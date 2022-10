A kormány hallani sem akar magyar euróról, de a vállalatok bizalma lassan megrendül a forintban

Egyértelműen az volt az ember érzése a szerdai Budapest Economic Forum konferencián, hogy az üzleti szektor bizalma kezd megrendülni a forintban. Feltűnő volt, hogy az elmúlt időszak forintgyengülése után többen is felvetették az euró bevezetésének szükségességét, sok vállalatvezető is utalt arra, hogy a kiszámíthatatlanság a legrosszabb az üzlet szempontjából. Ettől még persze a gazdaságpolitika valószínűleg nem lesz hirtelen európárti, de egyre erősebben merül fel a kérdés más országok példáját figyelve, hogy elindul-e egy spontán euroizáció a gazdaságban. Ha pedig az üzleti szektor elkezd egyre inkább euróban számolni, akkor akár a hivatalos belépés hiányával is egyre inkább elfogadott lehet itthon fizetőeszközként, akár „az euró be is vezetheti önmagát”.

A vállalatoknak egyre inkább teher a forint

A múlt héten tartottuk a Portfolio szokásos éves nagy gazdaságpolitikai konferenciáját, a Budapest Economic Forumot, melyen többször szóba került a forint utóbbi időben látott gyengülése is. Sőt, többen is felvetették, hogy az üzleti szektornak egyre nehezebb bármilyen árfolyammal kalkulálnia az idei mozgásokat látva, korábban ugyanis nem volt hozzászokva az éves szinten 10-15 százalékos elmozdulásokhoz.

A Budapest Economic Forum közönsége is véleményt mondott az euróról. A válaszadók közel 60 százaléka szerint már be kellett volna lépni az eurózónába, további 18% szerint pedig amint ez lehetséges (praktikusan öt év alatt) be kellene vezetni a közös európai fizetőeszközt.

Az utóbbi években is voltak hasonló hangok, csak talán nem ilyen nagy arányban, a konferencia előadásait és beszélgetéseit hallgatva egyértelműen az volt az ember érzése, hogy

megrendült a vállalati szféra bizalma a forintban.

A kiszámíthatatlanság a legnehezebb

Zsiday Viktor, a Citadella Alap portfóliómenedzsere már néhány hónappal ezelőtt arra figyelmeztetett, hogy ha nem sikerül stabilizálni a forint árfolyamát, akkor „az euró szép lassan bevezetheti magát”, elindulhat egy spontán euroizáció.

A befektetési szakember a konferencián ezt ismételte meg azzal a különbséggel, hogy ő már létni véli ennek a folyamatnak az első jeleit, amikor

kezdenek árazni forint helyett euróban egyes vállalatok.

Az eurózónába való magyar belépésről Zsiday kiemelte: sokáig nem szorgalmazta azt látva például Görögország negatív tapasztalatait. Ugyanakkor szerinte csak akkor érdemes saját devizát tartani, ha azt felelősen használjuk, ami pedig az elmúlt tíz évben történt, az nem ez az út. Az utóbbi másfél év eseményeit látva pedig úgy vélekedik, hogy

inkább lépjünk be az eurózónába, akár olyan áron is, hogy az EKB nem biztos, hogy kisegít bennünket, ha szükség lesz rá.

Hasonló véleményen voltak magyarországi vállalatvezetők is, a munkaerőpiaci panelben például Baja Sándor, a Randstad ügyvezető igazgatója fogalmazott úgy, hogy a cégeknek egyre több költségelemük van euróban, kezdve az iroda bérléssel, de ma már a földgáz világpiaci árát is aszerint értékeljük, hány eurón áll. Szerinte a gyenge forint egyértelműen rontja Magyarország versenyképességét, példaként hozta fel, hogy például a cseh kollégákkal közösen kezdtek szerb IT-seket toborozni, de az értük folyó versenyben mára alulmaradt, mivel miközben a korona árfolyama alig változott, a forint jelentősen gyengült.

Ha így marad, akkor a fiatalok lassan megint el fognak indulni Nyugat-Európába

- vetítette előre a pesszimista forgatókönyvet a Randstad szakembere.

Szóba hozta a forintgyengülést Sásdi Norbert is, az eMag kereskedelmi igazgatója szerint a gyártók mostanra 400-420-as árfolyamhoz árazták termékeiket, a 400 alatti euróárfolyam már azt jelentené, hogy a kereskedők árakat tudnának csökkenteni jövőre. Az online kereskedelmi cég vezetője kiemelte, hogy a beszállítóik jellemzően nem azonnal emelnek árakat, általában 30-60 nappal előtte bejelentik, ilyenkor tudnak készleteket felhalmozni.

