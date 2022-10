Az EU kivéreztette Oroszországot: most lesz igazán nehéz helyzetben Putyin kormánya

A szankciók hatására az egekbe szöktek az energiaárak, és ezért Európa sokkal többet fizet Oroszországnak, amely jól megszedi magát így - sokszor halljuk ezt az állítást. Pedig nem kéne: noha az európai energiaszámla valóban fájdalmasan megugrott, és az oroszok tényleg többszörös áron adják el nekünk a gázt, mégsincsenek a pénzüknél: az olajból származó bevételeik jelentős mértékben csökkennek, és a nagy költségvetési többlet már a messzi múltba veszett. Az orosz kormánynak vészesen fogy a pénze: idén biztosan hiánnyal zár az államkassza, és a következő évekre is ez várható. Ennek pedig komoly hatása lesz az orosz gazdaságra és a hadiiparra is.

Oroszország degeszre keresi magát a szankciók miatti energia-áremelkedésen

- hallhatjuk manapság is kifejezetten gyakran ezt az állítást. A kijelentés valóban logikusnak tűnik elsőre, hiszen mind az olaj, de leginkább a földgáz világpiaci ára messze magasabbra nőtt a háború idején, mint ahogy azt a békeidőben megszoktuk, Oroszország pedig mindkét energiahordozóból a világ második legnagyobb szállítója az USA után. Áprilisban és májusban pedig úgy tűnt, hogy az orosz költségvetés valóban kiemelkedően nagy bevételekre tesz szert a magas energiaárak miatt, és masszív többlettel zárják az idei büdzsét – az akkori államháztartási adatokat látva mi is erre gondoltunk.

Pedig a helyzet az, hogy az orosz költségvetés helyzete nagyon gyorsan romlik, és idén egészen biztosan hiánnyal zárnak majd.

Az első negyedévet komoly többlettel zárta a költségvetés, de áprilisban már egy kisebb deficitet látunk. Májusban aztán meglepően nagy többlet jött össze, de már akkori elemzésünkben is megírtuk, hogy a többlet visszatérése átmeneti lesz. Így is történt: júniusban 107 milliárd, júliusban pedig már 925 milliárd rubeles hiány jött össze. Augusztusban szintén komoly, 420 milliárdos hiánnyal zárt a központi költségvetés, egyelőre ez a legfrissebb, rendelkezésre álló adat.

Drámai hiányról még mindig nem beszélhetünk, ennél nagyobb deficitre több korábbi hónapban is volt példa az elmúlt évek során. Az alábbi ábrán 12 havi átlagot mutatunk: jól látszik, hogy a trend meredeken esik, de az egy éves kumulált adatok még messze nem mutatnak akkora hiányt, mint amilyet például a koronavírus során láttunk. De az is látványos, hogy míg az év elején emelkedő trendet mutatott a többlet, historikusan is alacsony szinten tetőzött végül –

azaz az orosz kormány nem tudta kellően lefölözni a tavaszi olaj- és gázáremelkedést.

Olyannyira nem, hogy az akkor képzett bevétel a naptári évben már szinte teljesen elolvadt: míg májusban csaknem 1600 milliárd rubelen tetőzött az éves egyenleg, augusztusra ez 137 milliárdra zsugorodott. Ma arra lehet számítani, hogy év végén 1000 milliárd rubelt meghaladó hiány keletkezik az orosz költségvetésben.

Egy szó az orosz adatokról

A pénzügyminisztérium még tavasszal közölte, hogy ezentúl nem tesznek közzé olyan részletes bontást a költségvetési adatokról, mint korábban. Ezt olyannyira sikerült beváltani, hogy angol nyelven ezután semmilyen adatot nem közöltek, és a pénzügyminisztérium orosz nyelvű weboldalán sem egyszerű mutatvány megtalálni a számokat (a katonai és egyéb kiadások valóban nem szerepelnek benne). Fontosabb persze az a kérdés, hogy mennyire tekinthetjük megbízhatónak az orosz kormány által közölt adatokat ma, amikor a dezinformációs háborúban minden eszközt bevetnek a felek. Nincs más eszközünk, mint a jóhiszeműség: az orosz adatközlés transzparenciájával kapcsolatban a háború előtt sem merültek fel kétségek, és a kedvezőtlen adatok egybevágnak azokkal a mögöttes tényezőkkel, amelyek a bevételkiesést okozzák.

Miért olvadt el a nagy költségvetési többlet?

