladék az október eleji gázár feltételezések mentén 1,9 milliárd euró is lehet a következő 3 évre elosztva.

Ez is azt mutatja tehát, hogy a lendületesen haladó magyar gáztároló feltöltésnek iszonyatos anyagi terhei vannak, igaz most a 120 euró körülre eső fronthavi gázár lényeges könnyebbséget jelent még az 1-2 hónappal ezelőtt kalkulált terhekhez képest is.

Az is lényeges, hogy ezeknek a gázszámláknak a kifizetéséhez tegnaptól év végéig az MNB ad devizát a devizatartalékból az MVM-nek és egyéb nagy energiakereskedőknek, hogy ne a bankközi devizapiacon kelljen megvenni a havonta összesen 1-1,5 milliárd eurónyi devizaösszeget a gázszámlák kifizetéséhez és így ez ne járuljon hozzá a forint gyengüléséhez.

Érdemes végül megjegyezni, hogy szeptemberben a kormány arra hivatkozva emelte meg 4,9%-ról 6,1%-ra az idei évi GDP-arányos államháztartási hiánycélt, hogy az Eurostat az államháztartási körön belülinek tekinti az MSZKSZ-t, így a számára rendelkezésre bocsátott hitelkeret, illetve az arra vállalt 100%-os állami garancia végülis a deficitet növelő technikai tényező. Érdekes kérdés, hogy a friss döntéssel 90 milliárd forinttal tovább növekvő garanciavállalás esetleg tovább növeli-e a 6,1%-os deficitcélt. Nagy valószínűséggel nem, mert a menetközben magasabbá vált inflációs pálya a nominális GDP-t is feljebb húzhatta 64 ezer milliárd forint körülre, amihez képest a 90 milliárddal megnövelt állami kezességvállalás csekély többlet terhet jelent. Ezzel együtt is elmondható, hogy a plusz orosz gázvásárlásnak és az általa is lendületesen feljebb tornászott gáztartalékoknak igencsak borsosan megfizetik az adófizetők az árát.

Címlapkép forrása: Getty Images