Arra a kérdésre, hogy az idei forintgyengülés belefér-e még az éves tervben árfolyamhatásra elkülönített pufferbe, Sásdi röviden válaszolt:

Ez már semmilyen előzetes pufferbe nem fér bele.

Az eMag kereskedelmi igazgatója egyébként abban bízik, hogy a következő hónapokban stabilizálódik az árfolyam, ez a cégeknek is sokat segítene. A szakember most aláírná, hogy a következő egy évben a jelenlegi 410-420-as sávban maradjon az euró-forint jegyzés, de hozzátette, hogy ugyanezt a sávot egy évvel ezelőtt még mindenki 370-380-ra tette volna pesszimistán is.

A legnagyobb probléma nem is a gyenge forint, hanem rövidtávon a kiszámíthatatlanság, illetve az utóbbi évek folyamatos forintgyengülése

- mondta Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) elnöke. Hozzátette: soha annyi megkeresést, kérdést nem kaptak nemzetközi beszélgetéseken arról, hogy akkor most mi történik Magyarországon, mint manapság. Sok nemzetközi cég vezérétől hallja, hogy soha nem kellett annyit magyarázkodniuk Magyarországgal kapcsolatban, mint most. És ebben nem csak az árfolyamnak, hanem például a különadóknak is szerepük van.

Az exportra termelő vállalatok valamivel optimistábbak lehetnek az árfolyam miatt, nekik valamennyit segít a forint gyengülése – mondta Sinkó Ottó, a Videoton Holding társ-vezérigazgatója. Azt ugyanakkor ő is elismerte, hogy még a kivitelre fókuszáló cégek számára sincs rosszabb, mint a bizonytalanság, az utóbbi hetekben pedig ez olyan mértékű lett, ami már káros az üzlet szempontjából.

Hozzátette, hogy ők például korábban a várható bevételük egy részét három évre előre eladták határidős ügyletekkel, hogy lefedezzék az árfolyamkockázatot. Ezt abbahagyták,

volt egy pont, amikor azt mondtuk, hogy ezt a sztorit engedjük el, nem lehet kiszámítani az árfolyamot.

Az exportra termelő vállalkozások számára sem könnyű az élet a jelenlegi környezetben, hiszen a magyar kivitel jelentős importigénye miatt az árfolyamgyengülés hatása az eredményben nem olyan jelentős, mint elsőre gondolnánk. Ezt támasztotta alá Szincsák Attila is, a Denso Gyártó Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy exportra termelnek, viszont szinte mindent euróban vesznek, így számukra alig van jelentősége az árfolyamnak.

Mennyire akarnak a magyarok eurót?

Természetesen, ahogy említettük, ezek a vélemények nem tekinthetők reprezentatívnak a magyar üzleti szektoron belül, legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a korábbi évekhez képest feltűnően sokszor került szóba a forinttal szembeni bizalom és az euró bevezetésének szükségessége a konferencián.

Az Európai Bizottság időről időre elkészíti Eurobarometer felmérését, melyben az eurózónán kívüli országokban vizsgálják a közös deviza bevezetésének kérdését is. Az ezzel kapcsolatos kérdéssort évente egyszer teszik fel az érintetteknek. Az elmúlt években a magyarok nagyjából 70 százaléka tekinthető európártinak, ők azok, akik erősen támogatják, vagy inkább támogatják a bevezetést.

A grafikonon az is látszik, hogy az erősen eurótámogatók aránya évek óta nem látott szinten volt, azonban inkább a mérsékelt támogatók közül kerültek át ebbe a kategóriába. Azt fontos kiemelni, hogy a felmérés 2022 tavaszán készült, vagyis az utóbbi hetek forintgyengülésének hatása ebben még nincs benne. Ebből a szempontból majd a jövő tavaszra várható hasonló felmérés lesz érdekes.

Szintén az Eurobarometer felmérésből derül ki az is, hogy hiába támogatják a magyarok az euró bevezetését, csak a válaszadók 25-30 százaléka szerint áll rá készen Magyarország. Az idei felmérésben 23 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy szerinte most be tudnánk vezetni a közös európai devizát, ez 2018 óta a legalacsonyabb arány volt.

Érdekes az is, mikor szeretnék a magyarok bevezetni az eurót, ezzel kapcsolatban érdemes egy hosszabb idősort vizsgálni. A 2004-es uniós csatlakozásunkat követően többségben voltak azok, akik minél hamarabb lecserélték volna a forintot, majd ez 2010 körül, az eurózóna adósságválsága idején fordult át. Az elmúlt két évben azonban ismét változtak az arányok, 2021-ben és 2022-ben megint többen voltak olyanok, akik minél hamarabb lecserélték volna a forintot.