Elsőre meglepő lehet, hogy a meredeken halmozódó többlet miért fordult hirtelen csökkenésbe, és miért zár végül év végén hiánnyal a büdzsé. A helyzet pofonegyszerű: az idei évben az orosz költségvetés bevételei jelentősen csökkentek tavalyhoz képest, miközben a kiadások hasonló mértékben emelkedtek: az idei első nyolc hónapban az előző év azonos időszakához képest a bevételek 16,8%-kal csökkentek, miközben a kiadások 19,5%-kal nőttek.

Vagyis mind a bevételi, mind a kiadási oldal hozzájárult a romló költségvetési pozícióhoz.

A kiadási oldalon nem látjuk a számokat, de viszonylag egyszerű kitalálni, hogy mi okozta a növekedést: a háborúval kapcsolatos költségek, és a reálgazdasági visszaesés mérséklése miatti kiadások. A bevételi oldalon az orosz kormány nem rejtette el az egyes tételeket, így pontosan látszik, hogy mely tételek szenvedtek el komoly ütést:

az importhoz köthető bevételek az előző év azonos időszakához képest 30%-kal estek az első hét hónapban, és ezek aránya a bevételeken belül a tavalyi 19%-ról 13%-ra csökkent,

az előző év azonos időszakához képest 30%-kal estek az első hét hónapban, és ezek aránya a bevételeken belül a tavalyi 19%-ról 13%-ra csökkent, és az áprilisi tetőzés (1812 milliárd rubel) óta erőteljesen esnek az olajból- és gázból származó bevételek is (szeptemberben 668 milliárd rubel).

A fentieket nem tudta ellensúlyozni a forgalmiadó-bevétel növekedése sem: éves szinten 3%-kal nőttek a forgalmiadó-bevételek az első nyolc hónapban úgy, hogy közben 13% volt az átlagos infláció az országban az első hét hónapban.

Az olajból és gázból származó költségvetési bevételek csökkenése nagyon komolyan érinti az orosz költségvetést, mert annak súlya historikusan a bevételek nagyjából 35-45%-át tette ki attól függően, hogy mennyibe kerültek a fosszilis energiahordozók.

Ezen bevételi láb nélkül az orosz költségvetés soha nem lett volna egyensúlyban: már most 1000 milliárd fölötti hiány lenne a költségvetésben, ha nem számolunk az olaj- és gázbevételekkel. Az alábbi ábrán jól látszik mindez:

Noha az idei első hét hónapban a központi költségvetés még mindig 40%-kal több bevételt realizált az energiahordozókból, mint tavaly ilyenkor, ez a szám nagyon csalóka: a 2021-es év első felét még a koronavírus miatti gyengélkedés és alacsony olajárak jellemezték, miközben 2022-ben pont május-júniusban jött el a fordulat, és akkor kezdtek meredeken esni az olajbevételek idén, amikor tavaly emelkedtek:

áprilisban még 100%-os volt az éves növekedés a gáz- és olajbevételeken, júliusban ez már -23% volt.

Külön rossz hír, hogy az orosz kormány függősége az olajtól és gáztól csak nőtt tavalyhoz képest: míg a tavalyi első 7 hónapban 35% volt ezek súlya a teljes bevételen belül, idén ez már 44,5%. Az importköz köthető bevételek súlya 7%-ponttal mérséklődött, a forgalmi adóbevételek aránya fél százalékponttal 22,5%-pontra csökkent. Ez utóbbi esetén a reálgazdasági lassulás adóbevétel-csökkentő és az infláció bevételnövelő hatásai teljesen kiegyensúlyozták egymást.

Mindez egy dolgot jelent: az oroszok számára a neheze még csak most jön. A gáz- és olajbevételek ugyanis a következő hónapokban tovább csökkenhetnek (legalábbis nőni biztosan nem fognak), ezzel pedig masszív deficitbe fordul a büdzsé.

Miért van kevesebb bevételük energiából, ha ilyen magas az olaj- és a gáz ára?

Az is meglepő lehet elsőre, hogy az orosz gáz- és olajbevételek csökkenésnek indultak, miközben mi itt Európában a tavalyi ár többszörösét fizetjük a gázért, és az üzemanyagok is drágábbak lettek. Pedig nincs ellentmondás, sőt: a kettő részben összefügg. Nézzük meg tételesen azokat a tényezőket, amelyek mérséklik az oroszok energiabevételeit.

