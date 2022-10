Szakad a gázár, már 100 euró alatt a jegyzés

Portfolio 2022. október 24. 11:30

Ezen a héten is folytatódik a gázár esése a holland TTF gáztőzsdén, többek között annak köszönhető a már hetek óta tartó meredek lejtmenet, hogy a vártnál enyhébb lehet a tél a kontinensen, ez pedig segíthet a fogyasztás mérséklésében. Emellett az európai gáztárolók is közel maximális telítettségben vannak, továbbá a csütörtöki EU-csúcson fontos gázpiaci döntések születtek, amik hozzájárulhatnak most látott folyamatokhoz. Az általános vélekedés szerint az idei telet komolyabb fennakadások nélkül ki fogja bírni Európa, az energiaválság inkább a következő fűtési szezonban okozhat majd gondot.