Kezdjük a gázzal, ez ugyanis az egyszerűbb történet. Az orosz szállítások nagy része Európába irányul, ennek nagy része jelentősen visszaesett, mivel egyrészt az EU is gőzerővel igyekezett kiváltani az orosz gázt (ez főleg norvég és észak-afrikai gázzal sikerült), így az orosz gáz aránya az európai importon belül a tavalyi 40%-ról idén 9%-ra csökkent. Eközben az oroszok is negyedannyi gázt küldenek, mint tavaly (az EU nem vetett ki szankciót az orosz gázra, és nem is tervez ilyet). Csakhogy mivel a gáz ára jóval nagyobb mértékben emelkedett, mint amennyivel az értékestett mennyiség csökkent, az oroszok még mindig több bevételt realizálnak a gázon, mint egy éve. Viszont a földgáz súlya a költségvetési bevételekből sokkal kisebb, mint a kőolajé, így a több gázbevételekkel még nincsenek a pénzüknél.

Az olajbevételek viszont jelentős mértékben csökkennek, az EU-ba irányuló kőolaj ugyanis szintén jelentősen esett, de ezt nem kompenzálta az áremelkedés: noha a világpiaci olajtermékek árai (az amerikai WTI, a norvég Brent, vagy az Arabian Light) elváltak az orosz olaj árától, a nyugati piaci szereplők ugyanis nem vásároltak az orosz olajból (legalábbis sokkal kevesebbet, eredet-megjelölés nélküli, tengeren áttöltött orosz olajból ugyanis vettek valamennyit), az elmúlt hónapokban 20 dollár körül mozgott a spread. Az Ural típusú kőolaj ára pedig januárban, februárban és május környékén magas volt, egyébként pedig a tavalyi szint alatt mozgott.

Vagyis miközben az olaj világpiaci áremelkedéséből az oroszok semmit nem éreztek, az értékesítésük csökkent.

Nemcsak az EU fogta vissza ugyanis az orosz olaj vásárlását: Japán, Dél-Korea, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok is csatlakoztak a szankciókhoz. Kína és India ugyan elkezdtek orosz olajat vásárolni, de jelentős diszkonttal: és ezeknek a partnereknek az oroszok úgy sem tudtak annyi olajat eladni, amennyi a nyugati vásárlásokkal kiesett, hogy a kínaiak tavasszal a napi szükségleteiken felül táraztak be az olcsó olajból. Szeptemberben már csak 7,5 milliónyi hordó olajat exportáltak az oroszok, a Nemzetközi Energiaügynökség becslései szerint 560 ezer hordóval kevesebbet, mint a háború előtt. Az EU részaránya ebben már csak 35% volt az év eleji 50%-hoz képest. A trend itt is csökkenő: az orosz olaj- és gázexport összege (euróban számolva) több mint 20%-kal csökkent szeptemberre a márciusi csúcshoz képest.

Van egy harmadik tényező is, ami nagyon komolyan betesz az orosz gáz- és olajbevételeknek: ez pedig az erős rubel.

A rubel erejének semmi köze ahhoz, hogy a gazdaság hogyan teljesít. Az orosz pénzügyi kormányzat a háború utáni gyors rubelleértékelődést szigorú tőkekorlátozásokkal fogta meg: ez megakadályozta, hogy a belföldi szereplők devizát vásároljanak, az exportőröket pedig rubel-vásárlásra kötelezték. Jelenleg az a helyzet, hogy a belföldi szereplők már nem pánikolnak, külföldi spekulánsok már nincsenek a rubelpiacon, az import pedig gyakorlatilag összeesett – a nyugati partnerek nem szívesen exportálnak már Oroszországba. Az export eközben a nyersanyagok eladása miatt – bár csökken – továbbra is jelentős, és mivel a külföld rubelben fizet a nyersanyagokért, jelentős rubelkereslet jelentkezik. (Azt nem tudjuk egyébként, hogy az így beáramló dollár és euró milyen számlán landol, de biztosan nem a jegybank nyugati bankoknál vezetett számláján, azt ugyanis befagyasztották a szankciók keretében.)

Csakhogy a rubel erősödése azt jelenti, hogy az euróban elszámolt gázért és a dollárban jegyzett olajért kevesebb rubelt kap a Gazprombank a jegybanktól, és így az orosz költségvetésbe is arányaiban kevesebb bevétel kerül. Az orosz kormányt emiatt zavarja is az erős rubel, de a rubel mesterséges gyengítése egyelőre nem jött szóba. Egyelőre a kormány csak nézi, ahogy az erős rubel megeszi a bevételeiket, nagyobb gond esetén viszont már megpróbálkozhatnak a rubel gyengítésével akár.

Mik a kilátások?

Röviden-tömören: rosszak – legalábbis orosz szempontból. A kardinális kérdés továbbra is az, hogy milyen áron és mennyi olajat tudnak majd eladni az oroszok, ez képezi ugyanis a legnagyobb bevételi tételt. Az olaj árának csökkenését az OPEC+ döntése a kitermelés mérsékléséről ugyan átmenetileg megállította, de ahogy beköszönt a recesszió Európába, a lassulás (vagy esetleg szintén egy recesszió) USA-ban, és amíg Kína gazdasága sem áll fel, az olaj árán komoly lehet a nyomás a termelés-csökkentések ellenére is. (A döntést vélhetően pont az oroszok kezdeményezték az OPEC+-ban, ők ugyanis egyébként sem tudnak megfelelni a kvótáknak.) Ez értelemszerűen az eladható mennyiséget is korlátozza majd, mert a lassuló gazdaságok olajkereslete csökken. Ez főleg Kína esetén mérvadó, december 5-től életbe lép ugyanis az EU-s olajbehozatali tilalom is, vagyis az orosz értékesítés egy nagyon komoly hányada fog kiesni. Azaz folytatódik az eddigi trend:

az oroszok a következő hónapokban kevesebb olajat adnak majd el és várhatóan olcsóbban, mint jelenleg.

Hogy az EU-s olajembargó a gyakorlatban majd milyen hatást fejt ki az árra, még nem látjuk, de jó okunk van azt feltételezni, hogy azt már beárazta a piac a nyári, 120 dolláros olajárba. Nyilván arra sem kell számítani, hogy az olaj ára a kitermelési költség alá essen, de az már könnyen elképzelhető, hogy nem sokkal fölötte fog megállapodni: a G7 országok ugyanis dolgoznak egy orosz olajár-sapkán, amely maximálná a hordonkénti árat nemcsak a Nyugat, hanem a többi partner számára is, mégpedig úgy, hogy az olajszállító társaságok nem szállíthatnák el az olyan olajat, amely nem esik az ársapka hatálya alá – márpedig a tengeri szállításban, amely az orosz olajeladások zömét teszi ki, a Nyugatnak monopóliuma van.

Nem fogja kimeneti a gáz sem az oroszokat: noha ezen még mind a mai napig keresnek, a gáz európai ára csökken, és bár az a pont még messze van, ahol az oroszoknak az eladások fokozásával kéne kompenzálnia az áresést, a gázbevételeik napról-napra csökkennek. Ráadásul az EU minden igyekezetével azon van, hogy mérsékelje a gáz árát: rövid távon egy ársapkával, középtávon a rotterdami tőzsde megreformálásával.

Amíg a szankciók érvényben vannak, addig az import jelentős növekedésére sem számíthatnak az oroszok, vagyis az importhoz köthető bevételek jelentős növekedése sem reális. Eközben az infláció mérséklődésével és a reálgazdasági válság mélyülésével a forgalmiadó-bevételek is csökkenni fognak. Különböző elemzői forgatókönyveket látunk az orosz gazdaságra, de még a legoptimistább orosz becslés is úgy számol, hogy még jövőre is recesszió lesz. Ezzel pedig a ciklikus adóbevételek csökkenni fognak, az anticiklikus intézkedésre fordított kiadások (munkanélküli segély, bajba jutott vállalatok megsegítése) növelni fogja a kiadásokat.

Az pedig magától értetődő, hogy az elhúzódó háború egyre komolyabb kiadásokat hoz majd az oroszok számára. Vagyis semmi érthető okunk nincs azt feltételezni, hogy az orosz kormány pénzügyi helyzete nem romlik tovább drasztikusan. Az orosz kormány is úgy számol, hogy még 2025-ben is hiány lesz a költségvetésben - hogy a mérsékelt hiányt mutató előrejelzéseik mennyire optimisták, az majd csak utólag derül ki.

Elhozza a pénzszűke a háború végét?

A költségvetési pozíció gyors romlása jócskán beszűkíti az orosz kormány mozgásterét, és súlyosbítja a reálgazdasági válságot is, amit a szankciók idéztek elő az országban, két dologra biztosan nem számíthatunk:

a fizetőképességgel belátható időn belül nem lesz gond,

a háborút az oroszok kizárólag a növekvő hiány miatt nem fogják leállítani.

Fizetőképesség alatt természetesen a rubelben történő finanszírozást értjük, a külföldi adósságaira ugyanis már júniusban becsődöltek az oroszok (ez is inkább technikai csőd volt: szándékoztak is fizetni, és a devizájuk is megvolt – egyszerűen csak a szankciók miatt a befektetők számlavezető bankjai nem fogadhatták az utalásokat). Noha a hiány romlása a GPD-visszaesésével együtt érdemben növelni fogja az államadósságot, az eladósodottság növekedésére bőven van tér, és a belföldi szereplők sem fognak elfordulni az orosz eszközöktől (ha más nem, a jegybank közvetve biztosan hitelezi majd a kormányt), idén egyébként már az év eleji finanszírozási tervet felrúgva az orosz kormány kiment a kötvénypiacra, ez is jele annak, hogy a tervezettnél sokkal rosszabbul áll az államkassza.

Emellett pedig vésztartalékként ott van nekik a hatalmas Nemzeti Jólét Alap is, amely a korábbi olaj-eladásokból származó bevételek egy részét foglalja magában, és amelynek összege (több mint 10 ezermilliárd rubel) meghaladja a GDP 10%-át. Az alapból eredetileg az oroszok a majdani nyugdíjkiadásokat finanszírozták volna, de a romló gazdasági-pénzügyi helyzet miatt már ezt is megdézsmálták: ezer milliárd rubelt, azaz az alap nagyjából tizedét elköltötték a vállalati szektor finanszírozására.

Ami pedig a háborút illeti: az orosz elnök minden racionális megfontolást felrúgva teljeskörű támadást indított Ukrajna ellen – nem gondolhatjuk, hogy a GDP-arányosan 1,5-3%-ra rúgó hiány rémképére majd ki fogja vonni az erőit. A háború finanszírozására a hiány elengedésével az oroszok még jó ideig találnak forrásokat, racionálisan szemlélve a háború leállítását senki nem várhatta egy percig sem, amikor a szankciók bevezetéséről döntöttek.

Ettől függetlenül persze mély és komoly hatást gyakorol a költségvetés romló helyzete az orosz gazdaságra és a kormányzati politika lehetőségeire. Az egyik legfőbb hatás az, hogy a szankciók miatt bekövetkező GDP-visszaesés káros hatásainak mérséklésére kevesebb forrás jut majd, de ami ennél sokkal fontosabb:

tartósan deficities költségvetés mellett sokkal nehezebb lesz pótolni azt a több ezer harci eszközt, amely Ukrajnában odaveszett.

Rövid összegzés

Röviden összefoglaljuk a fentieket. A háború kirobbanása után valóban jelentősen megnőttek az orosz költségvetési bevételek, elsősorban az olaj- és gáz árának emelkedése, de nem kis mértékben a rubel jelentős gyengülése miatt. Az ekkor realizált orosz nyereség sem volt viszont akkora, mint azt egyes híradásokban hallhattuk. Májusban-júniusban viszont fordult a kocka: az olaj ára innentől már nem emelkedett tovább, miközben csökkent az értékesítése. Ezt csak nagyon kis részben tudta ellensúlyozni a gáz árának augusztusi emelkedése, ezzel együtt ugyanis szintén csökkent az eladott gázmennyiség, és mindezt megfejelte a rubel - tavaszhoz viszonyított - rohamos erősödése, amely a rubelben keletkező költségvetési tételeket erősen mérsékelte. Eközben a katonai kiadások és a reálgazdasági visszaesés mérséklését célzó költekezés a kiadásokat erősen növelte.

Az orosz költségvetés tavasszal keletkezett többlete pont most olvadt el, szeptember-októberre már minden bizonnyal hiányt látunk majd. Mivel rövid távon nem számíthatunk rá, hogy az olaj ára jelentősen nőni fog, a gázárak is lefelé tendálnak, és a rubel gyengítésére sem látunk jeleket, miközben a hadi kiadások nem csökkennek, az orosz költségvetés a következő hónapokban várhatóan deficites lesz. A világ nagy gazdaságai lassulnak vagy visszaesnek, ezáltal mérséklődik az olaj iránti kereslet, az esetleges olajársapka bevezetésével pedig tovább romlanak az oroszok kilátásai - nagyon valószínű, hogy a következő években is deficites lesz a büdzsé, ennek csak a mértéke kérdéses.

Mindez pedig tökéletesen alátámasztja azt a várakozást, hogy az Oroszországra kivetett szankciók bizonyos idő elteltével fejtik ki a legerőteljesebben hatásukat. Az orosz kormány most fogja igazán megérezni ezt.

Címlapkép: Getty Images